Las palabras de moda a menudo aprovechan el espíritu cultural de una época, conectándose con tendencias o nuevas tecnologías que se sienten especialmente relevantes para el momento. Son populares y, en ese sentido, poderosos, incluso si no existe una fuerte conexión entre su utilidad y su popularidad. Peor aún, muchas palabras de moda se vuelven clichés y se usan en exceso, perdiendo su poder inicial y volviéndose francamente molestas. Con su flujo interminable de presentaciones de inversionistas y charlas de ánimo de la compañía, Silicon Valley está repleto de palabras de moda.

Trabajar en tecnología te obliga a estar un paso por delante del juego y, como escritor, debes saber cuándo una palabra cae en desgracia. Cuando no estoy escribiendo o respondiendo correos electrónicos, paso la mayor parte de mis días en reuniones hablando y escuchando sobre negocios y tecnología, lo que me obliga a prestar atención al flujo y reflujo de la jerga popular. Es importante destacar que noto qué palabras las personas ya no usan o evitan activamente por varias razones.

Mi propio deseo de entender qué palabras de moda desterrar me llevó a recopilar las palabras de moda menos favoritas de Silicon Valley. Después de hablar con algunas docenas de empresarios, tecnólogos, escritores y capitalistas de riesgo, descubrí que hay cuatro palabras que surgieron con más frecuencia cuando hice la pregunta: ¿Cuáles son las palabras de moda relacionadas con las empresas emergentes que menos le gustan?

Relacionado: Deja de llamarlo un ajetreo secundario

'Plataforma'

Recuerdo estar en la universidad describiéndole a mi padre una aplicación en la que estaba trabajando. Me interrumpió diciendo: “No lo llames plataforma. Si todo es una plataforma, entonces la palabra no tiene sentido. Sea específico con lo que es su producto".

Dondequiera que mires, una startup se describe a sí misma como una especie de "plataforma". Gracias a su ubicuidad, ya nadie sabe realmente lo que significa la palabra. Si me dice que dirige una plataforma de salud mental, tendré una vaga idea de lo que está hablando, pero no tendré idea de lo que realmente hace su empresa.

El motivo de esta confusión es que la "plataforma" se usa cada vez más en la industria tecnológica y en el mundo de los negocios en general. Me atrevería a decir que el 90% de los emprendedores que describen sus empresas o productos como “plataformas” lo usan como un término general. Hoy, el término es tan vago como lo es en el mundo físico; casi cualquier estructura puede ser una plataforma, y lo mismo ocurre con la tecnología.

'Sinergia'

Algunos dirían que la "sinergia" ya era una reliquia desagradable de la década de 1990, pero ha regresado en los últimos años. Efectivamente, es solo el equivalente de moda de colaboración, trabajo en equipo, una sugerencia de asociación o, para los académicos y filósofos entre nosotros, una dialéctica. Sin embargo, como gran parte de la jerga comercial, está destinado a combinar los significados de varias palabras en un término rápido, fácil de digerir y que llame la atención. Desafortunadamente, cuando las personas agregan sinergia a las conversaciones sin que realmente mejore su mensaje de manera sustancial, parece una palabra vaga que se usa con pereza para expresar un interés en la colaboración.

'Paradigma'

Aunque estas cuatro palabras no son muy populares en Silicon Valley, "paradigma" podría ser la más odiada. Por lo general, se usa en el contexto de un "cambio de paradigma", lo que indica que una empresa, un producto, un servicio o una persona pueden provocar un cambio generalizado en los procesos, creencias o sistemas existentes. "Paradigma" se convirtió en la dramática palabra de moda que empresarios entusiastas y técnicos han usado (y abusado) para describir la capacidad de lograr mejoras trascendentales en cosas que hemos llegado a aceptar como normales porque la mayoría de los primeros constructores creen que podrán cambiar el mundo.

La virulencia hacia el "paradigma" y el "cambio de paradigma" probablemente se deriva de su asociación con la hipérbole. La verdad es que la mayoría de las empresas, productos, servicios o personas no cambiarán drásticamente la vida tal como la conocemos.

La próxima vez que alguien se acerque a usted para hablar sobre una empresa que quiere crear un "cambio de paradigma" en su industria, pídale que sea específico. La ejecución lo es todo, y los cambios de paradigma son pocos y distantes entre sí.

'Ruptura'

Entre los profesionales con los que hablé, "cambio de paradigma" y "disrupción" a menudo se agrupaban como los términos más desagradables. Esto se debe a que a menudo apuntan a intenciones similares. Si alguien quiere que crea que su empresa va a cambiar fundamentalmente la forma en que se hace algo y burlar por completo a los gigantes de la industria tecnológica, está bien, pero debe tratar de usar descriptores que dejen a la parte que escucha pensando que tiene una cambiador de juego. Como constructor, es mejor no decirlo tú mismo.

Cuando comienza a escuchar o leer este término en cada lanzamiento, campaña de relaciones públicas o incluso en una reunión de personal, comienza a perder su brillo. No todo puede ser una ruptura del statu quo. Hay una razón por la que existe el statu quo: porque es notoriamente difícil de interrumpir. Por cada disrupción real en Silicon Valley (y la industria de la tecnología en general), hay miles de aspirantes a disrupción esperando entre bastidores.

Relacionado: Los gigantes tecnológicos no logran inspirar la confianza de los empleados. Aquí hay 4 formas en que su empresa puede hacerlo mejor.

En una cultura en la que cada semana nace una nueva idea de mil millones de dólares, puede ser fácil volverse demasiado entusiasta con palabras vacías destinadas a atraer, emocionar y captar la atención de las personas. Las palabras de moda son un atajo adictivo, pero después de un tiempo, escuchar las mismas frases en cada lanzamiento, reunión de equipo o entrevista puede volverse realmente viejo.

Sonar fuera de contacto y desactualizado es una forma segura de perder credibilidad en el mundo de la tecnología en constante evolución. Sea específico con lo que dice y sea intencional con las palabras que elija.