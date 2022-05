Sea su propio compañero de equipo primero: experiencias aprendidas al alejarse

Soy un buscavidas de toda la vida. Es una cualidad que me ha llevado a algunos de mis logros más orgullosos: vicepresidente de una startup; becario en un programa de desarrollo profesional; entrenador y levantador de pesas competitivo ganador de medallas; profesor de secundaria a través de Teach for America; miembro de la junta directiva de varias organizaciones y en mi tiempo libre, organizadora de bodas. La persistencia está en mi ADN, y no hay duda de que esta actitud me ha ayudado a prosperar en una sociedad que recompensa a los que hacen.

Sin embargo, quizás la lección más valiosa de mi vida adulta es que a veces es bueno tirar la toalla.

El año pasado, fui miembro del equipo nacional de fútbol de bandera de Israel. Un equipo que amo y un compromiso que atesoro. Pero significó muchos meses de llegar a casa dolorido y cansado a medianoche con un despertar a las seis de la mañana esperando al día siguiente. Todo mientras luchaba por conciliar el sueño mientras revisaba los numerosos otros compromisos que tenía en mi plato.

Cuando mi equipo se clasificó para el Campeonato Mundial de Flag Football, quedó claro que el arduo trabajo valió la pena. También lo hizo aún más difícil cuando, 10 días antes de los campeonatos, decidí dejar el equipo.

Siempre me arrepentiré de haberme perdido ese campeonato. Pero estoy mejor porque lo hice. Y he aquí por qué.

Lección 1: Ser el mejor no tiene que significar hacer lo máximo

Soy un ex participante de Ninja, ganador de un torneo de CrossFit y récord israelí de levantamiento de pesas. Mi inclinación por los logros atléticos sin duda se ha traducido en el éxito temprano de mi vida profesional. La competencia me impulsa como ninguna otra cosa.

Al mismo tiempo, luché con el dolor crónico, que estaba constantemente en desacuerdo con mi permanencia en el equipo nacional de fútbol de bandera. Agregue jornadas laborales de 18 horas a la mezcla y tendrá una receta para estar demasiado delgado. Pero nunca quise defraudar a mis compañeros. Esperaba lo máximo de mí mismo y mi naturaleza competitiva me hizo superar el dolor.

Eventualmente, reconocí que ser un atleta intransigentemente competitivo hacía imposible dar lo mejor de mí mismo a todas las otras partes importantes de mi vida. Alejarme del equipo fue contra todas mis fibras. También terminó siendo el regalo más amable y desinteresado que podía dar a mi familia, amigos, compañeros de trabajo y, lo que es más importante, a mi propia mente y cuerpo. Ayudó que mis compañeras de equipo, mujeres consumadas e inspiradoras, fueran tan comprensivas.

Lección 2: El tiempo de inactividad no es tiempo perdido

Equilibrar una vida personal comprometida y una vida laboral saludable, sin dejar de hacer tiempo para retribuir, es algo de lo que siempre me he sentido orgulloso. Mi confianza en mi capacidad para entregar siempre un trabajo de calidad, construir relaciones sólidas y mantenerme al día con mis pasatiempos hizo que fuera difícil rechazar cualquier oportunidad. Incluso cuando sentía que no tenía suficientes horas en el día, todavía creía que el tiempo libre era tiempo perdido. Oye, Siri... ¿recuérdame qué significa no?

Aunque no necesariamente me di cuenta cuando decidí dejar el equipo, rápidamente me di cuenta de que ser capaz de hacerlo todo no siempre significa que debas hacerlo. Alejarme del fútbol de bandera no significó tomarme unas vacaciones de repente (¡me vendría bien una!), y todavía me resulta difícil relajarme de verdad. Pero reconsiderar el valor de mi tiempo me permitió hacer más con él. Aprendí que, a veces, decir no a una oportunidad, incluso una tan grande como un campeonato mundial, puede abrir oportunidades futuras para decir que sí. Y conducir a aún más cosas que enriquecen mi trabajo, mis relaciones y mi vida diaria.

Como dijo Naval Ravikant: "Nadie te va a valorar más de lo que tú te valoras... [así que] establece una tarifa personal por hora alta y apégate a ella". Dejar el flag football significaba aumentar el valor de mi tiempo.

Lección 3: Está bien ponerme a mí primero

Solo escribir ese titular me hace sentir un poco egoísta. Va en contra de mi ética de trabajo, nuestros valores sociales y las filosofías personales que he mantenido durante mucho tiempo.

Las palabras de mi padre —fue mi primer modelo a seguir y sigue siendo una presencia esencial en mi vida— me ayudaron a tomar la difícil decisión de dejar el equipo. La actitud de éxito que me inculcó es una gran razón por la que pude alcanzar un hito como el campeonato mundial en primer lugar. Y, sin embargo, siempre se mantuvo fiel al mantra: trabaja duro para hacer lo correcto por los demás, pero no a expensas de ti mismo o de tu propio bienestar. También me recordó (a veces en broma, aunque siempre con la verdad en el centro) que ahora soy un ejecutivo profesional, ya no un atleta profesional.

La idea de que mi equipo ganara sin mí era tan dolorosa como la idea de perder (¿mencioné que soy competitivo?). En realidad, poner mis necesidades personales holísticas por encima de mi deseo de ganar me dio algo mucho más valioso que otra medalla: plata u oro. Escribir esta misma pieza es el último testimonio de eso.

el verdadero campeonato

Representar a mi país elegido en el Campeonato Mundial de Flag Football hubiera sido un honor y un sueño hecho realidad. Pero también habría sido un perjuicio no solo para mí sino también para mis compañeros de equipo.

Parte de mi naturaleza competitiva significa que le doy un gran valor al crecimiento personal. Tener la experiencia de dejar de fumar y alejarse, de haber crecido y aprendido a llevar una vida más sana y satisfactoria es el primer paso hacia la siguiente etapa del éxito.

¿Puedo hacerlo todo? ¡Sí! ¿Debo hacerlo todo? ¡Diablos no!