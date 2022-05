Esta tiktoker le pregunta a la gente en la calle cuánto gana y se está transformando en una sensación

Que alguien te pregunte cuánto ganas es considerado descortés. No solo entre extraños, es un dato íntimo que muchas veces no revelamos ni a nuestros seres más cercanos. Hannah Williams, una tiktoker de Washington DC y su novio, James Daniel, se están haciendo famosos al romper ese paradigma y salir a la calle para preguntarle a gente a la que no conocen justo eso: ¿cuánto ganas? Contrario a lo que uno pudiera imaginar, los extraños le están respondiendo.

Mihajlo Maricic | Getty Images

Las entrevistas que los jóvenes hacen en las calles de la ciudad son parte de un proyecto llamado Salary Transparent Street que busca propiciar el pago de salarios igualitarios a través de conversaciones abiertas. En muchos lugares esta práctica sigue siendo un tabú, y quizás justo por eso los videos de Williams se han viralizado. Aunque por el momento todos los videos han sido grabados en las calles de Washington, la joven planea visitar otras ciudades de Estados Unidos para recabar más información.

Según declaró la joven al sitio Bored Panda la joven comenzó a postear de sus propias condiciones laborales en febrero de este año: “Empecé a publicar sobre mi viaje profesional único en TikTok en febrero, y uno de mis videos con mi propia transparencia salarial personal (tuve cinco trabajos en dos años y medio) se volvió viral. Mis seguidores me dijeron que les encantaba mi transparencia y quería alentar a más personas a ser transparentes también”.

Ante la reacción de la gente a su transparencia tuvo la idea de comenzar a preguntarle a los demás cuánto ganaban. El perfil de TikTok de Salary Transparenyt Street tiene más de 416 mil seguidores y también cuenta con perfiles en otras redes sociales; además está la página oficial del proyecto por medio de la cual William recaba información salarial de otros usuarios con la que busca generar contenido que ayuda a concientizar a las empresas de la importancia que tiene tomar medidas para cerrar la brecha salarial (ya sea por género, raza o alguna otra razón) que es una realidad en casi todos los países.

La joven explica: “Si no sabemos lo que gana la gente en campos de trabajo similares, ¿cómo se supone que vamos a comparar lo que deberían ser nuestros salarios? Tener estas conversaciones abiertas ayuda a las personas a comprender mejor lo que deberían pedir a sus empleadores, para que no se aprovechen de ellos”.

Además de este proyecto, Hannah Williams tiene otro perfil llamado Stocks and Squats en el que da consejos de carrera para llevar una mejor vida.