Cómo hacer que tu perfil de LinkedIn se destaque

Un perfil de LinkedIn atractivo ha pasado de ser una plataforma útil de redes sociales a casi un requisito para cualquier profesional moderno. Para aquellos que recién comienzan a configurar su perfil, puede ser intimidante comenzar, y mucho menos dejar su huella en medio de la multitud.

Hay más de 57 millones de empresas que figuran actualmente en la plataforma, y cada mes se envían más de 200 millones de solicitudes a los empleadores. Ahí mucha confusión en la que perderse, así es que debes de tener la intención de que tu perfil destaque y para ello hay que conocer algunos trucos.

Si deseas asegurar conexiones que acelerarentu carrera, tómate un tiempo para ajustar tu perfil de LinkedIn. Llamar la atención de posibles empleadores y clientes está en juego, por lo que vale la pena el tiempo y la atención para asegurarte de que tu presentación deje una impresión positiva.

Haz que tu titular diga lo que más importa

Con demasiada frecuencia, los usuarios de LinkedIn simplemente copian y pegan el título de su trabajo en la sección de títulos. Esto puede funcionar como un marcador de posición rápido y fácil, pero desafortunadamente, también puede parecer un poco aburrido, lo que ciertamente no te ayudará a sobresalir entre tus compañeros.

La sección de titulares es la más imporatnte de LinkedIn y así merece ser tratada. No pienses en ella como un lugar para simplemente poner la etiqueta que algún empelador te han puesto , mejor utilízala como una oportunidad para decir lo que haces, para quién lo haces y qué tipo de resultados puedes ofrecer.

Aquí solo hay 220 caracteres para decirlo todo, por lo que tendrás que ser conciso. Piensa en tus habilidades únicas y éxitos pasados, y muestra qué tipo de problemas puedes resolver.

No te vendas mal desde el principio con un titular mediocre o perezoso. Mejor optimiza la sección para que los aspectos esenciales de lo que haces brillen a través de tus conexiones.

Agrega 50 habilidades desde el principio y consigue que las respalden

La sección de habilidades de los perfiles de LinkedIn a menudo se pasa por alto, ya que se encuentra en la parte inferior de la página, pero es el lugar ideal para demostrar tu experiencia en la industria. El número máximo de habilidades que puedes agregar es de 50, así que haz que cada una cuente. Puedes elegir tres habilidades para resaltar como tus "Habilidades principales", así que sé especialmente consciente de qué experiencia deseas anunciar en la plataforma.

Sé honesto acerca de tus capacidades y lo más detallado que puedas con cada una. Esto es importante cuando otros usuarios buscan perfiles que necesitan un servicio, ya que el algoritmo de LinkedIn favorece a aquellos que tienen habilidades más específicas en la lista.

Entonces, en lugar de simplemente enumerar habilidades como "marketing" o "redacción", intenta concentrarte un poco más en tu nicho. Tal vez eso signifique agregar algunos calificadores clave a la habilidad enumerada, como "redacción comercial" o "marketing por correo electrónico". En este sentido, agregar un pequeño detalle ayuda mucho a que los demás sepan lo que puedes hacer.

Una vez que hayas enumerado y publicado tus habilidades, es hora de hacer que las más pertinentes destaquen por el respaldo de tus contactos. Hacer que otro usuario responda por tus habilidades les da legitimidad, y la mejor manera de asegurar rápidamente este tipo de ayuda es brindándosela primero a otros. Respalda las habilidades principales de tu red de contactos y probablemente verás que algunos te devuelven el favor.

Los estudios de casos muestran que algunas de las habilidades "suaves" más demandadas son la creatividad, la persuasión y la colaboración. Estas aplican en varias industrias, así que demuestra que posees estos atributos.

Publica y comparte contenido de calidad

Incluso un perfil perfectamente diseñado no vale mucho si no logra llamar la atención, y no hay mejor manera de cambiar esto que una estrategia efectiva de publicación de contenido. Cuando publicas contenido, creas una vía de acceso a tu perfil.

Esto se puede reforzar con subtítulos y textos efectivos, incluyendo una llamada a la acción. Convertir tu perfil en un centro de conversación de la industria mejora tu reputación y crea un efecto dominó de atención que llegará más allá de su red inmediata.

Si sigues estas pautas durante semanas o meses de manera consistente, tu perfil ganará atención y credibilidad como una persona activa en la comunidad de su industria.

Destacar así requiere consistencia en su calendario de publicaciones, pero tu contenido también debe ser de alta calidad y relevante para tu red. Si no es así, corres el riesgo de perder conexiones, ser silenciado o simplemente reducir el valor general percibido de tu perfil.

Destacar tu perfil entre el millón de otros usuarios no es una tarea fácil, pero se puede hacer evaluando honestamente tu capacidad para aportar valor a los demás. Cuando se hace correctamente, tienes muchas más posibilidades de unirse a los otros 35,5 millones de usuarios que han sido contratados con éxito a través de LinkedIn. Identifica qué te hace único como trabajador y posiciona tu perfil como una solución atractiva para resolver problemas profesionales comunes.