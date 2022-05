Estudie para los exámenes de certificación Ace 15 CompTIA en su primer intento

El mundo de los negocios es supremamente digital hoy en día, lo que significa que los empresarios necesitan más ayuda de TI. Sin embargo, crear un equipo completo de TI a veces es una quimera costosa. Eso no significa que su empresa aún no pueda beneficiarse de un servicio de ciberseguridad y redes de calidad. Entonces, ¿por qué no aprender a ser su propia persona de TI?

StackCommerce

CompTIA es uno de los organismos de certificación líderes en el mundo para la tecnología de la información y el superpaquete completo del curso de certificación CompTIA 2022 lo lleva a una inmersión profunda en 15 exámenes de certificación.

Este extenso paquete es impartido por iCollege, un socio oficial de CompTIA que ha estado operando en más de 120 países desde 2003. Las nuevas empresas de Silicon Valley y las compañías Fortune 500 confían en iCollege, sin mencionar los cientos de miles de personas que han tomado su cursos en las últimas dos décadas.

Cada uno de estos cursos le brindará los conocimientos fundamentales que necesita para sobresalir en el tema cubierto y aprobar el examen de certificación CompTIA relacionado en su primer intento. Desde TI básica hasta ciberseguridad, administración de servidores, Linux y más, tendrá acceso de por vida a una amplia gama de materiales del curso que le permitirán dedicar su atención a lo que le parezca más interesante y valioso.

Estas certificaciones de CompTIA están cubiertas:

Fundamentos de TI de CompTIA+ (FC0-U61)

CompTIA A+ (220-1001/220-1002)

Red CompTIA+ (N10-007)

Red CompTIA+ (N10-008)

Servidor CompTIA+ (SK0-004)

Servidor CompTIA+ (SK0-005)

CompTIA Linux+ (XK0-004)

CompTIA Nube+ (CV0-003)

Proyecto CompTIA+ (PK0-004)

CompTIA Security+ (SY0-601)

CompTIA PenTest+ (PT0-001)

CompTIA PenTest+ (PT0-002)

CompTIA CySA+ (CS0-002)

CompTIA CASP+ (CAS-003)

CompTIA CASP+ (CAS-004)

Ese es el tipo de guía de estudio integral que no encontrará en ningún otro lugar. Puede obtener todos estos materiales de estudio incluidos en el Súper Paquete del Curso de Certificación CompTIA Completo 2022 por un precio especial por tiempo limitado de solo $65 ahora.

Precios sujetos a cambio.