6 lecciones de liderazgo que aprendí jugando al hockey

He sido jugador de hockey casi desde que estoy vivo, y muchos de mis años formativos los pasé aprendiendo los fundamentos sobre el hielo que, créalo o no, finalmente influirían en cómo opero hoy como director ejecutivo.

Gran parte de mi liderazgo actual está guiado por las lecciones que aprendí, y sigo aprendiendo, jugando al hockey: cómo perder y mantener la resiliencia, cómo ganar y mantener la humildad, y lo que significa ser parte de un equipo.

Aquí hay seis lecciones que aprendí sobre liderar al jugar al hockey:

1. Si quieres jugar, tienes que esforzarte

Cada semana durante la temporada de hockey cuando era niño, me levantaba de la cama en pleno invierno, me ponía algo de ropa en la oscuridad y me dirigía a la pista para nuestras prácticas de las 5 am. Hubo algunas mañanas en las que hubiera preferido quedarme en la cama y dormir, pero conocía la regla: si no iba a la práctica, no podía jugar.

En los negocios, a menudo nos enamoramos de la acción del “juego”. Es la parte divertida: se nos ocurren ideas emocionantes, vendemos nuevos productos y cerramos acuerdos que cambiarán tu carrera. Pero los grandes resultados requieren una gran disciplina, requieren práctica .

Si queremos jugar en la arena de alto riesgo de construir un negocio, tenemos que esforzarnos para cosechar las recompensas.

2. "Patina hacia donde va el disco"

Una famosa cita de Wayne Gretzky se ha grabado en mi cerebro desde esas prácticas matutinas: "Patina hacia donde va el disco, no hacia donde ha estado".

No podemos simplemente esperar para hacer nuestro movimiento cuando llegue el disco y, sin embargo, esto es exactamente lo que hacemos cuando esperamos que el mercado nos diga qué capitalizar a continuación. En cambio, tenemos que mirar hacia adelante y predecir lo que viene.

La ejecución táctica hará el trabajo, pero solo lo llevará hasta cierto punto. El mejor liderazgo proviene de aquellos que pueden tener una vista de 10,000 pies del panorama general y anticipar el próximo conjunto de desafíos y oportunidades. Estos líderes siempre están un paso por delante porque evalúan adecuadamente el entorno macro y se preparan en consecuencia.

Tener una perspectiva clara del panorama general permite a los líderes aprovechar al máximo las oportunidades que se avecinan mientras mitigan los factores de riesgo, lo que no difiere de la gran capacidad de Gretzky para estar siempre un paso por delante de su competencia.

3. Necesitas un entrenador

Podrías tener los mejores jugadores del mundo, pero sin un entrenador , será muy difícil formar un equipo cohesivo y ganador.

Los equipos no pueden autogobernarse. Necesitan un entrenador que los motive, apoye su crecimiento y los haga responsables. Como jugador, a menudo estás tan inmerso en el juego que no puedes ver el panorama completo, pero parado en el banquillo sin los patines atados, el entrenador tiene una perspectiva diferente y puede ver lo que el resto del equipo podría haberse perdido.

Además, un entrenador reúne a los miembros del equipo, recordándoles los valores, las expectativas y los objetivos que los llevaron a la pista en primer lugar. Es lo mismo en los negocios: sin nuestro propio entrenador, somos simplemente una colección de personas que completan nuestras tareas. Ya sea lanzando un disco o lanzando un nuevo cliente, todos necesitamos un entrenador que nos ayude a alcanzar la victoria.

4. Realiza "tiros a portería"

Nunca olvidaré el zumbido en mi oído de mi entrenador de la escuela secundaria que siempre gritaba varias veces por juego: “ ¡Tiros a puerta! ”

Era una instrucción simple: cuantos más tiros hacíamos, más probabilidades teníamos de anotar y ganar el juego. Años más tarde, escuché el mismo mantra en mi cabeza mientras construía mi negocio: para tener éxito, debes ir más allá de la mentalidad de "construirlo y vendrán". Eso significa tomar riesgos, aprovechar las oportunidades y, fundamentalmente, salir de su zona de confort, independientemente de la probabilidad de "anotar".

“Perdemos el 100% de los tiros que no tomamos”, dijo la famosa frase de Wayne Gretzky. El hockey me enseñó a seguir lanzando el disco a la red, pase lo que pase. El disco puede entrar, puede fallar por completo en la portería o puede rebotar en las almohadillas del portero y crear la posibilidad de un rebote. Es posible que algunas de estas tomas no se vean perfectas en la reproducción, pero al tomarlas, crea muchas más oportunidades (quizás incluidas algunas que no había visto antes) que cuando no toma ninguna toma.

Perseguir la "toma perfecta" limita las oportunidades comerciales y ralentiza su progreso hacia cualquier objetivo. Tomar riesgos es donde ocurre el crecimiento, y es la clave del éxito.

5. La bofetada metafórica es clave en los momentos críticos

Siempre he considerado que el “ slapshot ” es mi superpoder. Es un tipo de tiro en el que pones toda tu fuerza en golpear el disco, lo que te permite enviarlo volando a una velocidad que de otro modo sería inalcanzable. Pero un slapshot no funcionará si solo usas tus muñecas o tus brazos, tienes que lanzar todo tu cuerpo en él. Sería insostenible usar un slapshot para cada disparo, pero en los momentos importantes, puede convertirse en un arma secreta que te impulse a ti y a tu equipo a la victoria.

Como líder, una bofetada también puede ser tu superpoder. Habrá momentos críticos en su carrera en los que necesitará ir con todo y poner cada parte de usted mismo en la ejecución de su objetivo. Preste atención a esos momentos en los que tendrá que arriesgarse y arriesgarlo todo, y prepárese para tomar la foto de su vida.

6. Juega con pasión

Hay pocas cosas que amo más que jugar al hockey. Cada juego que puedo jugar, gane o pierda, todavía se siente como un regalo. Como líder organizacional, también trato de aportar ese mismo nivel de feroz dedicación a mi empresa.

El miembro del Salón de la Fama del Hockey Phil Esposito dijo: “Juega con pasión y corazón. Si no llevas la pasión al deporte, o a cualquier trabajo, no tendrás éxito”.

No siempre es fácil liderar con el corazón porque todo —ganancias, derrotas y empates— tiene mucho peso. Y, sin embargo, así es como se construyen las grandes organizaciones.