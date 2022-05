Por qué estamos equivocados sobre la gran renuncia (y cómo podemos beneficiarnos)

Mucha gente tiene una idea equivocada sobre La Gran Renuncia , o La Gran Renuncia, o como quieras llamarlo. Cuando se mira a través de una lente diferente, su comprensión de La Gran Resignación puede cambiar y puede encontrar formas de beneficiarse de ella con una perspectiva diferente.

Es cierto que se informa que un récord de 38 millones de trabajadores renunciaron a sus trabajos en 2021. Sin embargo, consideremos que The Great Resignation no se trata de a qué renuncia la gente. No se trata del trabajo que están dejando, el estrés al que están renunciando o el viaje que ya no quieren hacer.

Mirando desde una perspectiva diferente, te das cuenta de que no se trata de lo que la gente se está alejando en absoluto. Se trata de hacia dónde camina la gente. Están caminando hacia la vida que quieren vivir. Lo que la gente quiere es un trabajo que se ajuste a la vida que quiere vivir, no una vida que tenga que encajar en el trabajo que tiene.

Relacionado: Cómo aceptar la gran redefinición ayudará a su empresa a prosperar

Al igual que con la mayoría de las otras crisis a gran escala , ha habido un gran cambio en los valores. Las personas están priorizando sus vidas personales y cómo quieren vivir de formas que quizás nunca antes habíamos visto. A pesar del impacto negativo que puede tener en cualquier empresa o líder, ¿alguien puede realmente argumentar que es un cambio de valor negativo para la sociedad? Claro, muchos empleadores están en pie de guerra al no poder conseguir trabajadores. Pero, ¿quién realmente necesita hacer el cambio aquí? ¿Quién necesita acomodar a quién?

La gente quiere trabajar donde sea que funcione mejor para ellos. Puede ser su hogar o un lugar remoto , o para el caso, cualquier estado que deseen, lo que explica la loca carrera de personas que se mudan a Florida desde el norte. ¿Por qué? Porque ellos pueden. Lockdown nos mostró que podemos hacerlo y nos mostró cómo hacerlo. El gato está fuera de la bolsa. Empresas e instituciones educativas que antes pensaban que el trabajo o la educación a distancia era imposible, pues ahora todos vemos lo contrario. Realmente no puedes volver atrás y pretender que no nos dimos cuenta de que funcionó en su mayor parte.

Lo que la gente realmente está dejando de fumar es creer que tiene que adaptar su vida para adaptarse a su trabajo y, en cambio, está viendo oportunidades para llevar el estilo de vida que quiere y tomar decisiones profesionales en consecuencia.

Relacionado: ¿Gran Resignación o Gran Redirección?

Otro cambio de perspectiva a entender es que con un cambio tan importante en lo que la gente valora , en este caso, el estilo de vida sobre el trabajo, viene un cambio en lo que los consumidores ven como importante. Una empresa puede estar en el lado ganador o perdedor de esto. Lo que era importante para muchas personas hace dos años, puede no serlo hoy. Eso puede tener un impacto negativo en su negocio. Pero del mismo modo, lo que puede no haber sido importante hace dos años, podría tener una gran demanda hoy. Los líderes empresariales deben preguntarse:

¿Cómo podemos ponernos del lado ganador de esto?

¿Hay alguna forma en que nuestro negocio necesite evolucionar o pivotar?

¿Es esta una oportunidad ideal para ganar cuota de mercado?

Me atrevo a decir que, en la mayoría de los casos, aquí hay más una oportunidad que una amenaza. La clave es comprender lo que su público objetivo valora más hoy y alinearse con eso. Hay un adagio popular en los negocios que dice que es mejor trabajar más en tu negocio que en él. Quizás, un pensamiento más sabio es que es mejor trabajar fuera de su negocio que en él. A menudo, lo mejor que puede hacer por su negocio es mirar su negocio y sus ofertas desde la perspectiva de aquellos a quienes sirve, mientras considera lo que valoran hoy, especialmente después de un gran cambio. No lo mire desde donde estaba hace dos años, porque lo que la gente ve en el valor de hoy es probablemente diferente al de hace dos años. Mire verdaderamente desde fuera de su negocio e imagine, basándose en lo que sus clientes valoran hoy, lo que necesitan ver, oír y sentir de usted.

Ahora que usted, al igual que sus clientes, está mirando a través de la lente del estilo de vida primero, puede imaginar lo que podría necesitar hacer para ser atractivo e interesante para su público objetivo. Mirar desde la perspectiva de lo que sus clientes valoran más hoy es fundamental para posicionarse en el lado ganador y mantener la relevancia de su negocio . Es cierto ahora, y siempre es cierto después de un evento social importante.

Por último, si The Great Resignation se trata de dejar de fumar, entonces esa es una oportunidad disponible para todos nosotros. No es sólo una oportunidad para los empleados. También es cierto para las mamás y los papás que trabajan por cuenta propia, los jubilados y los que se quedan en casa, porque todos tenemos cosas que podemos considerar dejar. Podemos dejar de comprometernos en exceso . Podemos dejar de gastar nuestro tiempo en cosas y con personas que no nos traen alegría. Podemos dejar de decir "sí" cuando realmente queremos decir "no". Ahora es un buen momento para que todos decidamos qué queremos dejar, de qué queremos renunciar y el estilo de vida hacia el que queremos caminar.

No es hasta que vemos La Gran Resignación como una oportunidad para caminar obstinadamente hacia la vida que queremos y alejarnos de cualquier cosa que comprometa nuestras vidas, que esto realmente será una gran resignación.

Relacionado: 4 formas de diseñar una cultura de trabajo que supere la gran resignación