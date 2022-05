Hay un nuevo Récord Guinness: ¡Este hombre ha trabajado más de 84 años para la misma empresa!

Lo sabemos, te sientes orgulloso de haber trabajado un año para la misma empresa, pero te tenemos noticias: no tienes tanto que celebrar. Un hombre llamado Walter Orthmann lleva 84 años trabajando en una empresa textil en Brasil llamada Industrias Renaux S.A. (popularmente conocida como RenauxView).

Walter (¡quien acaba de cumplir 100 años!) nació el 19 de abril de 1922 en el poblado de Brusque, en el estado de Santa Catarina, y comenzó a trabajar en la empresa como asistente de envíos el 17 de enero de 1938, gracias a su manejo del idioma alemán. Tenía 16 años. Su disciplina y entrega le valieron un ascenso a un puesto en el área de ventas y posteriormente fue nombrado gerente de ventas, posición que ha ocupado desde entonces.

El tiempo que ha pasado trabajando para RenauxView lo ha hecho acreedor al Récord Mundial Guinness de la persona que más tiempo ha laborado para la misma empresa. Según el sitio de los Récords Guinness el hombre fue sumamente disciplinado desde joven y en aquella época era común que los hijos varones empezaran a trabajar desde muy jóvenes para ayudar a la economía del hogar: "Me dieron la oportunidad de trabajar como vendedor. Viajé a São Paulo y en menos de una semana llené la producción con pedidos equivalentes a tres meses de trabajo".

A lo largo de los años Walter ha sido testigo de enormes cambios en el mundo y en la cultura laboral. Su secreto para mantenerse activo y optimista es centrarse en el presente. “No planeo mucho, ni me preocupo mucho por el mañana. Lo único que me importa es que mañana será otro día en el que despertaré, me levantaré, haré ejercicio e iré a trabajar; necesitas ocuparte del presente, no el pasado o el futuro. Aquí y ahora es lo que cuenta. Así que, ¡manos a la obra!”.

El pasado primero de mayo Orthmann subió un video a su cuenta de Instagram en el que se puede ver el homenaje que la empresa le organizó por su hazaña. En el caption del post comenta: “Mi dedicación al trabajo y el amor a la vida me trajeron aquí”.

Ni el hombre ni la empresa han declarado si en algún momento planea retirarse.