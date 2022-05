Ser AUDAZ: El marco para nutrir su mentalidad de crecimiento

¿Qué significa para ti ser audaz?

Pasé la mayor parte de mi vida pensando que el trabajo del mundo era comprenderme, cuando en realidad el trabajo consistía en aprender primero quién era y comprender realmente quién soy, lo que luego me permitió comprender los pasos esenciales para navegar por el mundo. a mi alrededor. También me permite sentir alegría en los momentos en los que estoy, lo que me lleva a aceptar desafíos, seguir adelante incluso cuando hay contratiempos y aprender más sobre mi definición de subir de nivel.

¿Qué tiene que ver esto con los negocios? Todo.

Ser audaz es la base de mi mentalidad de crecimiento . Cuando nutrimos esta parte de nuestra mentalidad y minimizamos y silenciamos la mentalidad fija, podemos definir cómo examinar personal y profesionalmente cómo evolucionar, crear nuevos foros para aumentar el espacio seguro para la comunicación y generar oportunidades para la innovación y soluciones creativas.

Impulsado por mi pasión por el aprendizaje, la innovación, la agilidad, el diseño y la creatividad, he creado un marco y un proceso para que otros lo utilicen para desbloquear su audacia, crecimiento y mentalidad. Profesionalmente, podría significar tomar una decisión impactante, incluso si no es popular, o cambiar de carrera a un campo en el que tenga menos experiencia o confianza, pero que le apasione más. Puede ser usar su pasión por la innovación o la creatividad y confiar en que puede ganarse la vida haciendo las cosas que le brindan alegría. ¿Qué significaría para usted si priorizara radicalmente su alegría y se enfocara en resultados estratégicos impactantes? El marco puede ayudar a definir los pasos.

Mi objetivo siempre ha sido marcar una diferencia positiva y duradera. Ahora he definido el enfoque: una forma audaz y valiente. Mi intención en mi trabajo es ayudar a los líderes a resolver problemas para siempre. Para bien, lo que significa que tienen menos oportunidades de ocurrir o resurgir y para siempre, para crear un mundo mejor para los demás a través de los logros del trabajo y sus resultados.

El marco BOLD es la pista para liberar la audacia y centrarse en las estrategias que importan. ¡Ser AUDAZ tiene los siguientes componentes, cada paso se basa en el anterior y lo acerca a vivir la vida que desea y ver los resultados que más importan!

B: Believe (Cree en ti mismo, confía en tu decisión, identifica tus sombras, suelta el miedo)

O: Own (Se dueño de tu felicidad, tus metas, tu camino y tus logros)

L: Aprender (Aprender de todas las acciones y resultados, todos nos enseñan algo si prestamos atención)

D: Diseño (Diseña tu camino y define los pasos para curar tu mejor vida)

Al creer en tus objetivos y en ti mismo, puedes ser dueño de tus elecciones y aprender de los aciertos y los errores, lo que te permite diseñar la vida que solo has imaginado. Ser dueño de su grandeza y saber que usted es quien debe impulsar los cambios necesarios, definir el camino y crear el mapa para sus sueños, es un elemento clave de BOLD Framework.

El aprendizaje es un elemento de la experiencia de todos, además de estar seguros de que notamos los éxitos y los fracasos, lo que, a su vez, nos ayuda a aprender los elementos principales de nuestro éxito. El diseño, un elemento común de los cuatro negocios que he creado, es el elemento final de BOLD Framework. Tienes el "pincel" para el lienzo de tu vida, ahora píntalo creando la visión que quieres sentir y ver en tu vida. Hay una interesante yuxtaposición entre los Principios del Diseño y la vida. Utilizo algunos Principios de Diseño (es decir, equilibrio, unidad, contraste, variedad, movimiento, armonía, proporción y ritmo) dentro del marco para definir el mapa a seguir para sus metas y logros.

Uno de los momentos más audaces de mi carrera profesional llegó en 2020, cuando inicié mi S-Corp, Bold Industries Group, de cuatro empresas y me di cuenta de que era emprendedor. Pasar de ser un ejecutivo en el cuidado de la salud a ser un empresario fue una gran decisión que se sintió incómoda al principio. Avance rápido un año después de ese momento crucial, y aquí estoy: feliz, exitoso, lleno de alegría y, lo que es más importante, teniendo un impacto positivo y duradero con mi trabajo. Comenzar este negocio ha sido una de las decisiones más satisfactorias que he tomado. El marco BOLD se utiliza en todos los negocios, incluidos High Road Strategy Consulting y The Desig9ed Studio .

Creo en buscar nuevas oportunidades para liberar tu valentía y audacia. Ser feliz, valorar el cuidado personal e intentar algo sin garantías es vital para vivir una vida sin remordimientos. Audacia mente-cuerpo: reclamar la vida que mereces vivir. Lancé no solo varios servicios nuevos, sino también The Bold Retreat, que es un retiro de bienestar de trabajo centrado en la interseccionalidad de la estrategia, la mentalidad y el bienestar con los resultados que incluyen un grupo de expertos sobre estrategia y un conjunto personal de resultados estratégicos. por cada participante para completar durante el retiro. También se enfoca en el bienestar con actividades requeridas para desestresarse , desconectarse, divertirse y estar bien. En última instancia, no se trata de encontrar tu audacia; se trata de liberarlo .

