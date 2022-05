La escucha activa como herramienta de desarrollo empresarial

¿Qué sucede cuando usted y su empleado, amigo, familia o cliente hablan entre sí? ¿Crees que se convierte en un esfuerzo productivo y una reunión eficaz? es dudoso Lo más probable es que la interacción pueda hacer que el otro se sienta ignorado, invisible y no tomado en serio.

Nuestras habilidades de comunicación nos permiten crear, transmitir y prosperar. Como líder, jefe, empresario o gerente, debe poder compartir un mensaje y recibirlo. El océano no inunda la costa. En cambio, da y recibe. Hay un tira y afloja en su existencia y un poder inmenso, casi oculto a simple vista.

¿Qué es la escucha activa?

Cuando visita a su médico, ¿qué espera que haga? Escucha. Pero eso no es suficiente, ¿verdad? No pueden quedarse de pie en la habitación. Cada paciente espera que su proveedor de atención médica escuche sus inquietudes y problemas y absorba la información de manera útil. Desafortunadamente, una causa importante de errores médicos y daños no intencionales es escuchar distraído. Los médicos con mejores habilidades de escucha activa pueden diagnosticar y tratar a los enfermos con mayor eficacia, porque tienen una visión más holística del paciente.

Como líder en su campo, ¿cómo desarrolló sus habilidades? No se desarrollaron en el vacío. En cambio, observó, escuchó y aprendió cómo se desempeñaban otros y usó ese conocimiento para ganar su posición actual. Si desea continuar con ese crecimiento y desempeño, la escucha activa será su herramienta más efectiva para obtener una mejor perspectiva de la industria.

La escucha activa se enseña a maestros, enlaces, auxiliares, intérpretes, policías, trabajadores sociales y líderes religiosos. Por definición, requiere toda su atención al propósito y significado de las comunicaciones intencionales del hablante. Sin embargo, es más que solo escuchar las palabras. La escucha activa implica escuchar y comprender por qué el hablante comunica estas ideas o pensamientos. El "por qué" es, con mucho, más crítico que las palabras reales.

Cuatro reglas de la escucha activa

Solo hay cuatro reglas para la escucha activa. Sin embargo, puede ser difícil para la gerencia implementar estas habilidades sin práctica e interacciones intencionales. Estas son las reglas:

Concentre la intención de su interacción con el orador en comprender su perspectiva y mensaje antes de exigirle que comprenda el suyo. Ingrese a la interacción sin juzgar lo que se podría comunicar. Las acciones pasadas no tienen que definir decisiones futuras. Preste atención: baje el teléfono. Enfrentarlos. Míralos a los ojos. Guarda silencio. Tu silencio les permite ser más abiertos y confiados.

¿Cuándo es importante la escucha activa?

Lo más probable es que te hayas encontrado con la escucha activa en todos los aspectos de tu vida y, potencialmente, todos los días de tu vida. Sin embargo, cada momento de la vida puede requerir una versión ligeramente alterada de la escucha activa. El dominio de todas las situaciones conduce a una mejor comunicación en el futuro durante eventos únicos o inusuales. Entonces, aquí es cuando la escucha activa es importante:

Vida personal

Un cónyuge, familiar, padre o hijo merece un momento de tiempo ininterrumpido. Sin embargo, las personas más afectadas en nuestras vidas pueden ser nuestros hijos. Brindarles el tipo correcto de atención crea vínculos saludables y les enseña a ser adultos estables y empáticos. Por ejemplo, ser un oyente activo de un niño podría significar repetir y responder a un comentario tonto o orgullo de logro en una creación de espaguetis.

Vida de negocio

Es posible que no tenga que interactuar con niños en su vida profesional, pero se ganará el respeto de sus colegas si los trata como personas con opiniones válidas en lugar de como piezas de una máquina. La escucha activa y la respuesta con preguntas inquisitivas mantienen al orador hablando y explorando sus pensamientos. Genera creatividad y comunicación confiable. Las preguntas de seguimiento con tacto podrían producir momentos dorados de perspicacia.

Ambiente corporativo

La escucha activa debe incluirse en la cultura corporativa como una herramienta respetada para todos los empleados. La escucha activa practicada puede afectar positivamente la productividad, la salud mental en el lugar de trabajo , la comunicación a través de muros de diversidad e incluso la tasa de retención de empleados. Cuantos más empleados se sientan escuchados y vistos, más importantes se sienten.

¿Cómo mejorar sus habilidades de escucha activa?

Al practicar la escucha activa, lo primero que debe aprender es que escuchar no es escuchar. Puedes escuchar pájaros, pero eso no significa que los entiendas. Tome las palabras del orador como una respiración profunda. Inspíralos en tu mente y diseccionarlos.

Aprende a permanecer en silencio. El silencio es una herramienta. Cerrar la boca les permite abrir la suya. Deje que el hablante termine su pensamiento antes de responder. Puede ser que sus palabras respondan a su pregunta o traigan a colación cuestiones más críticas.

Usa el lenguaje corporal para mostrar que estás involucrado en la conversación. Por lo general, esto implica estar de pie o sentado para indicar que el orador es el centro de atención. Podría incluir asentir con la cabeza o gesticular con las manos al responder.

Siempre responde. No repitas como un loro lo que te acaban de dar. En cambio, resúmelo. Pregunta si has expresado su opinión correctamente. Haga una pregunta de sondeo para mayor claridad. Cree una extensión a su lógica. Sin embargo, no juzgues. Dejarlos les hace sentir que han perdido el tiempo y que podrían tener un impacto negativo en futuras interacciones.

Si es posible, comparta sus pensamientos y comentarios con los demás. Comunicar sus ideas a los demás refuerza su acto inicial de escuchar. Además, se sentirán empoderados por tu acto de respeto. Solo asegúrate de darles crédito.

Qué no hacer mientras se escucha activamente

La escucha activa no debe centrarse en lo que no se debe hacer, sino en la escucha ininterrumpida. Primero, sin embargo, aquí hay una lista de las fallas más comunes que dificultarán cualquier comunicación o interacción:

Prejuzgar: juzgar mientras el orador está hablando: juzgar la opinión en la respuesta de seguimiento.

Desarrollar un contraargumento o descartar el pensamiento antes de que el orador termine de comunicarse

Oír sin comprender o simplemente escuchar los hechos en lugar de la intención

Permitir que las diferencias de diversidad interfieran o afecten el momento de manera negativa, generalmente a partir de nociones preconcebidas del individuo o de lo que tiene para ofrecer.

Multitarea mientras intenta escuchar

La comunicación es un arte. Sin embargo, también es una habilidad que cualquiera puede desarrollar con el tiempo y la práctica adecuada. Cuando conoces a alguien que interactúa contigo usando la escucha activa, puedes sentirte mejor contigo mismo, tus acciones y tu bienestar personal . Esos son los oyentes para los que desea trabajar, invertir y seguir para alcanzar el éxito.

