Quema tus barcos (metafóricamente) y forja un camino hacia el éxito

Escuché a muchos oradores motivadores contar la historia de cómo los vikingos quemaban sus barcos cuando aterrizaban en un lugar que planeaban conquistar, para que no tuvieran más remedio que seguir adelante. Compromiso total, ¿verdad? No podían simplemente dar marcha atrás pensando: “Sabes, conquistar este lugar es más difícil de lo que pensábamos. Volvamos al barco y vayamos a casa. Tenían que ganar la batalla o morir allí mismo.

Bueno, resulta que los vikingos en realidad no quemaron sus barcos. Pero sigue siendo una gran analogía sobre el nivel de compromiso que debes tener como emprendedor.

Lo que muchos emprendedores no entienden es que hay una gran diferencia entre construir un negocio o un futuro que deseas tener y uno que absolutamente debes tener. Si bien puede que no sea una batalla literal de vida o muerte como pensábamos que era para los vikingos, puede parecer que algo dentro de ti morirá si no sigues adelante y haces que suceda.

Las personas exitosas queman sus barcos

No puedo pensar en ningún gran emprendedor que no haya enfrentado contratiempos increíbles mientras construía sus negocios, toneladas de rechazos, fracasos y obstáculos. Y si les preguntas por qué no se dieron por vencidos, la mayoría de ellos te dirán que algo dentro de ellos simplemente no se lo permitió. No es que no sintieran los contratiempos: no serían humanos si no sintieran el dolor del rechazo tras el rechazo o los momentos en que no pudieron obtener los resultados por los que trabajaron tan duro. Pero esa pequeña voz o sentimiento dentro de ellos los obligó a seguir adelante.

Sé por experiencia personal lo horrible que se siente chocar contra una pared de ladrillos o bombardear tanto que solo quieres cubrirte la cabeza con las cobijas y quedarte allí. Puedo pensar en docenas de veces que me asusté o lloré (o ambas cosas) mientras construía mis negocios, pero siempre me levanté y seguí adelante.

¿Por qué? No se trata de tener más coraje que otras personas o incluso fuerza. ¿Cuántas historias ha escuchado sobre madres que de alguna manera levantan camiones de dos toneladas de sus hijos para salvarlos? Esas mamás probablemente no caminaban en su vida diaria con ningún tipo de fuerza física sobrehumana. Esas mamás no solo querían salvar a su hijo, era un deber . Su necesidad de tener éxito en quitarle ese camión a su hijo era tan apremiante que fueron más allá de lo que pensaban que podían hacer. Era literalmente vida o muerte para ellos.

El costo de no tener éxito

Para los grandes empresarios, por lo general no es una situación de vida o muerte física, sino la proverbial vida o muerte de su sueño o su misión. A menudo nos enfocamos en visualizar nuestro propósito y metas (y si no lo hace, debe hacerlo). Pero, ¿con qué frecuencia se detiene a considerar el costo de darse por vencido o jugarlo pequeño? Porque hay un costo. A menudo puedes medir el costo financiero de rendirte por el dinero que nunca ganarás, pero es más que eso.

Cada vez que te rindes, destruyes quién eres y quién estabas destinado a ser. Te vuelves más pequeño. Cada vez que retrocedes y te lames las heridas en lugar de volver a intentarlo, tu sueño o visión comienza a desvanecerse. Influyes en las personas que te rodean (tus hijos, tus amigos, tu equipo) como un efecto dominó. Te ven retirarte con el rabo entre las piernas y piensan: "Si ellos no pueden hacerlo, probablemente yo tampoco". Entonces es menos probable que sigan intentándolo cuando las cosas se ponen difíciles.

Cada vez que no cumple, priva a las personas que realmente podrían beneficiarse de lo que ofrece, ya sea un gran producto o un excelente servicio. Para mí, sé que puedo impactar positivamente a otros y ayudarlos a lograr la libertad financiera y crear la vida increíble que desean. Si no hiciera lo que hago, ¿cuánta gente no lo haría? obtener esas cosas porque no estaba allí para ayudarlos e inspirarlos? Hay ciertas personas a las que solo tú puedes impactar. ¿Qué pasa con ellos si te rindes?

Calculando el costo

Tómese un minuto para pensar realmente en esto. Como ejercicio, imagine tener éxito en el negocio que está construyendo. Imagina cómo eso cambiará tu vida para mejor y el beneficio que podrías ofrecer a los demás. A continuación, imagine un futuro en el que se dio por vencido o se hizo pequeño. ¿Qué tipo de futuro crearía eso para ti? ¿Cómo se verían tus finanzas? ¿Cómo te sentirías contigo mismo? ¿Y cómo afectaría eso a los demás?

Ahora, si solo está incursionando en los negocios, nada de esto se aplica a usted. No es necesario que hagas el ejercicio anterior. Dicho esto, no esperes resultados sobresalientes de tus incursiones. Pero si realmente se toma en serio lo que está construyendo, tómese un momento para pensar por qué debe tener éxito. ¡Entonces sal y sé un vikingo!

