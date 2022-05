Este fundador quería infundir un malvavisco con chocolate, para un mejor S'More. No tenía idea de lo difícil que sería eso.

Michael Tierney estaba asando malvaviscos cuando se le ocurrió la idea del millón de dólares. “La pieza fría de chocolate se deslizaba alrededor de la galleta Graham como un disco de hockey sobre hielo”, dice. Molesto, empujó el chocolate directamente en un malvavisco, donde se derritió armoniosamente sobre el calor. Bingo.

¿Por qué nadie ha comercializado esto? el se preguntó. La respuesta resultaría ser mucho más compleja de lo que había imaginado.

En ese momento, Tierney todavía estaba en la universidad en The Culinary Institute of America. Pasó a trabajar en las cocinas de restaurantes de primer nivel como Eleven Madison Park, pero no podía dejar de lado su idea de los s'mores. “Me estaba molestando”, dice, “todos los días”. Entonces, tres años más tarde, lo persiguió, y ahora, después de un camino sinuoso de una década, sus rellenos están en camino de generar $ 80 millones en ingresos.

Paso 1: descubre el problema.

En 2012, Tierney se escondió en el sótano de Long Island de su madre e improvisó una máquina mezcolanza que rellenaría malvaviscos. Luego se dispuso a encontrar un socio que pudiera crear una versión a gran escala. “La respuesta común fue: 'Hijo, ¿crees que no hemos pensado en esto ya? Lo hemos probado; es imposible'”, dice. Aún así, pensó, la oportunidad permanecía: solo necesitaba ser el primero en lograrlo.

Paso 2: eludir el problema.

Mientras Tierney averiguaba cómo financiar su propia fabricación de malvaviscos, comenzó un negocio de catering para pagar las cuentas. Un cliente le mostró un mousse de chocolate vegano de “45 calorías” que había comprado por cinco dólares la taza en una tienda naturista, pero él sospechó, así que hizo su propia versión y luego probó las dos en un laboratorio. "La mía tenía 88 calorías", dice, "y la de ella tenía como 380". Después de eso, comenzó a hacer productos saludables para la tienda y decidió lanzar Mikey's , una marca completamente libre de gluten, en 2013. Su primer producto, los panecillos paleo ingleses, se vendió como loco.

Paso 3: Cree un caballo de Troya.

“De la nada, recibí una llamada de un comprador de Walmart que me invitó a presentar Mikey's en Bentonville”, dice Tierney. Así que se fue, pero con metas más grandes. Después de la reunión (que salió muy bien), desempacó una estufa de butano para acampar, encendió el fuego y se paró en el pasillo de la sede central de Walmart invitando a la gente a probar sus puffs rellenos hechos en casa. Todo lo que tenían que hacer era decirle al comprador de productos de panadería que estaba allí. “Eventualmente, ese comprador se vino abajo”, dice, “y tres horas más tarde tenía un compromiso de casi ocho cifras para dar vida a Stuffed Puffs en Walmart”. (Walmart no hizo comentarios al cierre de esta edición).

Paso 4: expanda el caballo de Troya.

Tierney todavía no tenía forma de hacer malvaviscos rellenos, pero ahora tenía un plan: una vez que se abriera una puerta para Mikey's, podría mantenerla abierta para las bolitas rellenas. Tres años más tarde, un nuevo fondo llamado Factory invirtió en Mikey's, así que les contó sobre "mi otra idea loca". Con Walmart en la mano, también acordaron financiar su instalación de malvaviscos rellenos.

Paso 5: ¡Crece!

Stuffed Puffs se lanzó en Walmart en abril de 2019. Para noviembre, estaban en camino de superar su primera fábrica y comenzaron a construir una instalación de 165,000 pies cuadrados en Pensilvania. Ahora, la marca está en más de 30 000 tiendas y los ingresos de $40 millones del año pasado se duplicarán en 2022. "Aunque nuestra planta produce un par de miles de malvaviscos por minuto", dice Tierney, "sigue siendo básicamente la máquina que construí en mi el sótano de mamá.”

