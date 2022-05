¡Lo tienes que ver! El magistral spot de Apple que muestra cómo se lucra con tus datos digitales

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Si tú ves algo en la pantalla de tu smartphone, alguien del otro lado puede verte. Esa es la realidad del mundo digital. Aunque no nos demos cuenta, navegamos dejando rastros todo el tiempo. Hay un registro de cada una de las páginas que visitaste, del tiempo que pasaste en cada sitio, de los likes, los comentarios y las reacciones que tuviste a cada uno de los posts que leíste. Toda tu actividad es registrada y almacenada por diversos entes digitales que después lucrarán con ella, ¿cómo? Poniéndola al servicio de los anunciantes que deseen mostrarte sus productos y servicios en el momento preciso.

Un spot reciente del iPhone de Apple retrata esta situación de manera (trágica) y efectiva. Ellie se encuentra en una tienda de vinilo cuando percibe que algo sucede detrás de una puerta de madera. En una pantalla adyacente se alcanza a leer: “Subasta de Data de Ellie”. Extrañada, la chica abre la puerta para descubrir que se lleva a cabo una subasta, ¡con toda la información que ha dejado mientras interactúa en el mundo digital! Ahí están a la venta todas sus direcciones de correo electrónico, las medicinas que ha comprado a través de su celular, todos los lugares que ha visitado, sus contactos (incluyendo a su adorada “Nana”, su abuelita), su historial de navegación y sus transacciones bancarias. Todo al alcance del mejor postor. Claro, hasta que Ellie decide activar la opción para que el iPhone proteja su privacidad y deje de almacenar y compartir las huellas de su vida digital. Una vez activada la herramienta desaparece toda la data y con ella, los organizadores y participantes de la subasta.

El spot es magistral en cuanto a su narrativa, aunque lo que muestra no es totalmente exacto: aunque el sistema operativo del iPhone (iOS) puede dar la instrucción para que la data del usuario deje de ser compartida (incluso por aplicaciones de terceros), hay otros métodos utilizados por los entes digitales para saber qué tipo de publicidad mostrar a un usuario. Brian X. Chen, el periodista de The New York Times, escribió al respecto el año pasado, cuando Apple presentó la versión 14.5 del iOS (la primera con esa funcionalidad): "Las compañías de tecnología publicitaria tienen muchas formas de seguirnos más allá del identificador de dispositivo de Apple. Por ejemplo, los anunciantes pueden utilizar un método llamado huellas dactilares. Esto implica observar las características aparentemente inocuas de su dispositivo, como la resolución de la pantalla, la versión y el modelo del sistema operativo, y combinarlas para determinar tu identidad y rastrearte a través de diferentes aplicaciones”.

Si tienes un dispositivo Android también puedes configurarlo para que deje de registrar tus movimientos y de compartir tu información, aunque resulta un poco más complicado hacerlo (tienes que ir a la sección de ajustes del teléfono y cambiar la configuración). Lo que Apple ha hecho con el iPhone es simplificar el proceso y crear una efectiva narrativa efectiva en torno a ello. Y hay que darle su crédito: el spot publicitario tiene su encanto.