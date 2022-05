Un ejemplar resistente al fuego de The Handsmaid Tale será subastado en Sotheby's para crear conciencia en torno a la censura de los libros

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Según la American Library Association El cuento de la criada (The Handsmaid Tale) de Margaret Atwood, es uno de los libros más vetados o prohibidos en las escuelas de los Estados Unidos. La novela distópica, escrita por la canadiense en 1985, retrata una sociedad en la República de Gilead (Estados Unidos tras el triunfo de un gobierno de ultraderecha) en el que la mayoría de las mujeres no se pueden embarazar y las fértiles son consideradas como criadas y enviadas a las casas de los gobernantes (siempre militares) para tener relaciones sexuales hasta quedar embarazadas. El libro narra la historia de Offred (Defred en español) y su intento por librarse de la opresión.

Debido su temática y descripciones la distopía de Atwood suele ser cuestionada y a veces prohibida en algunas escuelas de los Estados Unidos. Tomando al libro como bandera la editorial Penguin Random House lanzó una campaña en contra de la censura y creó un ejemplar de El cuento de la criada resistente al fuego que será subastado en la casa Sotheby’s para reunir fondos en apoyo de la asociación de escritores PEN International.

En un video para promocionar la subasta se puede ver a la autora Margaret Atwood tratando de destruir el ejemplar del libro con un lanzallamas en una clara alusión al libro distópico Farenheit 471 de Ray Bradbury, en el que el cuerpo de bomberos se dedica a buscar libros para incendiarlos al considerarlos una amenaza para el régimen.

La subasta se cerrará el próximo 7 de junio y hasta el momento la puja ha alcanzado ya los $70,000 dólares.

Por increíble que parezca la práctica de vetar libros sigue vigente en muchos países. Entre los libros que encabezan la lista (además de El cuento de la criada), están The Bluest Eyes de Toni Morrison, Gender Queer: A Memoir de Maia Kobabe, All Boys Aren’t Blue de George M. Johnson, The Hate You Give de Angie Thomas y The Kite Runner de Khaled Hosseini, entre muchos otros.

En México libros comode Carlos Fuentes,de Martín Luis Guzmán yde José Revueltas han tenido periodos en los que ha sido vetados.