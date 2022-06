¿Qué es y cómo funciona ETIAS, el nuevo permiso para viajar a Europa?

No te asustes: ETIAS no es una visa para visitar Europa. Más bien se trata de un permiso de viaje que ha estado en desarrollo desde hace algunos años y que finalmente será puesto en marcha en mayo de 2023 y será muy fácil tramitarlo. El Sistema de Información y Autorización de Viajes (European Travel Authorisation System) fue propuesto desde abril de 2016 por la Comisión Europea y aprobado ese mismo año, pero no había sido liberado.

aire images | Getty Images

¿QUÉ HACE ETIAS?

La idea del sistema es cruzar la información de quienes vayan a viajar a los países que conforman los llamados países Schengen con diversas bases de datos internacionales como la Interpol, el Sistema de Información Schengen, el Eurodac, la Europol y el sistema de Información de Visa para revisar sus antecedentes y determinar si su ingreso a la región representa algún tipo de amenaza. En la página oficial del sistema se explica que "no es una visa, sino una exención de visado para ciudadanos de terceros países que actualmente no requieren de visa para viajar a los países Schengen".

¿QUÉ SON LOS PAÍSES SCHENGEN?

A partir de 1995, 26 países europeos decidieron abolir las fronteras entre ellos para permitir la libre circulación de personas y bienes gracias a un uso de normas comunes de control de fronteras exteriores, fortalecimiento del sistema judicial y la cooperación de la policía. Los países que comprenden la zona son: Alemania, Austria, Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Liechtenstein. El tratado lleva el nombre del lugar en el que fue firmado: Schengen, en Luxemburgo. No todos los países Schengen pertenecen a la Unión Europea.

¿CÓMO OBTENGO EL ETIAS Y DURANTE CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ VIGENTE?

El proceso de solicitud y obtención del Sistema de Información y Autorización de Viajes es fácil y rápido. Solo tienes que completar un formulario en línea y, en la mayoría de los casos, será aprobado en cuestión de minutos. El permiso tendrá una vigencia de tres años después de haber sido aprobado, aunque solo se puede permanecer en la región durante 90 días (una vez que hayas salido, puedes entrar de nuevo). ETIAS será necesario para viajes de negocios y viajes de placer.

¿QUÉ NECESITO PARA SOLICITARLO?

La página oficial del sistema explica que el único documento necesario para tramitar el ETIAS es el pasaporte biométrico vigente. Además, es necesario contar con una cuenta de correo electrónico para poder recibir el documento una vez que haya sido autorizado y una tarjeta de crédito para realizar el pago.

¿CUÁNTO CUESTA TRAMITAR EL PERMISO ETIAS?

El costo del Sistema de Información y Autorización de Viajes aún no ha sido definido. En la página oficial del programa se explica: "El costo del permiso ETIAS será definido por la Unión Europea. Pagar la tarifa ETIAS es la última parte del proceso de registro en el sistema de autorización de viaje. Todos los solicitantes deben hacer el pago una vez hayan completado y revisado su registro ETIAS".

¿LOS VIAJEROS DE QUÉ PAÍSES TENDRÁN QUE TRAMITAR ETIAS?

Hasta el momento son 60 los países cuyos ciudadanos tendrán que tramitar el permiso una vez que sea puesto en marcha. Estos son: Albania, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Brunéi, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Georgia, Granada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Islas Marshall, Islas Salomón, Israel, Japón, Kiribati, Macao, Macedonia del Norte, Malasia, Mauricio, México, Micronesia, Moldova, Montenegro, Nueva Zelanda, Nicaragua, Palau, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido ,San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, Samoa, Serbia, Seychelles, Singapur, Taiwán, Timor Leste, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Ucrania, Uruguay, Vanuatu y Venezuela.

Si quieres saber más en torno al programa puedes visitar su sitio oficial.