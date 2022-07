¿Por qué le ha dicho Minecraft que no a los NFT's y tecnología blockchain dentro del juego?

Desde su creación en 2009 el videojuego Minecraft, propiedad de Mojang (que a su vez pertenece a Microsoft), ha revolucionado al mundo del gaming. El entorno de construcción en un mundo abierto ha entretenido a millones de jugadores e inspirado a miles de desarrolladores que hoy construyen los metaversos en los que cada vez pasamos más tiempo. Contrario a lo que uno pudiera suponer, Mojang le está diciendo no a los NFT's y a la incorporación de tecnología de cadenas de bloque dentro del videojuego.

La empresa acaba de publicar un comunicado en el que fija su postura en torno a la generación de NFT's dentro de Minecraft: "En nuestras Políticas de uso de Minecraft, describimos cómo el propietario de un servidor puede cobrar por el acceso, y que todos los jugadores deben tener acceso a la misma funcionalidad. Tenemos estas reglas para garantizar que Minecraft siga siendo una comunidad donde todos tengan acceso al mismo contenido. Los NFT, sin embargo, pueden crear modelos de escasez y exclusión que entran en conflicto con nuestras Directrices y el espíritu de Minecraft".

Mojang explica que no permitirá la integración de tecnología de cadenas de bloque dentro del juego ni el que los elementos de Minecraft (mundos, skins, artículos y personajes) se liguen a dicha tecnología para crear activos digitales que adquieren su valor gracias a un modelo basado en la escasez.

"Cada uno de estos usos de NFT y otras tecnologías blockchain crea una propiedad digital basada en la escasez y la exclusión", sigue el comunicado, "que no se alinea con los valores de Minecraft de inclusión creativa y juego conjunto. Los NFT no incluyen a toda nuestra comunidad y crean un escenario de los que tienen y los que no tienen. La mentalidad especulativa de precios e inversión en torno a los NFT aleja el enfoque de jugar el juego y fomenta la especulación, lo que creemos que es inconsistente con la alegría y el éxito a largo plazo de nuestros jugadores. También nos preocupa que algunos NFT de terceros no sean confiables y puedan terminar costando a los jugadores que los compran. Algunas implementaciones de NFT de terceros también dependen completamente de la tecnología blockchain y pueden requerir un administrador de activos que podría desaparecer sin previo aviso".

Here's an early look at our upcoming guidelines regarding Minecraft and NFTs.



If you're a player or creator actively involved in the buying, selling, or trading of NFTs that make use of Minecraft, please read the information in the article below.https://t.co/3S4uYmiSvf pic.twitter.com/Gl0EkoKQqs