HBO Max y Duolingo lanzan curso para que aprendas a hablar alto valyrio, uno de los idiomas de Games of Thrones

El próximo 21 de agosto HBO Max estrenará House of the Dragon, la precuela de la exitosa serie Game of Thrones. Para ayudarles a los fanáticos a prepararse para el gran día, la productora se alió con Duolingo, la plataforma web para aprender a hablar idiomas, y creó un curso para enseñarles a hablar Alto Valyrio.

El curso fue creado en colaboración con David Peterson, el lingüista que desarrolló el idioma para la producción de HBO basándose en la serie de novelas del escritor George R.R. Martin, Canción de Hielo y Fuego. Por medio de un comunicado de prensa, el lingüista explicó: "Estoy encantado de que los nuevos y viejos fanáticos de la serie Game of Thrones experimenten el idioma del alto valyrio. Ha sido un placer volver a visitar el mundo de Westeros para House of the Dragon y trabajar con el equipo de Duolingo para dar nueva vida a este curso".

El curso incluye 150 nuevas palabras y más de 700 frases que permitirán a los fanáticos clavarse en el idioma que se habló alguna vez en Valyria, la tierra gobernada por Daenerys Targaryen, uno de los personajes más emblemáticos de Game of Thrones. Aunque en realidad no se trata de un curso totalmente nuevo —fue creado en 2019— el lanzamiento de La casa del dragón es un pretexto perfecto para promocionarlo y Duo, el búho mascota de Duolingo, tendrá una participación durante la convención Comic-Con International: San Diego 2022 para hacerle saber a los fanáticos que es momento de aprender un nuevo idioma.

George Audi, director de Desarrollo de Negocios en Duolingo habló en torno a la estrategia de ligar sus cursos a fenómenos de la cultura pop: "En Duolingo, sabemos que el contenido impulsa el interés en el lenguaje. Nuestros datos muestran una correlación directa entre el crecimiento de usuarios y lo que está sucediendo en el zeitgeist cultural, desde el K-Pop hasta Eurovisión, y varios programas y películas internacionales. Nos inclinamos por esto al asociarnos con HBO Max para generar entusiasmo por uno de los programas más esperados del año. Esta asociación única en torno al aprendizaje del alto valyrio permitirá a los fanáticos de todo el mundo ver lo divertido que puede ser aprender un nuevo idioma mientras se conectan más con el mundo de Westeros".