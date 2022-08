La vida después de Pixar: John Lasseter regresa con Luck, una cinta animada producida por Skydance para Apple TV+

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Después de haber revolucionado al mundo de la animación, John Lasseter sufrió un duro revés en su carrera. El cofundador de los estudios Pixar, director de emblemáticas cintas como Toy Story, Bichos y Cars y productor ejecutivo de Moana y Coco, entre muchas otras, en 2017 anunció que se tomaría una licencia de seis meses tras reconocer errores en su gestión como director creativo de Disney y Pixar.

Jason LaVeris | Getty Images

En ese momento, un par de días después del estreno de Coco y en pleno auge del movimiento #MeToo, Lasseter escribió una carta a los empleados de ambos estudios en la que explicó: "Recientemente he tenido una serie de conversaciones difíciles que han sido muy dolorosas para mí. Nunca es fácil enfrentarse a tus errores, pero es la única manera de aprender de ellos. Como resultado, he pensado mucho en el líder que soy hoy, comparado con el mentor y héroe que quiero ser. Se me ha hecho saber que a algunos los he hecho sentir incómodos o que les faltaba al respeto. Nunca fue esa mi intención. Como colectivo, lo son todo para mí, y les pido perdón profundamente si los he decepcionado. Quiero disculparme especialmente con cualquiera que le haya tocado un abrazo no deseado o cualquier otro gesto que sintieran que traspasaba la línea en cualquier forma. Da igual la bondad de mis intenciones, todo el mundo tiene derecho a poner sus propios límites y a que estos sean respetados".

Tras el descanso que el ejecutivo decidió darse, Disney inició una investigación entre los empleados en la que se determinó un comportamiento "tirano" por parte de Lasseter y se le obligó a renunciar a su cargo directivo.

Ahora, cinco años después John Lasseter regresa con Luck, una cinta producida por el estudio de animación Skydance y a ser transmitida en exclusiva por el servicio de streaming Apple TV+. Lasseter quien fue contratado en 2019 como director de animación de Skydance funge como productor ejecutivo de la cinta dirigida por Peggy Holmes, una de las 50 empleadas con quien trabajó en Pixar y que se han unido a las filas del nuevo estudio.

En marzo Tim Cook, CEO de Apple, compartió un avance de la cinta y dejó claro que era solo el principio de la apuesta que la empresa estaba haciendo por el trabajo de Lasseter y por el estudio de animación que tiene un contrato para proveer de contenido animado a la plataforma hasta el 2024.

La cinta se estrena en Apple TV+ el próximo viernes 5 de agosto.

John Lasseter y Apple, viejos conocidos

La relación entre Apple y Lasseter no es nueva, pues fue el mismo Steve Jobs quien fundó Pixar tras adquirir en 1986 Graphics Group, la división de animación por computadora de Lucasfilm Ltd. (la empresa productora de George Lucas). Tras el fallecimiento de Jobs el 5 de octubre de 2011, John Lasseter y Ed Catmull (en ese entonces director general y presidente de Pixar, respectivamente) publicaron en la página oficial este texto: "Steve Jobs fue un visionario extraordinario, nuestro muy querido amigo y la luz guía de la familia Pixar. Vio el potencial de lo que Pixar podría ser antes que el resto de nosotros, y más allá de lo que alguien hubiera imaginado. Steve se arriesgó con nosotros y creyó en nuestro loco sueño de hacer películas animadas por computadora; lo único que siempre decía era simplemente 'háganlo genial'. Es por eso que Pixar resultó de la manera en que lo hicimos y su fuerza, integridad y amor por la vida nos ha hecho a todos mejores personas. Siempre será parte del ADN de Pixar".