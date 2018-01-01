Cima Niños Triunfadores

5 razones por las cuales un emprendedor debe invertir en el negocio
PORQUE ES UNA FRANQUICIA QUE COMPLEMENTA LA EDUCACIÓN INTEGRAL DEL NIÑO( AQUELLAS ÁREAS QUE EN LAS ESCUELAS NO SE TRABAJAN)
PORQUE ES UNA DE LAS FRANQUICIAS DE MÁS BAJA INVERSIÓN.
PORQUE ES DE LAS FRANQUICIAS CON MÁS PRONTA RECUPERACIÓN (3 MESES)
PORQUE YA TENEMOS 15 AÑOS DE EXPERIENCIA Y 20,000 NIÑOS NOS AVALAN
PORQUE ES UN NEGOCIO MUY NOBLE AYUDAS A LOS NIÑOS Y GANAS POR ELLO.
5 valores que ofrece el negocio
CAPACITACIÓN INICIAL E INTERMEDIA
RECUPERA SU INVERSIÓN ENTRE 3 A 5 MESES
ÁREA EDUCATIVA QUE LOS NIÑOS NECESITAN (LIDERAZGO VALORES ETC)
GRAN MERCADO (ESCUELAS, EQUIPOS DEPORTIVOS, EMPRESAS, PARTICULARES
PUBLICIDAD EN NUESTRA PÁGINA A NIVEL NACIONAL
5 beneficios que puedan atraer a un cliente
INCREMENTAN LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS
INCREMENTAN SUS HABILIDADES SOCIALES (LIDERAZGO POSITIVO)
INCREMENTAN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL ( SE QUITAN MIEDOS)
SE MOTIVAN LOS NIÑOS A DESARROLLAR SU GRAN POTENCIAL
MEJORAN TAMBIÉN LA ATENCIÓN Y LA CONCENTRACIÓN…