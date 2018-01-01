Cima Niños Triunfadores

Cima Niños Triunfadores

Cursos de motivación e inteligencia emocional para niños y adolescentes.
Business Type
Franchise
Startup Costs
$0 - $0
Can be operated from home
Yes
Financing Available
Yes
Can be run part-time
Yes

 

5 razones por las cuales un emprendedor debe invertir en el negocio

 

PORQUE ES UNA FRANQUICIA QUE COMPLEMENTA LA EDUCACIÓN INTEGRAL DEL NIÑO( AQUELLAS ÁREAS QUE EN LAS ESCUELAS NO SE TRABAJAN)

PORQUE ES UNA DE LAS FRANQUICIAS DE MÁS BAJA INVERSIÓN.

PORQUE ES DE LAS FRANQUICIAS CON MÁS PRONTA RECUPERACIÓN (3 MESES)

PORQUE YA TENEMOS 15 AÑOS DE EXPERIENCIA Y 20,000 NIÑOS NOS AVALAN

PORQUE ES UN NEGOCIO MUY NOBLE AYUDAS A LOS NIÑOS Y GANAS POR ELLO.

 

5 valores que ofrece el negocio

 

CAPACITACIÓN INICIAL  E INTERMEDIA

RECUPERA SU INVERSIÓN ENTRE 3 A 5 MESES

ÁREA EDUCATIVA QUE LOS NIÑOS NECESITAN (LIDERAZGO VALORES ETC)

GRAN MERCADO (ESCUELAS, EQUIPOS DEPORTIVOS, EMPRESAS, PARTICULARES

PUBLICIDAD EN NUESTRA PÁGINA A NIVEL NACIONAL

 

5 beneficios que puedan atraer a un cliente

 

INCREMENTAN LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS

INCREMENTAN SUS HABILIDADES SOCIALES (LIDERAZGO POSITIVO)

INCREMENTAN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL ( SE QUITAN MIEDOS)

SE MOTIVAN LOS NIÑOS A DESARROLLAR SU GRAN POTENCIAL

MEJORAN TAMBIÉN LA ATENCIÓN Y LA CONCENTRACIÓN…

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