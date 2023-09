Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

A muchos nos gusta pensar que somos muy conscientes de nosotros mismos, pero la mayoría de nosotros no lo somos. La inteligencia emocional se considera una de las características distintivas de un gran líder. Es un tema candente en el lugar de trabajo, y numerosas organizaciones de investigación han realizado estudios que afirman que la inteligencia emocional se reduce a un puñado de factores, incluyendo la autoconciencia, la regulación emocional y la empatía.

Pero, ¿por qué creemos que somos más conscientes de lo que somos? Es porque no recibimos suficiente retroalimentación sobre cómo nos perciben los demás. Esto nos deja con puntos ciegos cuando se trata de entender cómo nos ven los demás. Puedes pensar que eres un empleado estrella y un compañero deseable, pero podrías hacer sentir a los demás más incómodos. Como mentor y coach de liderazgo, he identificado seis comportamientos que debes abordar y corregir si deseas mantener y mejorar las relaciones en el lugar de trabajo con tus compañeros.

1. Te quejas de manera constante

No todos los lugares de trabajo son perfectos. Puede sentirse bien desahogarse con los demás acerca de tus problemas. Pero si te unes constantemente a conversaciones secundarias en las que te quejas, te lamentas o te desahogas, probablemente sea hora de reflexionar.

Tal vez las personas no se sientan tan emocionadas de culpar y señalar con el dedo como tú crees. Existe la posibilidad de que tengas una reputación de ser negativo y de aplastar nuevas ideas antes de que despeguen. No es agradable tener alrededor a las personas que hablan regularmente mal de su jefe, de sus compañeros o de la dirección de la empresa.

Si sueles chismorrear con tus colegas sobre lo malo que es tu jefe o cómo otro departamento siempre falla, es probable que los demás te vean como una fuente de drama. Pregúntate con qué frecuencia elogias a los demás y les das crédito o haces declaraciones positivas sobre la empresa o tu trabajo. Si no puedes de inmediato pensar en varias ocasiones en que lo hayas hecho, existe una buena probabilidad de que molestes a los colegas que están decididos a encontrar soluciones y que disfrutan de su trabajo y del ambiente.

2. No cumples tus compromisos

Si llegas regularmente tarde a las reuniones o te atrasas en la entrega de tareas, es probable que hagas sentir incómodos a los demás. Cada vez que no cumplimos con algo que dijimos que haríamos, les estamos robando a los demás la capacidad de confiar en nosotros. Es probable que resulte frustrante trabajar contigo si no puedes cumplir con las cosas que dijiste que harías. Y cuando has demostrado que las personas no pueden depender de ti, es difícil que los demás se sientan cómodos colaborando contigo. Aprender a cumplir tus promesas hará que tus compañeros te aprecien más y estén más dispuestos a aceptar tus ideas y pensamientos.

3. Cambias lo que representas dependiendo de la situación

Es común comportarse cuando nuestros jefes están cerca o usar nuestro mejor traje cuando vemos a nuestro cliente más importante. La mayoría de nosotros queremos que nuestros jefes, clientes y proveedores tengan opiniones favorables de nosotros. Pero si cambias radicalmente tus actitudes, creencias o comportamientos según las personas a las que quieres impresionar, es probable que seas percibido como superficial.

Es incómodo estar cerca de alguien que cambia de opinión dependiendo de la situación. He visto a demasiados colegas tomar una posición opuesta a lo que dijeron unas horas antes simplemente por quién entró en la habitación. Si haces política en la oficina para avanzar, es probable que los demás lo noten y te vean como una persona interesada con motivos ocultos.

4. Esperas que las personas te dediquen tiempo en cualquier momento

Como alguien que utiliza herramientas de programación para planificar mi trabajo con mucha anticipación, siempre me ha parecido extraño cuando las personas aparecen en mi puerta sin previo aviso y dicen: "¿Tienes un minuto?" Luego actúan confundidos cuando les digo que en realidad no lo tengo.

Si esperas que las personas te dediquen tiempo sin previo aviso, solo porque resulta conveniente para ti, es probable que te perciban como arrogante y egocéntrico. Las personas altamente conscientes de sí mismas que respetan los límites y el tiempo de los demás reconocen que otras personas también están ocupadas y que su prioridad puede no ser la misma que la tuya. Si deseas que los demás se sientan cómodos, muéstrales respeto preguntándoles cómo está su agenda y en qué momento pueden dedicarte un espacio. Intenta siempre anticipar de qué quieres hablar con ellos.

5. No involucras a las personas en los momentos y de las formas adecuadas

Probablemente todos hayamos tenido la experiencia de que nuestro jefe fuera incluido en un correo electrónico, y no sepamos por qué. Si a menudo copias a tu jefe, al jefe de otra persona u otros en correos electrónicos que no están relacionados con ellos (y no necesitan estarlo), pregúntate por qué.

Esto suele ser un intento pasivo-agresivo de responsabilizar a los demás, de mostrar lo involucrados y ocupados que estamos o de cubrirnos las espaldas. Esto deja a todos preguntándose cuáles son tus verdaderas intenciones. También puede ser incómodo cuando no involucras a las personas que deberían estarlo. Cuando dejas fuera de una iniciativa o invitación a personas valiosas con habilidades útiles, puede parecer que tienes favoritismo o que buscas mantener un control estricto. Este acto no construye la confianza con los demás.

6. Eres demasiado amigable

Aunque no es inusual que los empleados desarrollen relaciones fuera del trabajo, no a todos les gusta hacerlo. Muchos prefieren mantener separadas sus vidas personales y profesionales. Si con regularidad invitas a tus colegas a tomar algo después del trabajo, participas en actividades de fin de semana o buscas y agregas a otros en las redes sociales sin su permiso explícito, es posible que los estés haciendo sentir incómodos.

No todos quieren ver tus fotos en trajes de baño o de tus vacaciones ni quieren que tú veas las suyas. Compartir demasiada información personal puede tener el mismo efecto; no todos quieren escuchar el relato de tu fin de semana o cómo tuviste una discusión con tu pareja. En muchos lugares de trabajo, también es una violación de la política de recursos humanos discutir sobre religión o política. Hay una buena razón para eso; es divisivo y puede hacer que las personas se sientan incómodas. Antes de tomar medidas para hacer que una relación profesional sea más personal, asegúrate de que tus avances sean bienvenidos. De lo contrario, crearás una gran incomodidad.

Aunque estos seis comportamientos son prácticas comunes en muchos lugares de trabajo, no son sentido común. Son fáciles de hacer, pero también son fáciles de dejar de hacer, especialmente con un poco de atención. Si deseas que los demás se sientan cómodos a tu alrededor, evita estas prácticas y trabaja para crear un entorno en el que los demás hagan lo mismo. Para leer más sobre temas similares, consulta 6 Habits of Powerful People (en inglés).

