Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

¿Preferirías ser un líder visionario para tu empresa, pero tener una gestión desorganizada, o tener sistemas estructurados con un equipo productivo, pero sin tiempo para impulsar la innovación en tu negocio? ¿Tienes que elegir entre una de estas dos opciones?

Como dueño de un negocio durante la última década, he aprendido que existe una gran diferencia entre ser un líder fuerte y ser un gerente disciplinado. No saber la diferencia puede poner en riesgo a tu equipo y a tu negocio.

Un líder fuerte no es automáticamente un buen gerente

El hecho de que grandes líderes sean malos gerentes no es algo nuevo. Pero si eres un empresario que lucha con la gestión del talento en tu negocio, es importante reconocer tus puntos ciegos. Annmarie Neal, fundadora del Centro para la Innovación del Liderazgo con 20 años de experiencia global en la dirección de organizaciones, dice en su libro Leading From the Edge: "Un líder es alguien que ve una oportunidad y pone en marcha el cambio. Un gerente es alguien que sigue a ese líder y ve cómo estructurar las cosas para crear valor para la empresa". Incluso llega a decir que, en su experiencia, ha "descubierto que los mejores líderes no eran realmente buenos gerentes".

Esto tiene sentido. A veces, las cualidades que te convierten en un gran visionario para tu empresa —como ser innovador y asumir riesgos— inherentemente contradicen el rol de un buen gerente, que prospera con la estructura y la consistencia. Neal explica: "La gran mayoría de los líderes empresariales luchan por hacer la transición porque no reconocen la necesidad de cambio". Incluso los grandes líderes podrían no reconocer que el rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros.

Relacionado: Si quieres que la gente te siga, deja de ser un jefe: 8 pasos hacia un liderazgo efectivo

Conoce tus puntos ciegos

Existe una razón por la que los aviones comerciales requieren dos pilotos a bordo durante un vuelo. Aunque no estoy operando un jet comercial, estoy dirigiendo un negocio en crecimiento, y asignar roles no solo me conviene a mí, sino que también a todos los que están "a bordo".

Reconociendo mis limitaciones gerenciales, incorporé a mi esposa y copiloto de elección, Ruth Fernandez.

Ruth tiene un talento único como estratega corporativa y se especializa en construir infraestructuras robustas para empresas. Antes de unirse a nuestra compañía, ocupó puestos de gestión y contabilidad en diversas industrias y fundó una empresa nacional de servicios notariales que empleó a más de 400 notarios y 120 abogados. Actualmente, es nuestra Directora de Operaciones, supervisando los departamentos de Recursos Humanos y Gestión de Oficinas. Su experiencia profesional, así como su tiempo como madre de tiempo completo de mis hijos, la han hecho una experta natural en la gestión de personas y estructuras. No hace falta decir que su incorporación a nuestra empresa marcó un cambio significativo en nuestras operaciones, impulsando un crecimiento de ingresos del 422% en menos de dos años.

Escala y transforma tu negocio para la longevidad y el crecimiento

He observado que el equilibrio de las operaciones de manera integral tiene dos dimensiones: extrínseca e intrínseca.

Los grandes líderes tienden a mirar hacia afuera. Siempre estoy pensando en nuestros productos, competidores y cuál será nuestro próximo gran movimiento. Los grandes gerentes tienden a mirar hacia adentro. Ruth entiende que solo somos exitosos colectivamente si nuestro equipo lo es individualmente. Ella piensa en nuestras estructuras, prácticas, procedimientos y cómo aprovechar las fortalezas de nuestro equipo para lograr los objetivos de la empresa.

Escalar tu negocio con el equipo de gestión adecuado también requiere aprendizaje continuo. Asisto a reuniones mensuales con CEO's que buscan entrar en contacto con otros asesores experimentados y consultores de gestión. Aunque hay valor en la idea de ser "de la vieja escuela", es imposible mantenerse a la vanguardia sin tener una mente abierta. Resulta crucial observar las operaciones de otros, analizar las tendencias del mercado y cambiar con los tiempos para no quedarse atrás.

Relacionado: 5 hábitos que todo CEO debe evitar para ser un líder verdaderamente notable

Como propietario de un negocio, creo que tendemos a ser duros con nosotros mismos por no tener un dominio perfecto de las habilidades para ser tanto un líder como un gerente. Pero la realidad es que son conjuntos de habilidades diferentes: los líderes impulsan el crecimiento y los gerentes escalan sistemas. Entender cómo combinar los dos resulta crucial para mantener el éxito de tu negocio y de todos los que forman parte de él.

¡Buena suerte!