Estoy seguro de que has visto los titulares sobre las renuncias silenciosas, las renuncias ruidosas y la lucha de las empresas para retener a sus empleados. Desde la pandemia de COVID-19, ha quedado muy claro que muchos empleados no están contentos con sus trabajos actuales, pero ¿quién es el principal culpable? Si bien este es un problema complejo con muchas aristas que contribuyen, hay un factor claro que alimenta gran parte de la insatisfacción de los empleados, y es un liderazgo deficiente.

A lo largo de mi carrera, he visto los efectos nocivos de los malos jefes desde muchos ángulos diferentes. Durante mi tiempo practicando en el campo de la salud, vi la tensión física, mental y emocional causada por un liderazgo deficiente y su impacto en pacientes, colegas e incluso en mí mismo. Recuerdo cuando comencé mi primer trabajo "real" después de la universidad. Mi jefe en ese momento quería que le informara antes de irme al final del día. Típicamente, alrededor de las 6:00 pm, cuando había terminado todo mi trabajo, esperaba junto a su puerta con el estómago gruñendo, esperando recibir el visto bueno para hacer un viaje de más de 60 minutos de vuelta a casa. Mi jefe me vería parado allí y generalmente hacía un gesto como si estuviera ocupado, y yo tenía que esperar (eso si es que me reconocía). Si tenía suerte, pasaban entre 15 y 20 minutos antes de que me hiciera una señal de que estaba listo para hablar, pero la mayoría de las veces estaría allí esperando mucho, mucho más tiempo.

Por otro lado, también he tenido la gran suerte de experimentar cómo es un liderazgo empoderador y comprensivo. Durante mis conferencias magistrales y entrenamientos corporativos, he presenciado un diálogo centrado en soluciones en torno a los puntos dolorosos y las luchas de los empleados. He visto a líderes solicitando activamente comentarios de sus empleados, buscando formas de implementar cambios positivos para apoyar su bienestar general.

Para bien o para mal, los líderes en tu organización pueden hacer o deshacer la felicidad de los empleados, el bienestar y la cultura empresarial. Hace poco hice una encuesta en LinkedIn en la que pregunté, "Si no estás completamente satisfecho en tu trabajo, ¿cuál crees que es la razón principal?" Sin sorpresas, el 56% de los encuestados eligió un liderazgo deficiente o su jefe. Cuando las personas no se sienten valoradas o satisfechas en sus carreras, su rendimiento sufre, y la organización en su conjunto se ve afectada negativamente.

Según el informe Estado del Lugar de Trabajo 2023 de Gallup, casi seis de cada diez empleados fueron categorizados como renuncias silenciosas, y el 51% de los trabajadores empleados encuestados informaron que estaban buscando o considerando un nuevo trabajo.

Entonces, ¿qué quieren realmente los empleados de su equipo de liderazgo? Al explorar esta pregunta, realicé otra encuesta en LinkedIn preguntando, "¿Qué hizo que el mejor jefe que hayas tenido sea tan bueno?" Un abrumador 77% de los encuestados informaron que fue su apoyo y defensa. Al final del día, las personas quieren un jefe que esté de su lado. Quieren trabajar para un líder en quien puedan confiar; un líder que los respalde. Ahora, desarrollar esa confianza no siempre es fácil. Requiere de intención, autoconciencia, tiempo y esfuerzo.

Dicho esto, he aquí tres pasos para ayudarte a avanzar en la dirección correcta para convertirte en un mejor líder:

1. Optimiza cómo te comunicas

¿Qué tan efectivo crees que eres al comunicarte? ¿Cómo fluctúa tu estilo de comunicación según tus emociones? ¿Cómo te perciben los demás? Una parte clave de ser un excelente comunicador es construir autoconciencia. Cuando comienzas a reconocer tus tendencias y respuestas habituales a diferentes situaciones, puedes empezar a ver dónde hay oportunidad para mejorar.

¿Te desconectas cuando te enojas? ¿Microgestionas cuando estás estresado? ¿Hay un diálogo regular, claro y abierto entre tú y tu equipo sobre las expectativas, la carga de trabajo, los plazos y posibles obstáculos? ¿Qué piensa realmente tu equipo sobre tu estilo de comunicación? Obtener retroalimentación en esta área y trabajar para ser un mejor comunicador ayudará a crear un entorno donde todos se sientan vistos, escuchados, valorados y respaldados.

2. Construye conexiones

¿Qué tan bien conoces a los miembros de tu equipo? Como líder, es importante tener contacto regular con tus compañeros a través de diferentes formatos, incluidos el correo electrónico, el teléfono, virtual y en persona. También deberías tener conversaciones informales en las que puedas llegar a conocerlos como personas.

Aprende sobre las metas y aspiraciones de los miembros de tu equipo. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Hay un momento del día en el que trabajan mejor? ¿Cuáles son los puntos débiles de su trabajo? ¿Qué tipo de ayuda y apoyo podría beneficiarles? Descubrir estas cosas te ayudará a liderar de manera más efectiva a cada empleado individual según su situación única. No podrás brindar apoyo y posibles soluciones para los problemas si ni siquiera sabes que existen.

3. Sé receptivo a la retroalimentación

Con demasiada frecuencia, los líderes son quienes brindan la retroalimentación, pero no siempre reciben comentarios honestos de sus equipos y grupos. Los líderes deben proporcionar retroalimentación constructiva, mentoría y apoyo, pero también deben buscar activamente comentarios de su equipo. Es posible que tengas sesgos cuando se trata de tu estilo de liderazgo, o es posible que no te des cuenta de que algunos de tus mensajes están siendo malinterpretados, por lo que obtener retroalimentación es esencial.

Ahora bien, nadie va a querer compartir comentarios sobre su jefe si tienen miedo de que afecte negativamente su seguridad laboral o su progreso profesional. Como líder, eres responsable de crear un entorno seguro y un ciclo de retroalimentación para que los empleados compartan sugerencias, preocupaciones y puntos débiles.

Cuando se trata de eso, realmente nadie quiere ser un mal líder. Pueden simplemente carecer de las herramientas, habilidades o autoconciencia necesarias para crear un espacio donde los empleados puedan prosperar. Donde sea que te encuentres en tu viaje de liderazgo, recuerda que siempre hay espacio para crecer. Al invertir en el desarrollo del liderazgo, estarás sembrando las semillas para una cultura empresarial empoderadora con empleados más felices que querrán trabajar contigo durante años.