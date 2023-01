8 razones por las que deberías dejar que tus empleados tengan más control

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Si eres un empleador, podrías pensar que dar a los empleados una dirección clara es la mejor manera de hacer las cosas y mantener tu negocio andando. Aunque es cierto que todos necesitan cierta estructura y orientación, decirles a tus empleados lo que deberían hacer puede ser increíblemente perjudicial para tu organización. Tus empleados quieren que confíes en ellos, si sienten que les dices qué hacer en lugar de confiar en sus decisiones, es posible que no estén contentos con su trabajo.

Luis Alvarez | Getty Images

Estas son las razones por las que debes dejar de decirle a tus empleados qué hacer y soltarles más el control:

1. Los empleados odian la microgestión

Podrías pensar que esto es un hecho y que ni siquiera debería decirlo. Sin embargo, muchas empresas siguen siendo culpables de microgestionar a sus empleados, especialmente cuando delegan tareas y proyectos. Como mencionó Harvard Business Review, la microgestión sigue siendo una mala práctica en los lugares de trabajo de hoy en día.

El problema con la microgestión es que cuando les dices constantemente a tus empleados todo lo que necesitan hacer, no sienten que están aportando valor o que su trabajo tenga algún impacto. Esto puede hacer que se sientan aburridos y menospreciados, lo que podría llevarlos a dejar tu empresa por una nueva en donde tengan más libertad.

Si quieres trabajadores leales que se preocupen por su trabajo y sientan que están contribuyendo con algo valioso, debes confiar en ellos lo suficiente como para dejarles hacer trabajo.

2. Los empleados quieren tu confianza

Los empleados quieren saber que pueden cometer errores sin ser castigados. Si valoras la contribución de tus colaboradores y les permites aportar ideas, sentirán que son parte del equipo y que los escuchas. Esto los mantendrá motivados y hará que el trabajo sea más agradable para todos los involucrados, ya que demuestra que confías en ellos y te preocupas por lo que hacen.

3. Los empleados necesitan saber que sus opiniones importan

Es importante mencionar que los empleados quieren sentir que están contribuyendo y que su opinión cuenta. Nada es peor a que te digan qué hacer todo el tiempo y no sentirte escuchado. El punto es que los empleados quieren que los valores por su conocimiento y habilidades. No quieren que alguien les diga, todo el tiempo, lo que tienen que hacer.

4. Los empleados quieren probar por sí mismos

Tus empleados quieren aprender por su cuenta o al menos que se les permita intentar algo por sí mismos primero. Según lo discutido por Gartner, las personas están motivadas cuando se sienten valoradas y tienen un impacto. Los empleados más productivos no tienen tiempo para los microgerentes, están demasiado ocupados realizando tareas a la velocidad de la luz mientras piensan en soluciones creativas a los problemas.

Por supuesto, encontrarás a quienes nunca cambiarán: las personas que piensan que es divertido (o gracioso) hacer bromas y llaman a tu oficina. Hay a quienes no les preocupa llegar al trabajo 15 minutos tarde todas las mañanas. Hay empleados que piensan que no entrar a las juntas es un comportamiento aceptable y también salir temprano sin dar razón. Estas personas necesitan recordatorios constantes sobre lo que la gerencia espera de ellos.

5. Los empleados quieren poder hacer preguntas

Los empleados necesitan saber que sus preguntas son importantes. Necesitan saber que no herirán tus sentimientos si te piden alguna aclaración o más información sobre algo que has dicho o hecho. Si no haces que las personas sientan que sus preguntas son bienvenidas, dejarán de preguntar y harán lo que les digas sin entender por qué.

6. Los empleados necesitan saber que estás colaborando con ellos y no en contra de ellos

Los empleados quieren un entorno donde puedan colaborar con sus colegas. Esto puede ser tan sencillo como dejar que los miembros de tu equipo sepan que aprecias sus comentarios. Cuando los empleados sienten que son parte de la empresa, es más probable que se enorgullezcan de su trabajo y creen formas innovadoras de resolver problemas.

Un estudio de Gallup encontró que los empleados que se sienten comprometidos son más productivos que aquellos que no sienten compromiso alguno. Otro estudio encontró que cuando los gerentes reconocen a los empleados por sus logros, es porque existe confianza entre las dos partes.

7. Los empleados necesitan una idea clara de lo que es el éxito

Solo puedes esperar que tus empleados descubran cómo lograr un objetivo si les proporcionas una visión clara de lo que esperas. Si quieres que estén motivados por el resultado, dales una imagen de cómo se sentirán cuando alcancen el objetivo en lugar de simplemente decirles qué hacer.

Esto les ayudará a mantenerse motivados durante los momentos difíciles y a prevenir el agotamiento. También debes ponerles ejemplos de personas que han logrado con éxito objetivos similares, para que entiendan lo que esperas de ellos y cómo podrían lograr esos mismos resultados.

8. Los empleados deben tener acceso a la información que necesitan

Los empleados deben tener acceso a la información que necesitan para hacer su trabajo, esto incluye el conocer los plazos específicos del proyecto. Si tu personal tiene acceso a las indicaciones del trabajo que necesitan hacer para completar sus proyectos, sabrán cuánto tiempo y esfuerzo deben dedicar a las distintas tareas que deberán realizar.

Los empleados también necesitan saber por qué están haciendo las cosas. Esto les ayudará a comprender cómo sus acciones afectan a los clientes u otras partes del negocio. Por otro lado, rara vez los empleados pueden ver que lo que hacen afecta a otros departamentos o divisiones de la empresa. El acceso a la información correcta puede inspirarlos y darles un propósito claro de su papel en el trabajo.

Tus empleados quieren que confíes en ellos. No es ningún secreto que, si tus empleados sienten que confías en ellos, estarán más contentos con su trabajo. Una buena estrategia es pedirles reportes semanales o mensuales sobre su trabajo en lugar de estar encima de todo lo que están haciendo.Esto se debe a que las personas se sienten más motivadas cuando tienen cierta autonomía y control sobre sus vidas.