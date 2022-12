La inspiración está en todas partes: aquí es donde debes de buscarla

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Así como los relámpagos caen al azar, también lo hace la oportunidad de inspiración que puede estimular tu negocio o mejorar tus habilidades de liderazgo. Ya sea que las estés buscando activamente o que tomes un descanso para restablecer tu mente, siempre hay oportunidades para revisar lo que has vivido y llegar a conclusiones inteligentes. Por ejemplo, una de las mejores piezas de inspiración vino de una simple conversación con mi hija de nueve años. Hablaré de eso más adelante ...

Fiordaliso | Getty Images

Si estás buscando oportunidades de inspiración activamente, aquí hay algunas en particular que me han inspirado como cofundador y CEO.

Libros

Como ávido lector, he encontrado mucha inspiración en los libros. Cuando ocupas un rol de liderazgo, absorber ideas de otros no solo abre tu perspectiva y te inspira a cambiar la forma en que trabajas, sino que también puede reforzar tu intuición y validar tus pensamientos iniciales. Algunos de los libros destacados que he leído incluyen:

The Hard Thing About Hard Things (Emprender y liderar una startup: El duro camino hasta el éxito) de Ben Horowitz: una lectura obligada para emprendedores emergentes y veteranos, este libro analiza con franqueza los pros y los contras de administrar tu propio negocio y las lecciones clave que todo CEO debe aprender.

The Subtle Art of Not Giving a F*ck (El sutil arte de que te importe un caraj*: Un enfoque disruptivo para vivir una buena vida) de Mark Manson: este libro te ayuda a identificar lo que te importa. A medida que tu empresa crece, ¿qué es lo más importante para tu negocio y dónde puedes tener un impacto? Si te mantienes fiel a esos dos valores, te ayuda a filtrar el resto del ruido y mantenerte enfocado en tener éxito y llevar tu negocio a buen término.

The Culture Code (El código de la cultura) de Daniel Coyle, otro libro sobre cultura, ya que es vital para el éxito general de una empresa, especialmente en el mercado actual en el que hoy nos encontramos. Este atractivo libro nos inspira a transformar la forma en que operan los equipos para que puedan desempeñarse juntos de manera más eficiente.

Películas

A veces descubres que la inspiración viene cuando te tomas el tiempo para relajarte. Recientemente, me senté a ver un poco de televisión con mi familia, y dos documentales que vimos se quedaron conmigo:

All or Nothing: Arsenal (Todo o nada: Arsenal), disponible en Amazon Prime Video: Además de ser entretenido, ya que trata de mi deporte favorito, el fútbol, ver el liderazgo de Mikel Arteta al llevar a su equipo al frente de la Premier League resulta inspirador. Mikel no compromete sus valores ni los del club, y su pasión por el deporte inspira a su equipo a rendir al siguiente nivel. Como líderes, todos debemos mostrar con orgullo nuestro amor por lo que hacemos para guiar con el ejemplo e inspirar a nuestros equipos.

Kiss the Ground (Besa el suelo) disponible en Netflix: Este documental, centrado en encontrar una solución para la crisis climática, utiliza datos convincentes para ilustrar cómo una solución simple, que data de cientos de años, puede ayudar a abordar nuestra crisis climática y crear alimentos más saludables para las personas. Mi conclusión como emprendedor fue triple: primero, siempre hay oportunidades para evolucionar y repensar el status quo para idear una solución a un problema. En segundo lugar, mira hacia atrás a la historia para ver qué resultó exitoso y por qué. Por último, observa el panorama general para preguntarte: ¿qué impacto estamos teniendo en la humanidad y en el planeta?

Otras fuentes

Mi apunte final sobre el lugar en donde encontré inspiración inesperada viene de mi hija, que en aquel entonces tenía nueve años. Encontré esta imagen durante mi jornada laboral y yo la estaba mirando en casa, pensando en la respuesta correcta. Como dice en la imagen, ¿hay cuatro barras o hay tres?

Mi hija le echó un vistazo y dijo que ambos personajes de esta imagen tenían razón sin dudarlo. La respuesta no es sobre quién tiene razón o no, sino sobre su perspectiva y cómo la interpretan. La simple revelación de mi hija ha permanecido conmigo a lo largo de los años: mi principal conclusión fue que la comunicación es esencial y, en la vida y los negocios, muchos escenarios no son "correctos o incorrectos"; lo importante es que incluso si no estás de acuerdo con ellos, escuches el razonamiento del otro para llegar a comprender su punto de vista.

Al final del día, ya sea que lo busques activamente o tomes un descanso del trajín de la vida y disfrutes del momento,. Tómate un momento para reflexionar sobre el contenido que consumes o las conversaciones que has tenido, y te convertirás en un personaje más completo.