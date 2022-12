Estas son las 4 características que necesitas para ser un emprendedor exitoso

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Con el ojo puesto en la próxima gran idea y un apetito insaciable por tener éxito, los emprendedores son una raza especial. También están dispuestos a asumir riesgos, a experimentar con nuevas ideas y a darlo todo en la búsqueda por alcanzar sus sueños. Pero, ¿qué es lo que separa a estas personas de las demás? ¿Realmente parecen tan fuera de contacto? Estas son las cuatro características clave que necesitas para convertirte en un emprendedor exitoso:

GaudiLab | Shutterstock

1. Aguante

Estamos hablando de persistencia y resiliencia. Es la capacidad de perseverar a través de situaciones difíciles y recuperarse de los fracasos. Muchas personas creen que trabajar duro conducirá inevitablemente al éxito. Sin embargo, hay una trampa: debes mantenerte enfocado en tu objetivo independientemente de los obstáculos con los que te encuentres. Necesitas agallas para poder seguir adelante incluso cuando parece que no te quedan opciones.

A diferencia de otras formas de inteligencia, la determinación es un rasgo que se puede aprender. Se trata de tener la perseverancia para seguir adelante incluso cuando no te apetece o cuando las cosas se ponen difíciles (como le pasó a Elon Musk con Twitter).

Tener determinación significa ser persistente a través de todo tipo de desafíos, y tener resiliencia para que cuando algo salga mal, puedas recuperarte rápidamente en lugar de dejar que el tropiezo detenga tu avance.

2. Progresión

Hay mucho que aprender de tus errores. Aprende a recuperarte después del fracaso y lograrás avances más rápidamente que si siempre hicieras todo bien a la primera.

La persistencia y la determinación son las claves del éxito, pero la perseverancia podría ser una cualidad aún más importante. Cuando las personas fallan en algo, a menudo se dan por vencidas inmediatamente o culpan a los demás o a sus circunstancias, ¡lo cual no es una actitud muy productiva! Algunas personas que han fracasado en un proyecto tienen gran éxito en el siguiente gracias a esta mentalidad de "fracaso": después de fallar, se toman un tiempo de forma que cuando lo intentan de nuevo, no haya manera, NO fallarán dos veces.

Recuerda seguir poniéndote metas. Son cruciales para el éxito, porque nos dan una forma de medir nuestro progreso y nos motivan a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles.

3. Autoconciencia

Todo emprendedor necesita ser consciente de sí mismo. Debes conocer tus fortalezas, debilidades, lo que quieres y lo que no quieres de la vida, y cómo esto afectará en todas las facetas de tu negocio. La autoconciencia también es importante porque te ayuda a comprender qué tareas son las más adecuadas para ti, para que puedas concentrarte en los proyectos que se alinean con tus intereses y habilidades.

Si, por ejemplo, tienes el impulso para triunfar, pero no eres capaz de priorizar tus tareas porque todas te parecen igual de importantes —algo que puede suceder al comenzar tu propio negocio—, entonces tal vez no sea el momento adecuado para ti.

En lugar de intentar emprender en un momento en el que tu mente está llena de infinitas posibilidades, tómate un tiempo libre; pasa tiempo a solas o con tus seres queridos (o ambos), y piensa en lo que nos hace únicos a cada uno de nosotros. ¿Qué nos hace felices?

4. Empatía

La empatía, la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona, es uno de los rasgos más importantes que una persona puede tener.

En los negocios, la empatía te permite comprender a tus clientes y crear productos que les encanten. También te permite empatizar con los empleados, haciendo que su trabajo sea más satisfactorio, lo que resulta en una mayor tasa de retención, algo bueno para todos los involucrados.

Cada vez que las personas toman grandes decisiones sobre sus negocios, la empatía surge de manera importante. Es probable que los líderes se pierdan de ideas críticas si no son empáticos o si no muestran interés en escuchar otras perspectivas o ideas antes de tomar decisiones importantes.

Los puntos clave:

A lo largo de tu viaje emprendedor, es importante tener en cuenta estos rasgos:

Determinación: la capacidad de perseverar a través del fracaso, los reveses y los desafíos.

Progresión: el deseo y el impulso de mejorarse continuamente como emprendedores.

Autoconciencia: un fuerte sentido de autoconciencia te permite mantener la perspectiva de ti mismo, tus fortalezas y debilidades como líder y hombre/mujer de negocios, lo que te ayuda a crecer para ser mejor en lo que haces todos los días.

Cuando los empresarios entienden cómo piensan sus clientes, pueden crear productos o servicios que resuenan mejor con su audiencia.