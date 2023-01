Cómo los pequeños agradecimientos pueden tener un gran impacto en tu negocio

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Hay muchas cosas por las que me siento agradecido en mi vida, incluyendo las increíbles personas con las que trabajo todos los días. No siempre he sido consistente al expresar mi gratitud hacia ellos, pero recientemente me he acostumbrado a agradecer intencionalmente a nuestro equipo cuando los veo haciendo un buen trabajo, sin mencionar a los colegas y compañeros que me han inspirado en el camino.

Luis Alvarez | Getty Images

Expresar gratitud no tiene que ser un gran gesto. Por ejemplo, puedo enviar un correo electrónico de agradecimiento o una tarjeta escrita a mano. Pero, la mayoría de las veces es un WhatsApp rápido, Slack o un mensaje de texto. Incluso he empezado a incorporar emojis de corazón durante las llamadas de Teams, cosa que hace años nunca habría hecho.

Estos pueden parecer actos pequeños, pero hay datos significativos que respaldan la idea de que la gratitud es una excelente forma de reforzar una cultura laboral sólida, además de que resulta benéfica a nivel individual. Los estudios demuestran que el cuidado y la apreciación no solo fortalecen las relaciones personales, sino que también ayudan a incrementar la moral, la productividad y la satisfacción en el trabajo.

Una encuesta realizada por la Asociación Americana de Psicología les preguntó a varios empleados si se sentían valorados en el trabajo. De los 1,714 adultos encuestados, el 93% de los que dijeron sentirse valorados explicaron que esto los motiva a hacer mejor su trabajo, mientras que solo el 33% de los que no se sienten valorados dijeron tener la misma motivación. Esa es una diferencia significativa, y es un hallazgo consistente de un estudio a otro.

Desde que expreso gratitud como parte de mi liderazgo, he descubierto que mostrar aprecio por las contribuciones de los demás puede transformar literalmente a una organización. Pero la manera de agradecer importa y puede marcar la diferencia entre un simple gesto y uno que genere un impacto comercial positivo. A continuación, te indico cómo hacerlo.

Sé específico

Cuando trabajé en Yum! Brands, fui testigo de las complejas condiciones que enfrentan cada día quienes laboran en un restaurante. El servicio de alimentos es un trabajo pesado y a menudo ingrato, así que hice mi parte para llevar energía positiva cada vez que visitaba uno de los locales.

Uno de los supervisores me enseñó que siempre debes salir de un restaurante con más energía que con la que entraste, así que intenté hacerlo reconociendo las cosas positivas que veía: una sonrisa brillante, una interacción amable con el cliente o cualquier pequeño detalle que sumara al servicio ofrecido.

Comencé a escribir pequeñas tarjetas de agradecimiento, tomando nota de un momento o de alguna interacción particularmente positiva, y dándole las gracias al empleado por su buen trabajo o actitud. Mis agradecimientos siempre fueron discretos y personales, no era como otorgar una medalla de reconocimiento en el escenario, pero fue precisamente eso lo que los hizo efectivos. Nunca dije simplemente "buen trabajo", que puede sonar un poco hueco para quien recibe el mensaje. En lugar de eso señalaba exactamente lo que apreciaba, como "gracias por tu brillante sonrisa".

Ofrecer elogios específicos no solo comunica que realmente has notado los esfuerzos o el buen trabajo de alguien, sino que también refuerza su buen comportamiento.

Hoy en día, cada vez que voy a un restaurante, suelo escribir una breve nota de agradecimiento al mesero cuando firmo la cuenta porque sé el impacto que esto que tiene.

Hazlo oportuno

Hace algunos meses, participé en un evento de caridad en el que me tocó hacer rappel desde lo alto de un edificio en el centro de Grand Rapids junto con un emprendedor y líder de Amway. Los dos estábamos nerviosos y emocionados. Pero mientras yo estaba absorto en mis emociones, él estaba enfocado en los que lo rodeaban, expresando su gratitud a todos, desde la persona que nos explicó lo que haríamos hasta la que apretó nuestros arneses.

Me llamó la atención que la puntualidad de sus comentarios lo hicieron aún más poderoso. A pesar del cúmulo de emociones que llevábamos dentro, se dio el tiempo para expresar su gratitud en el momento, creando una poderosa atmósfera de positividad.

Cuando desarrollamos el hábito de dar gracias en el momento, se crea un hermoso bucle de energía positiva alimentada por endorfinas, que puede fomentar la confianza y la transparencia. Lo mejor de los elogios oportunos es que también benefician a todos los que los presencian, aunque no sean sus destinatarios.

Sé siempre auténtico

Automatizar los agradecimientos a través de programas formales de reconocimiento de empleados es una apuesta para construir una cultura de reconocimiento en el lugar de trabajo. Pero no creo que baste para transmitir una gratitud auténtica.

Nosotros utilizamos una herramienta llamada Spark para capacitar a todo el personal para que envíe tarjetas de agradecimiento espontáneas en línea a sus compañeros en el momento en que se sientan inspirados para mostrar su agradecimiento. Es una manera fácil de compartir comentarios y elogios, pero sinceramente, cualquier medio serviría. Personalmente me gusta usar las herramientas de redes sociales como Instagram para agradecer a los emprendedores en mi red y WhatsApp con mis colegas, pues me permiten ser instantáneo y directo.

Sin importar el medio que decidas utilizar para enviar agradecimientos, lo más importante es que tu gratitud sea auténtica. Los destinatarios son expertos en identificar los agradecimientos forzados y saben cuándo los envías por obligación. Siempre es mejor hacerlo porque realmente te sientes movido a mostrar tu gratitud. Si haces que tu agradecimiento sea específico y oportuno, seguramente será bien recibido, allanando el camino para formar una relación más confiable, positiva y productiva.

Si eres nuevo en esto de la gratitud intencional, debes saber que nunca es demasiado tarde para compartir tu aprecio sincero. Aunque la puntualidad es ideal, incluso si es un poco tardío, un mensaje rápido a un colega o ser querido siempre es una excelente manera de comenzar, terminar o darle energía a tu día. Y te garantizo que los que reciban el agradecimiento se sentirán igual.