Según el investigador del lenguaje corporal, Albert Mehrabian, el 55% de la comunicación es no verbal, y cuando hay inconsistencias entre las actitudes comunicadas de manera verbal y las posturas, estas últimas dejarán una impresión más significativa.

A pesar de saber cuánto pueden comunicar y comunican nuestros cuerpos, muchos de nosotros no somos conscientes de cómo los demás pueden percibir nuestras señales no verbales, y es un problema que se extiende al ámbito laboral, especialmente en lo que respecta a las juntas, ya sea en persona o en video.

La experta en lenguaje corporal de Virtual Sapien y conferencista de TEDx, Rachel Cosner, se asoció con la plataforma de videoconferencias Jugo para crear una guía sobre los gestos y expresiones que están saboteando tus reuniones sin que te enteres.

El equipo de Entrepreneur se sentó con Cosner para aprender más sobre el papel que desempeña el lenguaje corporal en las interacciones laborales y las señales no verbales que podrían descarrilar hasta a las reuniones de trabajo mejor intencionadas.

"El lenguaje corporal es una parte esencial de nuestra caja de herramientas de comunicación", explica Cosner. "Como seres humanos, hemos evolucionado para evaluar constantemente las señales no verbales de las personas para comprender mejor si son amigos o enemigos. Lo que las personas pueden no darse cuenta es que, lo sepan o no, están comunicando continuamente un mensaje a través de sus señales no verbales ".

Otras personas recogen de manera subconsciente tus señales no habladas, lo que les ayuda a determinar si pueden confiar en ti, y por lo tanto son "cruciales en nuestro complejo mundo laboral", dice Cosner.

Entonces, ¿cómo puedes evitar errores de lenguaje corporal en tu próxima reunión? Cosner advierte evitar algunos errores graves: llegar tarde, no estar preparado o mostrar una actitud cerrada en cuanto a postura, gestos o contacto visual, todos ellos señalan que "esta reunión no vale nuestro tiempo" y pueden ser un "asesino de reuniones" ya sea en persona o no.

Además, no ignores elementos visuales distractores, como pantallas que se mueven o muestran a múltiples participantes. Siempre que sea posible, mitígalas, ya que "estos problemas pueden crear mensajes mixtos y confusión, diluyendo en última instancia la autoridad y claridad de un ejecutivo en reuniones estratégicas", dice Cosner.

Hay varias formas de construir la confianza durante las reuniones. Las señales efectivas incluyen gestos con la palma abierta/palma hacia adelante, escuchar activamente (asentir con la cabeza y cambios en las expresiones faciales son muy útiles) y establecer el tono y las expectativas correctas desde el principio, explica Cosner.