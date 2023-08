Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Cuando se trata de comunicación, hablar no es tan importante como escuchar. Sin embargo, ser un oyente excepcional no es algo que la mayoría de nosotros aprendamos de manera formal o informal. Escuchar bien es difícil para muchos de nosotros.

La gran noticia es que escuchar es una práctica. Es algo en lo que podemos mejorar. La mayoría de nosotros no somos tan buenos oyentes como creemos. Tampoco somos tan buenos como nos gustaría. Escuchar para comprender es muy diferente a escuchar para responder. Escuchar activamente para entender el significado y la intención, y hacerlo bien, es una de las cosas más importantes que podemos hacer para avanzar en nuestras relaciones. Si quieres convertirte en un mejor oyente, aquí hay seis formas de lograrlo.

1. Decide preocuparte realmente por la persona a la que estás escuchando y por lo que te están diciendo

A veces, nos piden escuchar a alguien que no es nuestra persona favorita. Otras veces, nos piden escuchar algo que no es nuestro tema favorito. Cuando esto sucede, solemos escuchar solo de manera parcial. Estamos físicamente presentes, pero pensando mentalmente en otra cosa. Escucharás mejor cuando hagas un esfuerzo consciente por preocuparte realmente por la persona a la que estás escuchando y de lo que están hablando. Puedes elegir hacerlo.

Recientemente, asistí a una reunión del Club Rotario donde la oradora invitada nos dijo que podía responder cualquier pregunta sobre cualquier presidente de los Estados Unidos. No estaba excesivamente interesada en el tema, pero hice un esfuerzo consciente para valorarla tanto a ella como lo que tenía que decir. Al final de la charla, me sorprendió lo fascinante que era su información. Fue mucho más fácil mantenerme comprometida cuando me dije a mí misma: "Me importa esta persona y su investigación" y decidí actuar en consecuencia.

2. Busca palabras que expresen sentimientos

Detrás de casi todas las historias que contamos, hay sentimientos. A menudo nos cuentan lo que sucedió, pero a veces se olvidan de decirnos cómo se sintieron al respecto. Si no estás seguro de cómo se siente alguien acerca de lo que están compartiendo, simplemente pregunta. Podrías decir: "Entonces, ¿cómo fue esa experiencia para ti?" o "¿Cómo te sientes acerca de lo que te pasó?"

Poder expresar o liberar nuestros sentimientos es como oxígeno emocional para nosotros. Cuando podemos compartir en voz alta que nos sentimos enojados, abrumados, indefensos o molestos, solemos sentirnos escuchados y vistos. Querer saber cómo se sienten los demás acerca de lo que está sucediendo en sus vidas es una forma de mostrarles cuánto los valoramos y reconocemos.

3. Haz preguntas

Hacer preguntas para aclarar (asegurándote de haber entendido lo que escuchaste) y preguntas de seguimiento (pidiendo más información) es una forma de mostrar que estamos prestando atención activamente al desarrollo de lo que se nos está compartiendo y que es importante para nosotros comprenderlo completamente. Es una forma de hacerle saber al hablante que la audiencia está atenta y que quiere más. Ayuda a generar un diálogo y también significa que podemos aprender más sobre las partes de la historia que más nos interesan.

4. Conoce sus objetivos y repite lo que has escuchado

Si quieres escuchar a alguien con más atención, asegúrate de saber qué es lo que los apasiona. Si no lo sabes, averígualo. Cuanto más familiarizado estés con los objetivos o sueños de alguien, más fácil será escuchar, pues podrás relacionar lo que están diciendo con estos. Saber más sobre el propósito u objetivo de alguien te ayuda a entender por qué lo que están diciendo es tan importante. Después, cuando verifiques si entendiste lo que escuchaste, puedes conectar los puntos.

Podrías decir: "Parece que es importante para ti volver a la escuela el próximo año, así que estoy seguro de que todo este trabajo que estás haciendo ahora para presentar solicitudes valdrá la pena" o "Sé que dijiste que estás enfocado en tu salud y estado físico en este momento, así que felicidades por trabajar tan duro esta semana pasada" o "Lo que entiendo es esto, ¿es correcto?" Cuando parafraseamos lo que hemos escuchado, mostramos al hablante que dos cosas son importantes para nosotros. Primero, que pueden compartir su mensaje. Segundo, que lo entendemos.

5. Permanece en el momento

Si realmente quieres escuchar a alguien, asegúrate de que sea tu única actividad en ese momento. No hagas varias cosas mientras escuchas. No mires tu teléfono o computadora. Bríndale al hablante tu atención completa, total e indivisa. Mantén contacto visual y utiliza otras señales no verbales para ayudar a que el hablante sienta que es lo más importante para ti en ese momento. Esto podría incluir tomar notas sobre o asentir y sonreír en momentos clave de la historia.

6. Cuando sea posible, escucha en persona

Aunque puedes practicar todas estas técnicas en entornos remotos o electrónicos, escuchar a menudo se hace mejor en persona. Si el tema de discusión es muy importante o personal, tener conversaciones en persona a menudo crea el mejor resultado. Cuando estamos físicamente juntos, es más fácil ver cuándo alguien está terminando sus declaraciones y listo para ceder el turno para que respondas, por lo que es menos probable que interrumpas a alguien antes de que termine de compartir lo que tiene que decir. También es más fácil ver y percibir las emociones que está sintiendo tu interlocutor. Además, es menos tentador revisar tu correo electrónico o el mensaje de texto que acabas de recibir cuando estás en persona, ya que es más evidente que has roto el contacto con el hablante. Por lo tanto, siempre que sea posible, trata de tener tus conversaciones más significativas en persona.

Escuchar es la piedra angular de una buena comunicación y grandes relaciones. Por lo general, cuando hablamos, lo hacemos porque queremos compartir nuestros pensamientos, ideas y sentimientos con otros. Cuando sentimos que hemos sido escuchados y comprendidos, funcionamos mejor. Nos sentimos felices y amados, lo que nos permite ser nuestra mejor versión y hacer nuestro mejor trabajo. También somos más capaces y propensos a escuchar a los demás una vez que nosotros hemos sido escuchados. Cuando escuchas bien, le das a otros un maravilloso regalo que sin duda mejorará todas tus relaciones.