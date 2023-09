Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Mis clientes a menudo me llaman un detector de mentiras humano porque puedo leer microexpresiones y ver lo que las personas sienten en el momento exacto en que lo sienten.

Las microexpresiones son las expresiones faciales fugaces e involuntarias que preceden al proceso de pensamiento. Son universales y están cableadas en los seres humanos, además están presentes en nuestros rostros sin importar la edad, el género, la cultura o la ubicación geográfica. Incluso alguien bien entrenado no puede ocultar sus señales faciales, a menos que cambie sus pensamientos.

He pasado dos décadas trabajando como asesora estratégica, y mi capacidad para ver lo que todas las partes en una reunión sienten me ha convertido en un excelente recurso para mis clientes, tanto en las negociaciones como en la comunicación efectiva con diversos interesados.

Ahora entreno a otros profesionales en cómo leer microexpresiones utilizando una metodología simple y sistemática que desarrollé mientras vivía en el extranjero durante 25 años en nueve países y estudiaba ocho idiomas a través de la inmersión. Este enfoque fácil de absorber funciona especialmente bien para las personas en posiciones de poder que tienen poco tiempo y quieren resultados inmediatos.

Aquí tienes cinco microexpresiones que puedes buscar en las negociaciones para convertirte en un detector de mentiras humano.

1. La cara del NO

Imagen: Cortesía de Annie Särnblad

En cualquier negociación, presta atención cuando la otra parte muestra que no le gusta algo. Reconocer esto nos permite cambiar de rumbo y ajustarnos. La cara del NO tiene tres componentes:

Arrugas suaves en los lados de la nariz. Levantamiento del labio superior. Sombras profundas en los lados de las fosas nasales.

En la microexpresión del NO, generalmente solo vemos las arrugas de la nariz y las sombras de las fosas nasales temblando en un lado, como un conejo moviendo su nariz. Dado que este movimiento puede durar solo una fracción de segundo, enfoca tu mirada en la parte inferior del rostro cuando llegues a una parte crucial de la negociación o presentación. Nota: No mantengas tu mirada fija en la zona de la boca durante más de tres segundos, porque esto podría enviar una señal a la otra persona de que quieres besarlos, ¡y esa es una discusión completamente diferente!

Conteniéndose

Imagen: Cortesía de Annie Särnblad

Esta expresión facial equivale a mordernos la lengua. Piensa en ello como la expresión de "tengo algo que decir, pero no creo que sea el momento o el lugar adecuado para decirlo". Si ves esta expresión en una reunión, es probable que la persona que la muestra te cuente lo que está reteniendo cuando la alejes del grupo... porque está ansiosa por decirlo.

Esto te permite establecer una conexión al presentarle a la persona la oportunidad de hablar sobre algo importante para ella. El retenerse se manifiesta en una especie de burbuja debajo del labio inferior. Es como si alguien hubiera tomado un poco de tabaco de mascar y lo hubiera colocado entre su labio y sus dientes inferiores. Técnicamente no es una microexpresión porque torcer la cara en esta posición requiere de muchos músculos y, como tal, generalmente se mantiene durante un período más largo de tiempo.

Alegría (la Cara del SÍ)

Imagen: Cortesía de Annie Särnblad

La parte más importante de la expresión de alegría es el aumento de los pómulos, y el lugar más fácil para ver si los pómulos han subido es en el área debajo de nuestros ojos. Normalmente, la piel en esta área es plana; sin embargo, cuando los pómulos se elevan, se abulta porque no tiene otro lugar adónde ir. Llamo a estas protuberancias las "bolsas de la sonrisa". Si ves a alguien con las bolsas de la sonrisa en una negociación, es porque le gusta lo que acaba de escuchar. Ver que alguien está entusiasmado con la dirección que está tomando la conversación te brinda la oportunidad de cerrar un trato o posiblemente ampliar tu solicitud.

¡Oh, no!

Imagen: Cortesía de Annie Särnblad

"Oh no" es lo que llamo la microexpresión del miedo. En esta expresión, una persona tira de una esquina de la boca diagonalmente hacia abajo hacia el hombro correspondiente, a menudo mientras emite un siseo inverso. Hacemos esta cara cuando estamos preocupados por algo que podría suceder potencialmente, es una muestra de ansiedad anticipatoria.

He visto esta expresión muchas veces en acuerdos de fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, si una parte dice: "Quiero asegurarme de que la tecnología estará lista para el mercado en los próximos seis meses", y la otra parte responde: "¡Absolutamente!" mientras hace esta microexpresión, hay un problema. La persona que hace la expresión no cree en lo que está diciendo, y se necesita una investigación adicional.

Quizás

Imagen: Cortesía de Annie Särnblad

La cara de "quizás" baja ambos extremos de los labios al mismo tiempo con los labios cerrados. Parece como si un niño hubiera dibujado una gran mueca en la cara, y a menudo viene acompañada de un encogimiento de los hombros. Algunas personas creen que esta expresión indica incredulidad, pero no estoy de acuerdo. Significa "Quizás... aún no estoy convencido, pero podría estarlo". Si estás en una presentación de ventas y alguien hace esta expresión, aún no has logrado convencerlos de que tu solución satisfará sus necesidades, se necesita más trabajo.

Aprender a leer las expresiones faciales nos ayuda a descubrir lo que funciona y lo que no funciona al comunicarnos con los demás y resolver problemas juntos. En última instancia, esto mejora nuestra capacidad para conectar, tanto en nuestro ámbito empresarial como en nuestra vida personal.