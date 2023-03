Cómo detectar a un mentiroso en segundos por medio de la comunicación no verbal

Hay muchas maneras de saber si alguien no es honesto contigo. Las siguientes señales ni siquiera requieren palabras y todas son no verbales.

Decir mentiras en entornos profesionales conlleva una serie de problemas en el lugar de trabajo. Para que exista un ambiente de trabajo eficaz, los equipos necesitan tenerse confianza y construir relaciones basadas en la honestidad y el objetivo común de lograr los mejores resultados en el trabajo. Sin embargo, siempre habrá colegas, clientes, candidatos a ser contratados y ejecutivos que no dicen la verdad.

Sería genial tener una varita mágica capaz de decirte quién está mintiendo y quién no te está diciendo la verdad, pero esa no es una opción. Afortunadamente, hay otras maneras de entender si alguien no está siendo honesto contigo y con tu empresa. Las siguientes señales ni siquiera requieren palabras y todas son no verbales.

¿Qué es la comunicación no verbal?

La comunicación no verbal incluye muchas formas de comunicarse sin palabras. Por ejemplo, las expresiones faciales son un código o señal que refleja cómo se siente una persona de un momento a otro.

Las microexpresiones son expresiones faciales que ocurren rápidamente. Son una reacción natural a una situación involuntaria y una forma de medir las emociones auténticas que otros están experimentando.

"Cuando las personas intentan ocultar cómo se sienten, su expresión cambia durante unos pocos segundos o una fracción de segundo, una décima de segundo, tan breve que puedes perdértela si parpadeas", dice el psicólogo y autor Paul Ekman. "La mayoría de la gente no reconoce las emociones que se muestran en estas microexpresiones. Pero puedes aprender a verlas. Aprender a leer expresiones faciales te da una ventaja en los negocios porque te permite comunicarte de manera más efectiva con los socios comerciales".

Otra forma de comunicación no verbal es el lenguaje corporal. Esto implica las formas en que mueves tu cuerpo, incluyendo los movimientos inconscientes. No es raro que nuestros cuerpos comuniquen algo que nuestras palabras no están comunicando.

Por ejemplo, los brazos cruzados suelen ser un signo de actitud defensiva. Cruzar las piernas puede indicar que alguien necesita privacidad o que se ha cerrado. Sentarse demasiado atrás muestra desinterés, mientras que inclinarse hacia adelante es una muestra de interés.

Detectando a los mentirosos

¿Alguna vez has sentido que alguien no está siendo honesto contigo? Tal vez no puedas explicarlo con palabras, pero tienes la corazonada de que algo no está bien. Lo más probable es que tengas razón. Lo más probable es que seas inconscientemente consciente de los cambios en la comunicación no verbal de la persona.

David Matsumoto es un experto en microexpresiones, gestos, comportamiento no verbal, cultura y emoción. Explica que, para ser bueno en la detección de mentiras, es necesario observar a las personas.

Matsumoto nos enseña que cuando tu lenguaje corporal y la comunicación no verbal son congruentes, las palabras que dices tienen un valor mucho mayor. Por el contrario, cuando tu comunicación no verbal no es congruente con tus palabras, las personas tienden a ignorar las palabras habladas y centrarse en el lenguaje corporal.

La investigación también muestra que cuando las personas mienten, experimentan emociones negativas porque saben que están mintiendo. Automáticamente sentirán cierto desprecio, ya sea hacia sí mismos o hacia la situación que los obliga a mentir.

Las personas también mienten para protegerse a sí mismas o a otros de ser castigados. En algunos casos, mienten para evitar una situación penosa o incómoda o para aumentar su autoestima a los ojos de los demás.

Todos estos motivos para mentir tienen una razón y un propósito claros. A todos ellos los impulsan las emociones. Es imposible ocultar las emociones humanas por completo y de alguna manera se mostrarán de forma no verbal (a menos que se trate de un psicópata o sociópata).

Cuando pienses que alguien está siendo deshonesto, obsérvalo y busca incongruencias emocionales. La incomodidad puede manifestarse de muchas maneras, incluyendo ira, desprecio, disgusto, miedo y tristeza. El estrés también puede indicar que alguien miente, y la emoción libera adrenalina. La adrenalina proporciona más energía a las extremidades, lo que puede generar inquietud.

También es útil buscar gestos atípicos. A menudo, estos vendrán en "grupos", es decir, dos o más gestos no verbales que significan angustia. Podrían ser tan simples como un tic facial, un levantamiento de hombros o el arqueo de una ceja. Una vez que aprendes a identificar mejor la incomodidad, es mucho más fácil vislumbrar el mundo interior de alguien.

Ten en cuenta que no hay una señal infalible o universal que demuestre deshonestidad. Hay algunas señales no verbales que cuando se presentan en grupo, podrían significar que no se está diciendo la verdad. Estas pueden incluir:

Parpadeo excesivo Miradas de un lado al otro Contacto visual irregular Inquietud Contacto corporal excesivo Movimientos rápidos de la cabeza Asentir con la cabeza mientras se dice que no o viceversa Enrojecimiento de la cara Transpiración Retorcimiento de los dedos

Recuerda que todos estos son signos de un posible engaño, no confirmaciones de este. La detección de mentiras es compleja y no es tan simple como observar a alguien tocarse la nariz. Se necesita práctica y entrenamiento. Aún así, al usar tus habilidades de pensamiento crítico, observación, experiencia y conocimiento previo de una persona y situación, puedes tener muchas de las herramientas necesarias para hacer una evaluación clara de la verdad.