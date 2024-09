Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

En el esfuerzo por expandir un negocio, es fácil pasar por alto los elementos menos obvios que pueden frenarlo. Como alguien que siempre ha estado profundamente involucrado en impulsar mi empresa hacia adelante, he visto que incluso el liderazgo bien intencionado puede tener puntos ciegos: áreas en las que tu enfoque, a pesar de tus mejores esfuerzos, puede obstaculizar el éxito.

No se trata solo de pequeños descuidos. Cuando te concentras demasiado en la imagen general, a veces descuidas áreas críticas, lo que puede bloquear el crecimiento real.

Me gustaría destacar tres puntos ciegos de liderazgo que te podrían estar limitando.

1. El punto ciego impulsado por el producto

Siempre he sido un CEO enfocado en el producto. Mi personalidad tiende a ser muy agresiva, y nunca me siento satisfecho con un producto que es "suficientemente bueno". Siempre estoy impulsando el producto para que sea mejor. Cuando la gente me dice que algo no se puede hacer, eso me impulsa, todavía más, a encontrar una manera de demostrar que están equivocados. También suelo recibir comentarios de nuestros clientes sobre las mejoras que quieren ver en nuestros productos. Con el tiempo, esto llevó a una ambiciosa lista de mejoras de producto que no tenían un plan claro detrás. Aunque esto no tuvo un impacto negativo en el crecimiento de los ingresos, afectó la eficiencia y la adopción, ya que lanzábamos muchos productos nuevos a la vez, a veces incluso antes de que estos estuvieran completamente probados.

Nuestro Director de Tecnología estaba constantemente cambiando de prioridades y enfoques para acomodar mi creciente lista de ideas de producto. Una de mis mejores decisiones fue promover a uno de nuestros vicepresidentes a Director de Producto. Una vez que asumió el cargo, pudimos refinar nuestros procesos de desarrollo de productos y, en última instancia, mejorar nuestra velocidad de salida al mercado. Nuestra hoja de ruta de productos está mejor priorizada y los lanzamientos de productos se han espaciado de manera más uniforme. Esta estrategia nos dio más tiempo para educar adecuadamente a nuestro equipo antes de lanzar los productos a nuestros clientes. Como resultado, nuestros lanzamientos de productos han sido más exitosos con mayores tasas de adopción.

2. El punto ciego de la ignorancia del feedback

Toda empresa exitosa está impulsada por un equipo fuerte y colaborativo. Nuestra empresa vive según nuestros valores fundamentales: TEAMS, que (en inglés) significa Trabajo en equipo, Empoderar, Responsabilidad, Respeto mutuo y Servicio. Somos una empresa muy orientada al equipo, y valoro los comentarios y consejos del mío. Como CEO, me resulta imposible e insostenible estar involucrado en cada detalle de la organización. Así que tuve que aprender a confiar en mi equipo para que me proporcionara comentarios reflexivos y soluciones logrables. Estas ideas siempre deben de ser objetivas y estar alineadas con nuestros objetivos a largo plazo. Cuando veo una decisión tomada o una iniciativa que va en una dirección que no habría elegido necesariamente, mi trabajo es intervenir y guiar al equipo de vuelta al rumbo trazado, aunque no sea popular.

La obligación de cualquier CEO es dar forma a las decisiones, no necesariamente tomarlas. Uno de los principios fundamentales de nuestra empresa es "empoderar", y creo que resulta crucial que nuestros líderes tengan la autoridad y la confianza para tomar decisiones críticas. Busco líderes que comprendan completamente la visión de la empresa y en los que pueda confiar para tomar decisiones que yo pueda apoyar.

Relacionado: Cómo cerrar la brecha de confianza entre tú y tu equipo: 5 estrategias para líderes

3. El punto ciego de la resistencia al cambio

El cambio puede ser aterrador, y los humanos, tal como somos, tenemos una tendencia natural a resistirnos a él, especialmente cuando todo parece estar funcionando bien. He observado que esperar demasiado para implementar cambios críticos puede ser tan dañino como cambiar con demasiada frecuencia.

Las empresas son como organismos vivos y en crecimiento; las decisiones o estrategias que funcionaron en el pasado pueden no ser efectivas conforme la empresa crece y evoluciona. Por eso los líderes deben dar la bienvenida al cambio en lugar de evitarlo. Un ejemplo reciente en nuestro propio negocio es nuestro modelo de soporte. Durante años tuvimos el mismo modelo de soporte, y durante mucho tiempo funcionó muy bien. En los últimos dos años, hemos lanzado varios productos nuevos y casi duplicado la cantidad de clientes, por lo que nos dimos cuenta de que necesitábamos una estructura diferente para atenderlos mejor.

Las empresas son como organismos vivos y en crecimiento; las decisiones o estrategias que funcionaron en el pasado pueden no ser efectivas conforme la empresa crece y evoluciona.

Este cambio requirió una reorganización bastante significativa, que fue recibida con resistencia. No solo implementamos una nueva estructura de soporte, sino que también abrimos un nuevo centro de soporte, lo que tuvo un costo considerable. Retrasarlo no necesariamente frenó nuestro crecimiento, pero implementar el cambio llevó a mejoras notables en eficiencia, retención y satisfacción general de los clientes.

El punto ciego aquí es el miedo a alterar el statu quo. El cambio siempre será recibido con escepticismo e incongruencia, al menos en la implementación inicial. El cambio, sea bueno o malo, se resiste con la misma intensidad. Sin embargo, como líderes, debemos estar preparados para anticiparnos a la necesidad de cambio, reconocer los indicadores y actuar antes de que la situación nos obligue a hacerlo. Es un equilibrio complicado: si cambias con demasiada frecuencia, interrumpirás al equipo; si te tardas demasiado, perderás oportunidades.

Mantenerse cerca de tus clientes

Un último punto ciego que vale la pena mencionar es cuando los líderes o dueños de negocios se alejan demasiado de sus clientes. A veces hay capas y capas de personas entre nosotros y el cliente final. Sin embargo, debes recordar que es fundamental mantenerte profundamente conectado con tus clientes. En nuestra empresa, tenemos un programa de patrocinio ejecutivo en el que a cada ejecutivo se le asigna un grupo de clientes para proporcionar una capa adicional de apoyo que eleva su experiencia.

Aunque los patrocinadores ejecutivos no son responsables de la gestión continua de las cuentas, tener esa relación con el cliente nos proporciona información invaluable que de otro modo podría perderse. Además, los clientes se sienten más valorados cuando saben que los principales líderes de nuestra organización están activamente involucrados y realmente se preocupan por su negocio.

Superando los puntos ciegos

Los puntos ciegos de liderazgo suelen pasarse por alto, pero pueden tener un impacto sustancial en el progreso de una empresa. Los dueños de negocios y los líderes deben ser capaces de detectar y corregir estos puntos ciegos de inmediato, ya sea equilibrando la innovación de productos con un plan de ejecución claro, reconociendo los comentarios del equipo, aceptando el cambio o manteniendo la conexión con sus consumidores.

Este discernimiento y proactividad pueden abrir nuevas posibilidades para tu organización y el desarrollo y crecimiento del equipo, lo que finalmente llevará a un éxito todavía mayor.