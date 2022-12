3 formas de superar la adversidad y tener éxito en la vida

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Creo que todos podríamos estar de acuerdo en que una de las experiencias más universales a la que nos enfrentamos como seres humanos es la adversidad. Como líderes, miembros de un equipo y emprendedores, todos tenemos historias sobre cómo hemos superado los tiempos difíciles, incluyéndome a mí.

Acababa de mudarme a China para asumir el papel de presidente de Yum! China, en un momento en que el negocio estaba sufriendo una fuerte caída en sus ventas. Tuve que cambiar las cosas, y rápido, pero el contexto presentaba bastantes desafíos. La compañía era un negocio de $6,000 millones de dólares con un nivel de complejidad significativamente diferente al de mis roles anteriores. Entre los casi 400,000 empleados en China, yo era uno de los cinco que no hablaban mandarín. Y cada reunión, cada correo electrónico y prácticamente todas las comunicaciones estaban en mandarín.

Estaba estresado por la responsabilidad tanto con el gran equipo allí, como por el impacto adverso del desempeño comercial de China en las operaciones globales. A veces también me preocupaba el fracaso, pero no podía dejar que la ansiedad me paralizara. Tuve que encontrar maneras de superar los desafíos. Afortunadamente, con el tiempo, ha sido un viaje para nutrir una perspectiva positiva de la vida y del trabajo. Me ha ayudado a superar la adversidad en varios momentos de mi vida, y también me sirvió durante esta situación.

Los estudios demuestran que al menos dos tercios de los adultos han vivido algún tipo de adversidad, y la forma en que reaccionamos ante situaciones difíciles tiene mucho que ver con nuestra educación, nuestra personalidad y nuestra perspectiva de la vida. Casi siempre elijo ver el lado más soleado en las circunstancias desafiantes: adoptar una mentalidad de crecimiento y buscar aspectos positivos en forma de oportunidades para aprender.

Aquí hay tres maneras en que los emprendedores pueden superar los pensamientos negativos, hacer frente a los tiempos difíciles y aprovechar la fuerza y la resistencia para llegar a la cima.

Acude a las fuentes

De vuelta en China, habría sido demasiado fácil para mí paralizarme por las barreras que me encontraba en el camino. Por ejemplo, para obtener información y aprendizaje, tomé una ruta distinta a las reuniones y los correos electrónicos que no podía entender. Salí de la oficina, yendo directamente al frente de batalla, pasando tiempo con los equipos de restaurantes para ver si podía descubrir el problema de origen.

A pesar de las barreras del idioma, visité nuestros restaurantes en más de 25 provincias de China. Lo que descubrí allí finalmente me llevó a la solución que necesitaba. Al construir relaciones con nuestros empleados y gerentes de restaurantes a través del lenguaje universal de sonrisas y gestos (y gracias a la ayuda de colegas increíbles que también se duplicaron como intérpretes), pude desarrollar la confianza y una red de personas que me ayudaron a reconocer lo que había salido mal y lo que necesitábamos hacer para solucionarlo.

Fue una hazaña que nunca podría haber logrado sentado en una sala de juntas o leyendo correos electrónicos en mi oficina. Hasta el día de hoy, sirve como un poderoso recordatorio para nunca tener miedo de salir de su zona de confort y enfrentar una situación desafiante de frente.

Encuentra a tus seguidores y pídeles ayuda

Es cierto que los emprendedores y líderes empresariales suelen cargar con una alta dosis de orgullo. Pero es muy importante no dejar que el orgullo se interponga en el camino del éxito. Pedir ayuda y apoyo es una de las cosas más importantes que podemos hacer cuando la adversidad nos deprime.

Rodearnos de aliados es una de las mejores maneras de tener éxito en la vida y en los negocios. El emprendimiento a veces puede parecer un camino solitario, pero no tiene por qué serlo. Dirigir una empresa con un cofundador, conectarse con un mentor o coach, o crear una red de personas que puedan unirse para ayudarnos a levantarnos, en los buenos y en los malos tiempos, hace que los inevitables altibajos de los negocios sean mucho más manejables.

Aprendí esto de primera mano: pude recurrir al presidente y CEO de Yum! para animarme y apoyarme cuando lo necesitaba. Su consejo me ayudó a sentirme menos solo cuando luchaba con la complejidad del negocio y el peso de la responsabilidad. Él sigue siendo mi mentor hasta el día de hoy y siempre estaré agradecido por el apoyo que me ofreció. Paralelamente, busqué aprender y construir relaciones con varios de mis colegas. Muchas de esas relaciones siguen siendo fuertes hoy en día, incluso a través de WeChat.

Primero ponte la máscara de oxígeno

En los ejemplos anteriores, y a lo largo de mi carrera, ha habido momentos en los que no duermo bien y no soy mi mejor yo durante el día. Necesitamos estar sanos para lidiar con el estrés continuo. Puedo dar fe de la invaluable conexión entre un cuerpo sano y una mente sana, después de haber experimentado mi propio viaje de salud el último año. Durante la pandemia, dupliqué los hábitos saludables que abarcan una dieta basada en plantas, atención plena, sueño profundo y ejercicio regular.

Con el enfoque en la salud y el bienestar provocado por los últimos años, nunca ha habido más razones para poner nuestra salud en primer lugar. Un estudio del gobierno del Reino Unido mostró que el 80% de los encuestados se inspiraron para cambiar su estilo de vida el año pasado gracias a la pandemia.

He escrito antes sobre otros hábitos esenciales para los emprendedores saludables, porque realmente creo que no podemos ser productivos si no ponemos nuestro bienestar primero. Y al igual que la importancia de cargar nuestra batería de positividad, también es crucial tomarse el tiempo para desarrollar nuestra resistencia y un profundo pozo de resiliencia.

El éxito a largo plazo requiere de la capacidad de levantarse, desempolvarse y seguir avanzando. Como dijo, no se trata de cuántos golpes lanzas, sino de cuántos puedes aguantar y mantenerte de pie.