En el ámbito del liderazgo, hay una gran cantidad de literatura que nos dice que establezcamos metas claras, que dominemos mejor el tiempo y que valoremos la productividad. Sin embargo, de lo que se habla menos es del poder de las pequeñas victorias en la construcción de una vida laboral interna rica para los empleados.

Según detallan los investigadores Teresa M. Amabile y Steven J. Kramer en este artículo de Harvard Business Review de 2011, hacer un gran trabajo a menudo implica una montaña rusa de emociones, tanto a través del progreso como de los retrocesos. En su análisis, descubrieron lo que se conoce como el "principio del progreso" y fueron coautores de un libro que lo explora: The Progress Principle: Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement, and Creativity at Work (Harvard Business Review Press, 2011).

"De todas las cosas que pueden aumentar las emociones, la motivación y las percepciones durante un día de trabajo, la más importante es avanzar en un trabajo significativo", escriben los autores. "Ya sea resolviendo un gran misterio científico o simplemente produciendo un producto o servicio de alta calidad... Incluso una pequeña victoria puede marcar la diferencia en cómo se sienten y se desempeñan [los empleados]".

He sido testigo de esto una y otra vez durante mi tiempo como CEO de mi empresa, Jotform. Hemos resistido muchos altibajos, especialmente en estos últimos años de pandemia, e incluso cuando no parecía que hubiera nada que celebrar, me he propuesto felicitar a los equipos por victorias más pequeñas.

"El poder del progreso es fundamental para la naturaleza humana", explican Amabile y Kramer, pero señalan que pocos de nosotros entendemos cómo aprovecharlo de manera efectiva para aumentar la motivación.

Aquí hay algunas razones clave para hacerlo

1. La motivación genera creatividad

No es de extrañar que las personas que se sienten contentas en sus trabajos sean más productivas, pero lo que he encontrado fascinante como líder es presenciar cómo la creatividad de los equipos se dispara cuando tienen una motivación intrínseca, cuando encuentran enriquecedor lo que hacen.

Crear una cultura tan positiva requiere un esfuerzo continuo: no se trata simplemente de ofrecer beneficios al incorporar a un nuevo empleado. He descubierto que comienza desde arriba y de cómo hacemos que los empleados se sientan valorados todos los días.

Como señalaron los investigadores anteriores, la vida laboral interna de una persona puede fluctuar enormemente, influyendo en el rendimiento, por lo que es esencial que se sientan motivados por sus superiores.

Un perspicaz artículo de 2022 creado por el gobierno australiano explica: "El no tomarte el tiempo para apreciar los pequeños logros, podría dañar la motivación, la actitud y la productividad. Sin motivación, puede ser difícil seguir trabajando hacia tu gran objetivo".

2. La importancia de la autenticidad

Los últimos tres años han estado llenos de eventos desalentadores en mi empresa, muchos de los cuales siguen teniendo repercusiones en el estado de ánimo de las personas. Reconocer ese hecho y tener conversaciones abiertas al respecto fomenta un clima de apoyo en el lugar de trabajo.

Podría decirse que todavía más importante es ofrecer palabras de aliento o mostrar interés en el trabajo o los proyectos de los miembros del equipo. En un artículo de Entrepreneur de 2015, el escritor Zach Ferres detalla formas auténticas de hacer esto. "Crear una cultura de apoyo significa extender esas celebraciones más allá de los logros relacionados con el trabajo", explica. "Muestra apoyo cuando un compañero de equipo corra un maratón, compre una casa o tenga un bebé".

Del mismo modo, tampoco debemos rehuir las verdades duras. Los empleados deben sentirse libres de hablar sobre las dificultades y las luchas cotidianas, sabiendo que no serán investigados o cancelados por hacerlo. La verdadera autenticidad, para mí, se trata de abrazar las experiencias de las personas, ya sean positivas o negativas, con cuidado y una mente abierta.

3. Encender el compromiso

En mi empresa, no nos limitamos a mencionar las pequeñas victorias, también utilizamos días de demostración cada viernes en los que los grupos ofrecen presentaciones sobre el progreso reciente. Es una oportunidad para que todos mostremos apoyo, un motor para una mejor comunicación, moral y compromiso.

Los días de demostración también nos dan una sensación de movimiento hacia adelante. Como CEO, generalmente doy una breve charla inspiradora para comenzar, después de seleccionar temas que son (con suerte) interesantes para todos. Esto generalmente ayuda a iniciar un diálogo entre los miembros del equipo.

Algunos empleados han notado que esos días han fortalecido nuestros lazos porque celebramos con el mismo compromiso que aplicamos al trabajo arduo.

La conclusión

Como dice Ferres, "en el mundo laboral de hoy, el crecimiento y el dominio son más importantes que nunca. Es vital reconocer los logros de los compañeros de equipo para que no sientan que están girando en una rueda de hámster", y agrega que es importante no "...centrarse en la alabanza falsa; haz un punto para celebrar las cosas que merecen ser celebradas y que a menudo olvidamos".

No podría estar más de acuerdo. Nada suena menos auténtico que cuando te esfuerzas por repartir cumplidos falsos. Además, solo afectarás la cultura positiva que estás tratando de construir.

En cambio, aboga por conocer mejor a tu equipo de forma individual, en parte aprendiendo sobre sus objetivos y ambiciones individuales fuera de la oficina. Por ejemplo, me propongo almorzar con un empleado diferente cada día. Eso no solo ayuda a crear una buena relación, sino que también me da la oportunidad de celebrar sus logros desde un lugar sincero... algo que ningún discurso de la compañía podrá replicar.