El 5 de octubre de 2011, la vida de Steve Jobs llegó a su fin. Podría haber sido una figura controvertida, pero sus logros son innegables. Sus pensamientos sobre la creatividad, el trabajo, el liderazgo y la vida pueden ser conmovedores y articulados, simples pero profundos.

Su legado está lleno de lecciones que todos podemos aprovechar. Éstos son algunos de los más importantes que mantienen firmemente su relevancia ahora.

1. El fracaso es igual a la oportunidad

La idea del fracaso como oportunidad existe desde hace mucho tiempo, pero a la mayoría de los emprendedores se les enseña a evitar el fracaso a toda costa. Peor aún, aprenden a ocultarlo cuando lo experimentan.

Jobs propagó la noción de que el fracaso puede ser algo bueno. Si está dispuesto a reconocer y aceptar el fracaso, puede convertirse en una herramienta para el éxito.

Un excelente ejemplo de esto comienza con el fracaso de Jobs en la educación superior. Abandonó Reed College en 1973. Luego comenzó a "acudir" a las clases que le gustaban, una era la de caligrafía . Le encantó la clase y se dice que las lecciones influyeron principalmente en el diseño de las computadoras Macintosh.

Una de las conclusiones importantes que a menudo se pasa por alto aquí es que el fracaso no es lo mismo que la derrota. El fracaso te enseña las formas que no funcionan. La derrota es una decisión que tomas en respuesta al fracaso. Es equivalente a darse por vencido. Depende de usted tomar las lecciones del fracaso y crear una historia de éxito o no.

2. Mantén la fe a través de la adversidad

La experiencia de la actual crisis de salud ha sido quizás el ejemplo más extremo de adversidad en la vida de la mayoría de las personas. Las decisiones cotidianas que alguna vez fueron una cuestión de rutina tenían que verse a través de la lente de los protocolos de seguridad, la pérdida de ingresos, las interrupciones de la cadena de suministro, etc. En tales condiciones, es difícil evitar la desesperación.

Fe sobre la tecnología

Esto me recuerda la cita de Jobs, "A veces la vida te golpea en la cabeza con un ladrillo. No pierdas la fe ".

No es frecuente escuchar la palabra fe cuando se trata de negocios. La verdad es que cuando los tiempos son difíciles, la fe es fundamental. Puede significar la diferencia entre supervivencia y desintegración.

Esta cita de Jobs está relacionada con otra esencial para hacer frente a la adversidad: "La tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en las personas, que sean básicamente buenas e inteligentes, y si les das herramientas, harán cosas maravillosas con ellas ".

Un énfasis en las personas

Lo que se destaca aquí es el énfasis en las personas. Cuando se trata de tu equipo, rodéate de los buenos, inspíralos, respétalos y sucederán grandes cosas. Igualmente importante es que Jobs nunca perdió de vista para quién trabajaba, la gente. No diseñó para grupos focales, encuestas o algoritmos. Diseñó para la gente.

Esto se ejemplifica en esta cita. "Es realmente difícil diseñar productos por grupos focales. Muchas veces, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas ".

La lección aquí es mantenerse enfocado en cumplir con las personas a las que sirve. Averigua qué es lo que quieren y dáselo. En el entorno actual, eso incluiría seguridad y privacidad además de hacer que su producto sea fácil de usar y atractivo.

3. Qué hace que una vida sea exitosa

¿Qué significa llevar una vida exitosa, ser verdaderamente feliz? Si le preguntaras a Steve Jobs, es posible que escuches esto.

"Tu tiempo es limitado, así que no lo pierdas viviendo la vida de otra persona. No se deje atrapar por el dogma, que es vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propia voz interior. Y lo más importante, tenga el coraje de seguir su corazón y su intuición ".

La forma en que define el dogma como el resultado del pensamiento de otras personas es un argumento convincente a favor de la libertad de pensamiento. El pensamiento independiente está en el corazón de ser quien se supone que debes ser y es una de las lecciones perdurables de su legado. Jobs termina la cita abogando por la valentía. Esto también es fundamental para una vida exitosa. ¿Cómo podrías enfrentar los desafíos que la vida te presenta todos los días sin él?

4. Mantente tonto

Como nota final aquí, una de las citas más poderosas asociadas con Steve Jobs es "Mantente hambriento, mantente tonto".

Apareció por primera vez como una especie de deseo de despedida en el número final del Whole Earth Catalog , una revista influyente de la década de 1970. Jobs atribuye a esta cita ser un modelo de cómo organizar su vida.

Permanecer hambriento es fácil de interpretar. La innovación, el descubrimiento y el progreso no ocurren durmiendo en sus laureles.

"Mantente tonto", sin embargo, es un poco más complicado. Nadie realmente quiere ser tonto. Al menos no en el sentido convencional. Pero, si vemos la tontería como la voluntad de correr riesgos , incluso cuando otros nos dicen que no lo hagamos, entonces no parece tan tonto. Incluso podría llamarse visionario.

El hecho de que esta cita todavía esté en uso hoy en día es un testimonio de su poder de permanencia y relevancia. Esperemos que un poco de esa visión siga llegando a los corazones y las acciones de todos los emprendedores en el futuro.

