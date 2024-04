Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Conseguir clientes es fundamental para el éxito de la agencia, pero administrar una agencia es una propuesta de dos caras porque los clientes no se quedarán si la calidad del trabajo es inferior. Muchos propietarios de agencias lideran con una mentalidad de cliente primero, utilizando trabajadores independientes como un medio para lograr un fin. En cambio, las agencias ahora deben competir por la atención de los autónomos. Los freelancers no son empleados, y tampoco quieren ser tratados como empleados.

Al menos uno de cada cinco trabajadores independientes gana seis cifras. Muchos otros están perfectamente contentos con un horario de trabajo a tiempo parcial con ganancias de tiempo completo. Los freelancers de hoy en día no están interesados en buscar sobras, y simplemente despedirán a una agencia y pasarán a otro cliente si el ambiente de trabajo no es propicio para los mejores intereses del freelancer.

Ahora que he trabajado independientemente durante 10 años, he visto bastantes cambios en el mercado. Como maestro y entrenador de miles de trabajadores independientes, también he visto lo que está impulsando gran parte del aumento del trabajo por cuenta propia. Cada vez más freelancers quieren trabajar solo con clientes a los que respetan y de los que también obtienen respeto.

Al igual que la Gran Renuncia, los trabajadores independientes reclaman una posición de poder para determinar cómo quieren que sean sus días laborales y de negocios. El simple hecho de que le ofrezcan un puesto en una agencia no es lo suficientemente atractivo para muchos, y he sido testigo de cómo algunos dueños de agencias se sorprenden cuando un trabajador independiente rechaza un puesto o abandona la relación por completo por lo que el dueño de la agencia percibe como problemas menores. Estos no son problemas menores, y son las decisiones clave detrás de muchos trabajadores independientes que optan por no participar para ser más exigentes con su lista de clientes.

Relacionado: Empleado o Freelance ¿Cuál necesito?

Consejo 1: Facilite el pago

No hay razón para usar condiciones de pago netas de 90 o pagar con cheque en 2022. No hay razón en absoluto, y solo sirve como frustrante para los trabajadores independientes. Tener ese cliente que paga con un método obsoleto o lento genera problemas administrativos y de flujo de caja porque tenemos que recordar volver a verificar el pago. Más allá de eso, si hay un error de procesamiento, ningún freelancer quiere esperar otro período de 90 días.

Paga por ACH, PayPal o tarjeta de crédito. La mayoría de los trabajadores autónomos utilizan sistemas de facturación en línea para que esto sea sencillo para sus clientes. Se espera entregar las facturas al menos una vez al mes, y apreciamos que las facturas se paguen con más frecuencia.

Consejo 2: usa pautas, pero no nos golpees en la cabeza con ellas

Una agencia me envió una vez un documento de guía de escritura de 46 páginas para leer y escribir dos publicaciones de blog por mes. Ni siquiera llegué a la página dos. Ver otras 45 páginas para el final fue suficiente para darme cuenta de que esto era demasiado difícil para una cantidad muy pequeña de trabajo. También fue una señal de alerta de que sería demasiado difícil trabajar con el cliente/agencia. Otro cliente quería que viera un video gratuito de dos horas sobre su proceso y que hiciera un cuestionario. Terminaron siendo una pesadilla para trabajar, y debería haber confiado en mi instinto.

Las pautas son geniales, cuando tienen sentido y nos hacen la vida más fácil. Las listas de verificación, las versiones buenas y malas de los productos finales y las expectativas generales para mantener las cosas con el mismo aspecto y sonido son importantes. Nos dan buenas guías.

También mantengo mis propios archivos de clientes con sus preferencias personales. Tengo un cliente que solo quiere dos oraciones por párrafo y otro que odia los adverbios. Ambos entraron en los archivos de mis clientes con sus pautas generales de escritura para que sea más fácil trabajar con un gran equipo.

Consejo 3: Proporcione respuestas y ediciones oportunas

Nadie debería tener que esperar meses para que su trabajo sea revisado. Si eso sucede sin la participación del freelancer, es poco probable que el freelancer cumpla con la solicitud de edición. Cree líneas de tiempo y respuestas realistas.

Esto es especialmente importante en el marketing en línea, cuando un cliente que no activa la campaña de anuncios de Facebook o no publica ninguno de los blogs entregados puede culpar al profesional independiente por el fracaso de la campaña. Si la empresa no publica o no se apega a un cronograma acordado, ejerce una presión innecesaria sobre el trabajador independiente.

Confía en mí, los autónomos están ocupados. Si retrocede meses después de que se entregó algo, ese trabajador independiente ya olvidó su proyecto y siguió adelante. Están trabajando en otras cosas en este momento, y no es su culpa que esperaras tanto.

Relacionado: Por qué el trabajo autónomo digital es el futuro del trabajo

Consejo 4: Proporcione suficiente trabajo para que valga la pena su tiempo

Los autónomos no quieren conocer sus directrices, requisitos de facturación, software de gestión de proyectos específico ni iniciar sesión en un Slack especial para dedicar dos horas al mes a su proyecto. Simplemente no vale la pena los gastos generales administrativos para que un profesional independiente asuma ese proyecto.

Como autónomos, tenemos que mantener muchas cosas organizadas tras bambalinas: correos electrónicos, administración, facturación y tus preferencias personales. También queremos tener un negocio optimizado, y es más fácil trabajar con un puñado de clientes que con 10 diferentes con proyectos más pequeños.

Especialmente si los pagos son lentos o el proceso de edición/revisión es engorroso. Más freelancers optarán por irse simplemente porque el tamaño del proyecto es demasiado pequeño.

Consejo 5: Apoya a tus freelancers

A los freelancers no les gusta que los clientes los traten mal, y eso no es diferente cuando hay una agencia de por medio. Si elige estar constantemente del lado de los clientes abusivos, eventualmente sus trabajadores independientes se separarán de usted sin importar cuán amable sea.

Es cierto que estás en una línea muy fina entre mantener contento al cliente y mantener buenos freelancers en tu equipo. Pero use su mejor juicio y los valores de la compañía para decidir cuándo un cliente no está siendo razonable.

Incluso si no aprueba el mal comportamiento de un cliente, si continúa la relación a expensas del trabajador independiente, le está poniendo un sello de aprobación. No cuente con que los trabajadores independientes toleren el comportamiento tóxico porque está desesperado por el negocio del cliente, especialmente si el trabajador independiente se lleva la peor parte del abuso.

Haga de su agencia un gran lugar para los trabajadores independientes y tendrá la mejor opción del mejor talento digital que existe. Hágalo demasiado difícil y tendrá problemas con la rotación, lo que en última instancia puede afectar la felicidad de su propio cliente.