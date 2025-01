Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Cuando era joven, siempre supe que quería ser emprendedor. La mayoría de mis amigos de la escuela querían ser médicos, abogados o bomberos. Yo no: fui impulsado desde la infancia hacia el espíritu empresarial. Vendí paletas de mi mochila cuando estaba en la escuela primaria; ser un emprendedor en serie fue un regalo desde temprana edad.

A pesar de tratar de encontrar un campo 'tradicional' para mi futura carrera, puedo recordar haber estado sentado en una clase de Contabilidad 101 y desconectarme porque imaginaba que algún día simplemente contrataría a un contador. Quería usar mi visión y fortalezas para hacer lo que era bueno; luego contrataría a personas que fueran más apasionadas por aquellos temas que no me interesaban.

He pasado los últimos 20 años construyendo múltiples negocios de SEO, y todavía me considero más un emprendedor que un estratega de SEO. He aprendido algunas cosas a lo largo del camino (todavía estoy aprendiendo cosas nuevas todos los días) y ciertamente he cometido una buena cantidad de errores a lo largo de los años. Así que me gustaría alentar a los futuros emprendedores con la sabiduría que desearía que alguien hubiera compartido conmigo cuando estaba considerando este viaje para hacer realidad mi visión.

1. Edúquese más allá de los cursos universitarios

Fui a la universidad. No tengo nada en contra de la universidad. Pero la universidad está diseñada para enseñarte cómo aprender, no necesariamente qué aprender, por lo que solo puedes ganar mucho. Hay muchas otras habilidades aprendidas en la universidad que ayudan a un emprendedor, como habilidades interpersonales, habilidades de investigación y administración del tiempo.

El aprendizaje es una habilidad para la vida y la lectura es el medio para aprender. Sus intereses lo llevarán a su propia investigación, descubriendo podcasts relevantes, siguiendo a expertos en el campo y estableciendo contactos con personas de ideas afines.

Una característica de los multimillonarios exitosos (piense en Warren Buffet, Elon Musk, Bill Gates) es su voraz compromiso con la lectura. "Entra en la casa de una persona adinerada", afirma Rich Siebold en su libro, " How Rich People Think ", y una de las primeras cosas que verás es una extensa biblioteca de libros que han usado para informarse sobre cómo convertirse en más exitoso."

Para explorar nuevas áreas de interés o profundizar en temas que te fascinan, sumérgete en los podcasts. Te permiten realizar múltiples tareas mientras aprendes; puede escuchar mientras conduce, hace ejercicio o se relaja por la noche. Aportan nuevas ideas a su conciencia e inspiran creatividad y su mente emprendedora. Es alentador escuchar a las personas compartir sus ideas, éxitos y fracasos durante una conversación de podcast.

Relacionado: ¡Escuche! 4 razones por las que los podcasts son uno de los mejores trucos de la vida

2. Fomente su visión

Creo que todo el mundo tiene grandes ideas, pero no todo el mundo tiene un verdadero espíritu emprendedor. De todas las grandes ideas, quizás el 95 por ciento de esas ideas nunca se ejecuten. Probablemente solo el 5 por ciento son los valientes, los emprendedores, que siguen su pasión y hacen realidad su visión. De ellos, estimaría que solo el 1 por ciento realmente lo ve hasta el final. Seguir el espíritu emprendedor es un riesgo, sin duda, y muchas personas se sienten más cómodas en la seguridad de un trabajo de 9 a 5.

Ese espíritu emprendedor inspira visión. Visión para ver algo que falta en el mundo y encontrar una solución para resolver ese problema. Se necesita valentía para ir más allá de lo que uno puede ver hoy y la visión de una nueva solución para el futuro. Hay obstáculos para superar: miedo , incertidumbre, fracaso, medios económicos, inexperiencia. Se necesita valentía y sabiduría para crear un plan, buscar orientación en áreas de debilidad y trabajar en el plan que ha creado. Todo se reduce a creer en ti mismo y en tu visión y salir de tu zona de confort.

3. Solicite asesoramiento

Todo el mundo empieza en el mismo lugar: el principio. Ninguno de nosotros ingresa al mundo empresarial con todas las respuestas. ¡La mayoría de nosotros ni siquiera sabemos qué preguntas hacer para encontrar las respuestas! Los dones del espíritu empresarial son la visión creativa y el impulso tenaz. Sin embargo, eso viene con el desafío de no tener la experiencia para garantizar una visión clara y una conducción correctamente dirigida.

Formar un equipo de asesores sobresale en el progreso. Sir Isaac Newton declaró la verdad imperecedera: "Si he visto más lejos, es subiéndome a hombros de gigantes". Ha sido invaluable que aquellos que han experimentado los altibajos del éxito compartan sus conocimientos conmigo. No podría estar donde estoy hoy sin ellos. Y, la verdad es que nunca superamos nuestra necesidad de asesores y mentores.

Relacionado: necesita un mentor: aquí es donde encontrar uno gratis

4. Nunca seas la persona más inteligente de la habitación

La humildad recorre un largo camino. Creo que siempre puedo aprender algo de cada persona que encuentro. Practico haciendo preguntas durante las reuniones y no solo repartiendo respuestas. Contrato a las personas más inteligentes en sus áreas de especialización. Luego les comparto mi visión, les doy el poder para liderar y salir del camino.

Sabrá que ha tenido éxito cuando su negocio esté creciendo sin usted: cuando haya personas, procesos, sistemas y una cultura comunitaria en su lugar. Me tomó mucho tiempo llegar allí, ¡pero ahora tengo un equipo increíble que está haciendo cosas extraordinarias! No hay nada mejor que ver cómo su visión emerge en múltiples negocios.

Uno de mis principios fundamentales en la vida es que todos son tratados de la misma manera. Un pasante que recién comienza recibe el mismo respeto que un vicepresidente. No importa dónde se encuentren en su trayectoria profesional, cuánto dinero ganen o cuánto poder tengan. Nunca miro a nadie de manera diferente. Eso importa.

5. Rechazar

El discurso de apertura de Denzel Washington sobre el fracaso me inspiró. Dijo: "Cada experimento fallido está un paso más cerca del éxito". Si no lo intentamos, nunca fallaremos. Si no fallamos, nunca avanzaremos. Tenga coraje e inténtelo, incluso si corre el riesgo de fracasar: yo lo llamo fracasar.

Recuerde que hay una pequeña minoría de personas que están dispuestas a crear su visión y camino empresarial. Cada uno de ellos cometió un montón de errores. También cometerás errores, y está bien. Quieres fracasar hacia adelante, y eso significa ser un 1 por ciento mejor cada día que el día anterior. Estas acciones generan resultados que generan un impulso hacia el éxito.

Relacionado: 4 formas en que fracaso a diario y por qué debería hacer lo mismo

Aprecio los errores que he cometido porque he aprendido de ellos y ahora son parte de este increíble viaje en el que he estado. Los emprendedores tienen visión, ven problemas, crean soluciones y cambian vidas. Aprender de los viajes de otros emprendedores ayuda a facilitar el camino de su éxito y el mío.

Muhammad Ali dijo una vez: "Un hombre que ve el mundo igual a los cincuenta que a los veinte ha desperdiciado treinta años de su vida". Para todos los futuros emprendedores, sepan que su visión del mundo será muy diferente dentro de 30 años.

Cuando experimente el éxito empresarial al dar vida a su visión y mire hacia atrás a través del lente de sus decisiones, errores y éxitos, espero que transmita su aliento y experiencia para ayudar a los futuros empresarios a hacer realidad su visión.