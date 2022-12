5 lecciones que aprendí como emprendedor accidental

Me gusta pensar en mí mismo como un emprendedor accidental. Originalmente, me propuse hacer accesibles los conocimientos sobre innovación para un bien mayor. Pero, casi 15 años después de publicar mi primer artículo, vendí un sitio que tenía más de 8.000 artículos de alrededor de 400 autores colaboradores.

A lo largo del camino aprendí muchas cosas, algunas de la manera fácil y otras de la manera difícil. Estas son las cinco lecciones clave que aprendí de mi viaje de 15 años como emprendedor web:

1. Antes de convertir una pasión en un negocio, defina el modelo empresarial

Mi sitio web, Innovation Excellence, comenzó como un proyecto apasionante que compartía mis propios pensamientos sobre la innovación. El sitio no comenzó con un modelo de negocio y fue evolucionando a medida que mi proyecto crecía. Incluso después de traer socios para transformar mi proyecto, todos tenían un trabajo diario y no tenían tiempo para desarrollar las fuentes de ingresos más viables. Empecé a experimentar con publicidad y patrocinios, pero todo fue difícil y bastante manual. De esta incapacidad para invertir, aprendí que no se debe comenzar a comercializar un proyecto apasionante antes de clavar el modelo de negocio. Si no puede, déjelo como un pasatiempo pequeño y manejable.

2. No renuncie a demasiada equidad demasiado pronto

Finalmente contraté a tres socios, pero terminé siendo dueño de menos de un tercio de mi creación. Ahora veo que le di muy poco valor a todo el trabajo que había hecho hasta ese momento.

No regale la mitad del potencial comercial de su proyecto apasionante a la primera persona que le ofrezca dinero para hacerlo crecer. Siempre tienes la opción de no cultivarlo o hacerlo más lento con más control. Tome estas decisiones con cuidado y se equivoque por el lado de ceder solo pequeñas cantidades de capital para invertir. Contraté a algunas personas excelentes como socios, pero la dolorosa realidad es que renuncié a la equidad para financiar un rediseño que terminamos tirando por otro rediseño que hice yo mismo.

3. En cualquier asociación, asegúrese de que los porcentajes de propiedad coincidan con las contribuciones

Se necesita trabajo para ejecutar un sitio web. Si alguien es dueño de un tercio de su negocio, debería estar haciendo un tercio del trabajo diario involucrado. Incluso los inversores financieros deberían ensuciarse las manos. Rechace a los inversores puramente financieros a menos que su dinero financie el lanzamiento exitoso de un modelo de negocio rentable.

4. Cree tantos beneficiosos como sea posible

Mi equipo pudo convertir la Excelencia en Innovación en un activo vendible porque era un negocio impulsado por un propósito y centrado en crear la mayor cantidad posible de beneficios para ambas partes. Cada decisión se midió en función de la misión de hacer accesibles los conocimientos sobre innovación, y nos centramos en crear valor para nuestra comunidad de innovación global y valor para nuestros autores colaboradores. Rechazamos los dólares de publicidad que pensamos que no serían una ganancia para nuestra comunidad y nuestros autores.

Si comienzo un nuevo sitio, definitivamente seguirá este paradigma de creación de valor para tantas partes interesadas como sea posible. Las relaciones de ganar-ganar crean valor con el tiempo, mientras que las relaciones de ganar-perder destruyen el valor hasta que llega a cero.

5. Cuando sea el momento de vender, asegúrese de que los compradores compartan su visión

Estoy orgulloso de lo que construí con Excelencia en Innovación y agradecido por mis socios. Lamentablemente, la excelencia en innovación ha desaparecido. Los compradores dijeron que compartían nuestra visión, no querían hacer daño, respetaban lo que habíamos construido y solo querían mejorarlo, pero de todos modos reemplazaron por completo la marca.

El comprador tenía todo el derecho a hacer esto en pos de aprovechar los activos que compró, pero todavía es doloroso como fundador no poder señalar a la gente lo que usted construyó. Esto debería ser una consideración cuando venda algo en lo que ha puesto su corazón y su alma.

Construir y vender la Excelencia en Innovación fue un viaje salvaje, y definitivamente aprendí mucho en el camino. Pero no es necesario crear una empresa para obtener conocimientos. Puede aprender mucho sobre cómo piensan los inversores viendo Shark Tank o leyendo artículos. Habla con otros emprendedores para que puedas aprender sin pasar por la parte difícil. Siempre busque crecer y seguir innovando, para estar preparado cuando el espíritu empresarial llame a la puerta.

