Comienza el año con fuerza: adopta estos 9 hábitos para ganar dinero y tener éxito empresarial en 2024

No soy multimillonario ni dirijo una gran empresa. Mi empresa de consultoría tecnológica, de diez personas, es pequeña, diminuta en comparación con muchas otras, pero la he estado dirigiendo durante más de dos décadas y ha provisto un sustento muy bueno para mi familia. A medida que este año llega a su fin, me estoy preparando para el 2024 y estoy reafirmando estos nueve hábitos probados y reales que he practicado a lo largo de los años para asegurarme de seguir creciendo y obteniendo beneficios.

1. Comienza el día a las 5 de la mañana

Siempre me levanto a las 5 am, muy temprano por la mañana es cuando soy más productivo. Todos están dormidos en casa, no hay correos electrónicos ni llamadas telefónicas, puedo concentrarme en escribir y en otros ejercicios de pensamiento más profundo. Hago esto justo después de levantarme y logro hacer más cosas entre las 5 y las 7 am que el resto del día.

2. Lleva tu contabilidad

Dirigir un negocio implica pasión y compromiso, pero, al final, lo más importante es la matemática. Quizás sea subjetivo porque soy contador público, pero he descubierto que mis clientes más exitosos y rentables conocen sus números. Observan sus números diarios de ventas, obtienen informes de flujo de efectivo cada semana, siguen los costos de operación y analizan los márgenes de ganancia. Dado que mi negocio es de servicios, observo de cerca las horas facturables y no facturables cada semana. Si los números son buenos, genial. Si no, entonces tengo que hacer algo al respecto.

3. Visita a los clientes

Quizás sea demasiado conservador, pero he descubierto que cierro más ventas y mantengo relaciones a largo plazo cuando me reúno cara a cara con las personas. Las reuniones en línea definitivamente tienen un propósito. Pero a los humanos les gusta estar físicamente con otros humanos. Así que seguiré haciendo mi mejor esfuerzo para salir de mi capullo y reunirme con mis clientes, asistir a eventos, hacer contacto e interactuar con otros humanos en el mundo real.

4. Lee y escucha

Seguiré leyendo ficción y defenderé esa práctica porque no es solo un escape, sino que también me ayuda a aprender más sobre el comportamiento humano. Pero también leeré algunos libros selectos de negocios, historia y biografías este año. Además, mientras camino y manejo, seguiré escuchando mis podcasts preferidos de negocios y tecnología, como Planet Money, Lex Fridman, WSJ's Money Briefing y Freakonomics, así como algunos de mis favoritos como Smartless, solo para reírme un rato.

5. Juega squash

Sí, juego squash unas dos o tres veces por semana, lo he estado haciendo durante años, y es una manera muy efectiva de quemar calorías. Cuando no puedo jugar, ando en bicicleta, el punto es que hago ejercicio. A veces lo hago a mitad del día, pues me ayuda a romper la rutina, libera mi mente y es bueno para mi cuerpo. Espero con ansias estas actividades, el ejercicio es fundamental para cualquier emprendedor, hacer circular la sangre y estar activo son clave para una vida larga y una mente equilibrada.

6. Aprovecha la inteligencia artificial (IA)

La IA dominará mi estrategia tecnológica este año, estoy profundizando en mi CRM y software de contabilidad e investigando con mis proveedores qué herramientas de IA están implementando para ahorrarme tiempo y ayudar a mi equipo a ser más productivo. También escribo y hablo sobre el tema, así que seguiré dedicando una cantidad significativa de tiempo a investigar y mantenerme al día siguiendo su rápida evolución. La IA será siendo tan transformadora para mi negocio como lo fue el dispositivo móvil hace 15 años, y no quiero ignorar esta importante tendencia disruptiva.

7. Enfócate en las personas

Solo tengo alrededor de diez empleados y contratistas, así que no es tan difícil, estas personas son fundamentales para mi vida, mi negocio y mi seguridad financiera. Interactúan con mis clientes, buscan nuevos proyectos y gestionan mis finanzas. Necesito asegurarme de pasar tiempo con todos ellos y escuchar sus problemas. También quiero asegurarme de brindarles una buena compensación y beneficios. He tenido mucha suerte de tener un equipo leal a lo largo de los años porque tiendo a pagar más de lo acostumbrado. Quiero seguir haciéndolo.

8. Reúnete con tu contador en mayo y septiembre

Aunque soy contador público titulado, no calculo mis propios impuestos porque soy terrible en eso. Pero reconozco tristemente que mis impuestos representan entre el 20 y el 30% de mi ingreso total si se consideran las tasas federales, estatales y municipales. Las reglas fiscales en Estados Unidos están cambiando este año, y enfrentaremos cambios significativos después de 2025, cuando muchas de las disposiciones de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleo de 2017 expiren. Mis mejores clientes siempre están planificando y diseñando estrategias que hagan crecer sus negocios mientras minimizan las responsabilidades fiscales, y yo haré lo mismo.

9. Disfruta con la familia

El tiempo pasa rápido y todos están ocupados. Es fácil dejar que las tareas del día sean la prioridad. Y antes de que te des cuenta... eres viejo, y todos los demás también. No conozco a ningún dueño de negocio exitoso que no cuente con el respaldo de su familia, y esa familia incluye amigos, vecinos y la comunidad. Ellos aconsejan. Critican. Me sacan de quicio. Pero no puedo imaginarme dirigiendo un negocio sin ese sistema de apoyo.

Si practicas estos nueve hábitos, ¿serás el próximo multimillonario en la portada de? Solo mírame y obtendrás la respuesta, lo más probable es que no. No hay garantía de que al hacer estas cosas tendrás éxito en 2024. Pero por lo que valga, estas prácticas me han ayudado a desarrollar un negocio muy bueno que ha provisto para mi familia durante los últimos 20 años. Funcionan para mí. Así es que las probabilidades de que también funcionen para ti son altas.