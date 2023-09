Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

En el paisaje empresarial actual, destaca un tipo distinto de CEO. Este no es un líderes convencional impulsados únicamente por las ganancias o los resultados trimestrales; es un líder trascendente.

Un CEO trascendente encarna una mentalidad visionaria que va más allá de los confines del liderazgo convencional. Mientras que muchos líderes pueden centrarse en los márgenes de ganancia a corto plazo o en el próximo informe trimestral, un CEO trascendente adopta una vista panorámica del panorama empresarial. Su visión no se limita al rendimiento fiscal; aspira a fomentar un entorno donde cada interesado encuentre su lugar en el panorama general.

Cualidades de un líder trascendente

Para un CEO trascendente, el éxito empresarial es una gema multifacética que irradia con la realización colectiva de todos los vinculados a la organización. Cree que el valor real de una organización se realiza cuando sus empleados encuentran no solo empleos, sino propósito y pasión en sus roles. Se refleja en proveedores y socios que se sienten genuinamente valorados y comprometidos, no solo como entidades transaccionales, sino como engranajes fundamentales en una misión más amplia.

Además, su visión se extiende a la comunidad en general. Comprende que las empresas no operan en aislamiento; son parte de una comunidad, una sociedad y un ecosistema. Como tal, un CEO trascendente busca asegurarse de que el impacto de la organización sea positivo, sostenible y enriquecedor, no solo dentro de sus paredes, sino más allá. Este efecto de ondulación, donde el valor y el propósito impregnan cada capa de interacción y compromiso, es el sello distintivo del liderazgo trascendente. Es un estilo de liderazgo que no solo busca el éxito, sino que busca redefinir lo que realmente significa el éxito en el mundo empresarial moderno.

Estos líderes operan con un compromiso con ideales que van más allá de la línea de fondo. Utilizan su influencia para promover valores como la unidad, la libertad, la verdad y el amor. Este enfoque no desestima las ganancias, pero prioriza un equilibrio entre el crecimiento financiero y los principios éticos.

Haciendo una analogía, los líderes trascendentes son similares a alquimistas modernos. Aunque no convierten literalmente el metal en oro, se esfuerzan por evolucionar modelos de negocios rígidos y desactualizados en otros más flexibles e inclusivos. Este enfoque "multi-ganador" asegura que el éxito beneficie al individuo, a la sociedad y al medio ambiente.

Al centro de este estilo de liderazgo está el empoderamiento. Independientemente de su posición, cada miembro del equipo es valorado como un contribuyente esencial con potencial único. Este modelo de liderazgo no sigue estrictamente un enfoque de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba; en cambio, incorpora las fortalezas de ambos. Este enfoque equilibrado reconoce el crecimiento mutuo de los individuos y la organización.

Pero este liderazgo no se trata solo de tácticas externas. En su núcleo, enfatiza el crecimiento personal y la alineación interna. Para un líder trascendente, la alineación espiritual y psicológica interna es crucial. Comprenden que el verdadero liderazgo comienza desde adentro.

Liderazgo trascendente vs. modelos tradicionales de liderazgo

Históricamente, el modelo de liderazgo en el mundo corporativo se asemejaba al de jerarquías antiguas: una estructura similar a las pirámides, donde unos pocos elegidos en la cima tenían un inmenso poder, mientras que la mayoría en la base respaldaba a estos estratos superiores. Este modelo autoritario, aunque estable y estructurado, a menudo estaba desequilibrado y dependía en gran medida de un enfoque de arriba hacia abajo. Favorecía principalmente a quienes estaban en el mando, dejando con frecuencia de lado el potencial de quienes estaban abajo.

Un modelo de liderazgo como este, aunque se le atribuyen varios hitos en el avance empresarial, tiene fallos inherentes. El poder centralizado a menudo fomenta la complacencia y el sentido de pertenencia en los líderes, mientras que el potencial de innumerables empleados queda sin explotar. En un mundo que evoluciona rápidamente, esto ya no es sostenible. Un vasto reservorio de innovación, creatividad y productividad permanece inactivo cuando el liderazgo no reconoce y aprovecha la brillantez que cada individuo pone sobre la mesa.

En contraste, el modelo de líder-sirviente intentó revertir esta jerarquía, colocando al CEO en el nivel fundamental, directamente al servicio de los clientes y empleados. Aunque este enfoque trajo una ola de perspectivas frescas, promoviendo la empatía y el servicio, también tuvo sus limitaciones. A veces llevaba a que los líderes fueran demasiado complacientes, a menudo a expensas de tomar decisiones firmes y tener visión estratégica.

La verdadera evolución en el liderazgo une las fortalezas de ambos modelos. Aquí entra en juego el enfoque de liderazgo trascendente. Comprende que cada individuo, independientemente de su posición, tiene algo único que ofrecer: un talento específico, una perspectiva distinta o una idea innovadora. Reconoce que el liderazgo no se trata de dominio, sino de fomentar un entorno donde cada individuo se sienta empoderado para llevar a todo su ser al trabajo.

El liderazgo trascendente es más que una estrategia; es un cambio de mentalidad. Requiere que los líderes hagan una profunda introspección, que alineen sus valores psicológicos y espirituales internos con sus acciones externas. En un mundo lleno de distracciones y presiones, esto puede parecer una tarea desafiante. Sin embargo, los beneficios de tal alineación son inigualables. Los líderes que pueden aprovechar este equilibrio no solo son eficientes; son efectivos de manera holística. Lideran empresas que no solo son rentables, sino impulsadas por el propósito; comunidades que no solo están comprometidas, sino empoderadas; y equipos que no solo son productivos, sino apasionadamente innovadores.

Alcanzar este estado de liderazgo trascendente no es una transformación de la noche a la mañana. Requiere aprendizaje continuo, autoconciencia y, lo más importante, un compromiso genuino de ver y tratar a cada miembro del equipo como un líder potencial. Los resultados de este enfoque son profundos. Las organizaciones que abrazan este modelo no solo prosperan; redefinen el éxito en términos que son impresionantemente cuantitativos y enriquecedoramente cualitativos. En esencia, la evolución del liderazgo es el viaje desde el poder para unos pocos hacia el empoderamiento para todos.

El liderazgo trascendente ofrece una nueva perspectiva en el mundo empresarial. Sugiere un modelo en el que las organizaciones no solo prosperan financieramente, sino que también contribuyen positivamente al ecosistema en general.

