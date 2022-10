4 maneras de tener y mantener una mentalidad de superación incluso durante una recesión

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Una recesión es el momento perfecto para enfocarse en el crecimiento personal. Aunque puede ser tentador cerrar las escotillas y esperar a que pase la tormenta, este es el momento en que realmente puedes diferenciarte de tu competencia asumiendo riesgos, aprendiendo cosas nuevas y expandiendo tus horizontes. Eres capaz de adoptar y mantener una mentalidad de superación durante una recesión, saldrás adelante más fuerte y mejor preparado para asumir cualquier desafío que se te presente. Aquí te damos cuatro consejos sobre cómo hacerlo.

Tinpixels | Getty Images

1. Aprovecha el tiempo para planificar, para buscar tu bienestar y ser creativo

Una recesión puede ser un momento de poca actividad, tanto en términos profesionales como personales. Si bien puede ser una etapa complicada, también te brinda la oportunidad de enfocarte en tu desarrollo. Es decir, aprovecha el momento para aprender cosas nuevas o trabajar en los proyectos que siempre habías querido realizar. Puedes leer libros, tomar cursos en línea o trabajar en nuevos proyectos para los que no habías tenido tiempo. Aprender cosas nuevas te dará mejores herramientas para hacer frente a lo que se te presente. Utiliza esta pausa a tu favor.

2. Sé AUDAZ y sal de tu zona de confort

Una recesión puede ser una situación aterradora, pero también es un momento en el que necesitamos estar mejor que nunca. Esta es la oportunidad perfecta para salir de tu zona de confort y probar cosas nuevas. Es el momento para comenzar un nuevo proyecto en el trabajo o tu propio negocio. Salir de tu zona de confort no solo te ayudará a crecer como persona, sino que también te brindará la confianza que necesitas para asumir lo que el futuro te depare. Consigue un coach y evalúa tus objetivos desde una óptica de 360 grados. No existe una receta para ser audaz durante una recesión, pero aquí hay algunos consejos que te pueden ayudar:

No tengas miedo de asumir los cambios.

Ten confianza en ti mismo. Durante una recesión, es más importante que nunca creer en ti y en lo que sabes hacer. Mantente positivo y no tengas miedo de pedir ayuda, orientación o consejo a otros.

Mantente abierto al cambio. El mundo está en constantemente movimiento y durante una recesión, es aún más importante ser flexibles y adaptables. Mantente dispuesto a probar cosas distintas y a explorar nuevas oportunidades.

3. Concéntrate en lo que puedes controlar

Una de las cosas más difíciles durante una recesión es mantenerse positivos cuando hay tantas cosas que están fuera de nuestro control. La clave es centrarse en lo que puedes controlar y no agobiarte por lo que no puedes. Esto incluye tu actitud, esfuerzo, voluntad de aprender y adaptarte. Al enfocarte en las cosas que puedes sí controlar, estarás mejor preparado para enfrentar la tormenta y salir adelante fortalecido.

No importa qué desafíos surjan durante una recesión, recuerda que es una oportunidad para crecer. Al aprovechar el tiempo de inactividad, salir de tu zona de confort y centrarte en lo que puedes controlar, te preparas para tener éxito tanto durante como después de la recesión. Por lo tanto, ¡aprovecha la oportunidad y concéntrate en tu desarrollo personal! Siéntete cómodo probando cosas nuevas que no siempre saldrán como tú hubieras querido.

Uno de los mayores obstáculos para el crecimiento personal es el miedo al fracaso. Todos queremos tener éxito, pero a veces dejamos que nuestro miedo a no ser lo suficientemente buenos nos impida arriesgarnos con una nueva idea o un nuevo camino. Si vas a adoptar y mantener una mentalidad de superación durante una recesión, debe sentirse cómodo con la posibilidad de que no tengas éxito. El fracaso no es un indicador de tu valor como persona; es simplemente una parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. Lo que importa es cómo respondes al fracaso. ¿Dejas que te derrote o te levantas y lo intentas de nuevo? Si quieres tener una mentalidad de superación, debes estar dispuesto a intentarlo y aprender de tus errores.

4. Invierte en ti mismo

Durante una recesión, es más importante que nunca invertir en ti mismo y en tu propio desarrollo. Aprender nuevas habilidades, explorar diferentes áreas de interés y ampliar tus conocimientos te ayudará a tener éxito cuando la economía finalmente se recupere. El crecimiento personal siempre es una buena inversión, pero es especialmente importante en tiempos difíciles como una recesión. Al invertir en ti mismo, te aseguras de poder superar cualquier obstáculo que se te presente en el futuro, ya sea recesivo o de cualquier otro tipo. También es posible que invertir en un coach te ayude a seguir creciendo.

Una recesión puede ser un momento difícil para cualquiera, ¡pero no todo es malo! Si puedes concentrarte en tu crecimiento personal y adoptar una mentalidad de superación durante esos tiempos difíciles, saldrás adelante más fuerte que nunca. Por lo tanto, ¡comienza hoy aprendiendo cosas nuevas, tomando riesgos y expandiendo tus horizontes! ¡Tu yo del futuro te lo agradecerá! Cree en ti mismo.