4 maneras de destacar en los mercados más competidos

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Un "mercado saturado" solo se siente así cuando los servicios que ofrecen todos los competidores se ven iguales. Cuando te diferencias, aprovechas tu experiencia y explotas aquello que te hace único, tu negocio nunca se perderá en un mercado "saturado".

Bernhard Lang | Getty Images

Te conviertes en algo único.

Cuando estás solo en el mercado, no existe competencia, puedes atraer más clientes, fijar precios más rentables y asumir el rol de líder de opinión. Construir un negocio exitoso en el área de servicios requiere de una reflexión profunda. Es indispensable que proyectes tu experiencia, tus habilidades características y tu pasión desmedida en una marca experta que te permite diferenciarte y dejar claro por qué te deben de elegir a ti y no a alguien más.

Aquí hay cuatro maneras de comenzar a explotar lo que te hace diferente para posicionarte en tu nicho de mercado.

1. Aprovecha tu experiencia y especialízate

Analiza tu formación, trayectoria y experiencia. ¿Cuál es tu área de especialidad? ¿Cómo te puede ayudar a diferenciarte? ¿Existe alguna subespecialidad que te permita posicionarte para un servicio más enfocado?

Por ejemplo, digamos que tienes experiencia atendiendo trastornos de ansiedad en adultos. ¿Qué te permitiría ofrecer una atención más especializada? Supongamos que descubres que te encanta trabajar con madres primerizas que presentan un cuadro de ansiedad posparto, esto haría que tus servicios fueran más enfocados, lo que te facilitaría la creación de contenidos relacionados con tus servicios, la obtención de recomendaciones y la captación de clientes que buscan exactamente lo que tú ofreces.

Si no tienes ni idea de por dónde empezar, escribe una lista de todos los lugares en los que has trabajado. ¿Qué te gustó de cada uno o de la posición en la que trabajaste? ¿Qué aportaste que fuera único? Ahora escribe acerca de tus clientes favoritos, los que han tenido éxito, los que no podías esperar a ver y los que te hicieron sentir como si fueras un verdadero genio.

Hazte esta pregunta: ¿Por qué te interesa esta área? Por ejemplo, cuando trabajaba como psicólogo de la salud, estaba particularmente interesado en atender lesiones o enfermedades significativas y en cómo la gente reaccionaba al saber que tenía alguna. Tenía colegas que estaban enfocados en la psicología del dolor y en cómo regularlo a través de un trabajo coordinado entre mente y cuerpo. Otros se especializaban en pérdida de peso y comportamiento de la salud. Cada uno de nosotros nos subespecializamos en un área diferente, lo que nos ayudó a destacarnos en nuestro campo.

Cuando no te posicionas enfocándote en un área, a veces batallas para obtener recomendaciones, crear contenido convincente o compartir tus ideas. Cuando te especializas y te vendes como experto, atraes clientes más rápido y te promocionas de manera efectiva. Muchos dueños de negocios dedicados a ofrecer servicios quieren abarcar tanto que resulta contraproducente ya que los clientes no los perciben como especialistas en algo.

2. Identifica tu pasión

¿Qué te apasiona? ¿Qué es lo que te gustaría que otros supieran sobre tu área de expertise? Cuando explotas tu visión única, proyectas pasión en tu negocio. Los clientes te buscan porque sienten que puedes ayudarlos. Tu visión es diferente a la de cualquier otra persona en tu campo porque estás preparado, tienes experiencia, te acercas al cliente y tienes una visión profesional de las cosas.

Esa visión única la has desarrollado durante años de experiencia en tu ramo así que, ¿por qué no compartirla con tus clientes potenciales? Ellos tienen la tarea de evaluar un montón de opciones que parecen idénticas, es esto por lo que necesitas ayudarlos a identificar por qué eres el más indicado para apoyarlos. Una vez que les muestres tu visión profesional, puedes comenzar a crear contenidos especializados, dirigidos y convincentes que atraigan nuevos clientes.

3. Usa el Diseño Humano

Al Diseño Humano se le describe como la ciencia de la diferenciación. Es un sistema que te ayuda a comprenderte, a usar tu energía y a desarrollarte mientras dejas la resistencia atrás. Combina elementos de astrología, el I-Ching, los chakras y la Kabbalah. El Diseño Humano te ofrece un mapeo de tus dones, fortalezas y la influencia que puedes tener en los demás.

Todo lo que necesitas para obtener tu tabla de Diseño Humano, es tu fecha, hora y lugar de nacimiento.

Primero, identifica tu tipo de energía: generador, generador de manifestación, proyector, manifestante o reflector. Esto explica cómo estás programado para comportarte en la vida y cómo tu energía fluye por el mundo. Cada tipo de energía tiene un aura diferente que define cómo interactúas e impactas a los demás, lo que puedes aprovechar en tu negocio.

Cada tipo de energía impacta al mundo de manera diferente y única. Los proyectores están aquí para guiar, liderar, dominar sistemas, compartir sus ideas e invitar a los demás a abordar la vida de una manera distinta. Los generadores proporcionan la energía para mover las cosas y finalizarlas, para compartir lo que aman, dominar un área y elevar la energía del grupo. Los manifiestos aportan innovación, ideas visionarias, inspiran a otros y crean nuevos paradigmas. Los generadores de manifestación son capaces de hacer muchas cosas a la vez, cosas que aman. Cuando tu trabajo es satisfactorio, puedes transformar la inspiración en realidad sin hacer ningún esfuerzo. Los reflectores están destinados a identificar, de manera objetiva, qué tan bien van (o no van) las cosas, viven en armonía con la naturaleza y con la comunidad, realizan evaluaciones introspectivas y objetivas de las comunidades y empresas.

Estar consciente del tipo de energía que manejas puede desbloquear un nuevo y profundo nivel de singularidad que puedes plasmar en tu marca.

4. Da un paso fuera de ti mismo

Una buena manera de saber más sobre tus atributos es pedirle su opinión de tus seres queridos. Ellos pueden ayudarte a descubrir dones que no habías identificado o reconocido. ¿Qué ven tus compañeros, amigos, socios, clientes o colegas como cualidades que te caracterizan? Puede ser difícil que tú veas tus dones. Platica con alguien que te conozca bien para ver cómo te percibe. ¿Cómo hablan de ti? ¿Estás de acuerdo y dispuesto a explotar esas fortalezas? Toma en cuenta las ideas de los demás, ya que pueden revelarte cosas nuevas sobre ti que tal vez no habías notado.

Ahora que sabes cómo entrelazar tu experiencia, visión única y dones especiales, ¿cómo puedes proyectar ese diferencial en tu marca?