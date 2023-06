Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Como asesor de crecimiento, trabajo con líderes que buscan hacer crecer y escalar sus negocios.

Uno de los mayores problemas que encuentro que impide que las empresas se escalen es el hecho de que toda la resolución de problemas recae en el líder. Si sacas al líder de la ecuación, parece que los miembros del equipo carecen de la capacidad para resolver problemas por sí mismos. Además, algunos de los líderes a menudo carecen de confianza en sus equipos para tomar decisiones.

Entonces, ¿cuál es la respuesta millonaria para solucionar este problema? Bueno, no es simple, pero ciertamente vale la pena el esfuerzo. Si quieres que tu empresa crezca y se expanda, necesitas crear equipos altamente funcionales. Y para hacer eso, las empresas necesitan construir una cultura de resolución de problemas. Como líder, es tu responsabilidad crear un espacio donde los miembros de tu equipo no tengan miedo de expresarse, se sientan empoderados y sepan qué se espera de ellos. Solo entonces podrás escalar y hacer crecer tu empresa de manera efectiva.

¿Listo para hacer un cambio en la cultura de tu empresa? Aquí hay tres lecciones clave que he aprendido para crear una cultura ganadora de solucionadores de problemas:

1. Anima a los equipos a hablar sobre los problemas y sacarlos a la luz

Los problemas suelen tener una connotación negativa. Nadie quiere ser etiquetado como portador de malas noticias. Esta asociación indeseable es respaldada por un estudio realizado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York. Según los investigadores, los empleados en el estudio a menudo mostraban reticencia a compartir información que pudiera interpretarse como amenazante o perjudicial para la empresa.

Cuando las personas no están dispuestas a compartir información, generalmente es porque no sienten que sea un espacio seguro para hacerlo. Temen que el resto del equipo los perciba de manera negativa y/o se preocupan de que hacerlo pueda comprometer su situación laboral. Como resultado, las personas que asocian compartir problemas con consecuencias negativas tienden a ocultar información para no ser culpadas o sentirse avergonzadas públicamente. Esto provoca que los problemas organizativos importantes se entierren y/o no se aborden de manera adecuada.

Cuando las personas en tu empresa no se sienten seguras psicológicamente para expresarse en el lugar de trabajo, la culpa recae inevitablemente en el líder. Por lo tanto, los líderes deben sentirse orgullosos y trabajar para crear una cultura laboral donde los miembros del equipo no tengan miedo de expresarse. Cuando las personas con las que trabajas pueden expresar libre y abiertamente las preocupaciones relacionadas con el trabajo, sucede algo increíble: los equipos se vuelven funcionales, los miembros del equipo confían unos en otros y todos se comprometen más en desempeñar su papel en la empresa.

Tuve la suerte de reconocer la importancia de crear una "cultura de expresión" desde el principio. En lugar de enojarme con las personas con las que trabajo cuando plantean un problema, las recompenso. Les hago saber que cada problema que comparten se convierte en una oportunidad para mejorar y hacer un mejor trabajo. Como resultado, los problemas salen a la luz y se abordan antes de que se hagan mucho más grandes.

2. Empoderar a las personas para resolver problemas, sin importar cuán pequeños o grandes sean

Como líderes, generalmente enfocamos nuestros esfuerzos en problemas de alto nivel y en dirigir nuestra empresa en la dirección correcta. Según McKinsey and Company, tomar decisiones ocupa aproximadamente el 70% del tiempo de un ejecutivo de alto nivel. A medida que escalan y crecen, los líderes naturalmente se involucran menos en los problemas que ocurren en las operaciones diarias del negocio. A pesar de que estos problemas son más pequeños en el gran esquema de las cosas, es importante abordarlos. Entonces, ¿cómo podemos confiar en que los miembros de nuestro equipo asuman la responsabilidad de estos problemas?

Parte de crear una cultura empresarial de resolución de problemas es empoderar a las personas para que sean solucionadores de problemas. Compartir problemas no es suficiente, y los líderes no pueden esperar que su equipo los resuelva sin las herramientas para tener éxito en su trabajo. Por lo tanto, los líderes deben estar disponibles para empoderar a las personas más cercanas a estos problemas para que sean responsables de encontrar soluciones. De hecho, una encuesta reciente encontró que los problemas resueltos por los trabajadores que estaban cerca del problema fueron ejecutados mejor, más rápida y eficientemente cuando recibieron suficiente orientación de sus líderes. En verdad, los líderes deben de invertir en empoderar a los equipos para resolver problemas.

Cuanto más trabajo con las personas para dirigir mi empresa, más me doy cuenta de que no tengo todas las respuestas. Confío en socios y personas para proporcionar experiencia en áreas de la empresa en las que son excepcionales. Lo que sí puedo hacer como líder es empoderar a mi equipo para que tomen decisiones mientras actúo como su coach. De esta manera, todavía estoy involucrado, pero en una modalidad en la que pueden acudir a mí en busca de consejo. Con este cambio en la dinámica, las personas con las que laboro asumen más responsabilidad en el trabajo y en los problemas con los que están directamente relacionados.

3. Crear un enfoque estructurado para resolver problemas complejos

Como seres humanos, naturalmente confiamos en nuestra intuición para resolver problemas rápidamente. El mismo deseo se aplica en el lugar de trabajo. Si bien nos permiten obtener resultados instantáneos, las soluciones rápidas nunca abordan completamente las causas subyacentes del problema. ¿Como podemos asegurarnos de que nuestras organizaciones están haciendo más que aliviar temporalmente los problemas de la empresa?

Si bien es cierto que los líderes no pueden abordar cada problema de manera individual, sí tenemos la capacidad de gestionar y controlar nuestros procesos. La creación de procesos estructurados de resolución de problemas facilita el que las empresas aborden y resuelvan los problemas complejos que surgen en el negocio. Los procesos nos proporcionan una guía de qué hacer y considerar para no pasar por alto ningún paso importante al resolver problemas más grandes. A través de los procesos estructurados de resolución de problemas, las organizaciones pueden comprender mejor el problema en cuestión, identificar en qué componentes centrarse y determinar qué técnica analítica les ayudará mejor a resolverlo. Lo más importante, seguir los procesos de resolución de problemas asegura que se incluyan perspectivas relevantes en la toma de decisiones para una solución realmente holística y sostenible.

Confío en los procesos como una forma de disciplinarme a mí mismo y a los miembros de mi equipo para que no tomen atajos. ¿Los resultados? Resolver problemas complejos se vuelve menos abrumador, los miembros del equipo hacen las preguntas correctas y las personas están más comprometidas y se muestran más colaborativas. Además, las soluciones que encontramos abordan completamente y de manera efectiva el problema en cuestión, lo que nos ahorra tiempo y dinero. Si aún no tienes un proceso estructurado para resolver problemas, no te preocupes. Hay muchos ejemplos de estructuras de resolución de problemas y recursos disponibles para tu equipo.

Una cultura de resolución de problemas solo se puede lograr si es impulsada por el líder de la empresa. Por lo tanto, los líderes deben dedicar el tiempo y el esfuerzo al implementar esta causa. Al crear una cultura de solucionadores de problemas, es importante que los líderes animen a sus equipos a discutir los problemas, empoderen a su personal para tomar decisiones e implementen procesos que aborden problemas complejos. Los líderes deben de dar el ejemplo para garantizar que los esfuerzos se integren perfectamente en la empresa. Cuando las empresas crean una cultura de resolución de problemas, abordarlos se vuelve más gratificante y las soluciones son más sostenibles.