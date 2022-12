Conoce las mentes detrás de Ridery: la app que mueve a Venezuela

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Desde el año 2021, los venezolanos cuentan con una alternativa de transporte moderna, eficiente y segura que ha transformado la manera de moverse por el país. Gersón Gómez y Ramón Rodríguez, creadores de Ridery, nunca imaginaron el gran impacto que tendría la aplicación, que en la actualidad realiza más de medio millón de viajes al mes.

Apostar en tecnología e innovación puede resultar una cruzada muy ambiciosa. No son pocos los proyectos que han fracasado, incluso contando con grandes recursos, conocimientos y experiencia. Por esa razón, la hazaña de este par de empresarios sorprende y gratifica. Venezuela se mueve al futuro con una startup de sello local.

Tal vez la fórmula de su éxito radica en las personalidades tan diferentes de sus fundadores. Gersón es extrovertido y creativo, y hasta ahora, ha sido la cara visible de la empresa en su publicidad y ante los medios. Ramón es discreto y estratégico, y aunque no tiene un perfil público, cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo automotriz.

Ramón Rodríguez: la mente estratégica

Nació en Barquisimeto, una ciudad al oeste de Venezuela. Realizó sus estudios profesionales en Estados Unidos e inició su trayectoria en el negocio familiar, dentro del sector automotriz. Fue esta experiencia la que le enseñó el valor de brindar un buen servicio como forma de destacarse en un mercado competitivo. Durante dos décadas, Ramón se dedicó a gerenciar varios concesionarios, labor que pudo realizar con gran satisfacción y que le permitió cosechar sus primeros logros como empresario.

Comenzando la pandemia, su amigo y futuro socio, Gersón Gómez, le propuso la idea de crear la primera plataforma de movilidad en el país, al estilo de Uber. Rodríguez no solo aceptó tropicalizar este exitoso modelo de negocio, sino que decidió crear un know how propio pensando en las necesidades de los venezolanos. Es así como nace Ridery.

Actualmente, se desempeña como Chief Investor Relations de la compañía, cargo en el que aprovecha su amplia experiencia para conectar con nuevos aliados e inversionistas. Ramón está enfocado en hacer crecer la empresa y apostar a su expansión en Latinoamérica, objetivo que espera concretar en 2023.

Gersón Gómez: la mente creativa

Por su parte, Gerson cuenta con una amplia experiencia desarrollando plataformas tecnológicas desde 2005, como Librosweb.net, una temprana iniciativa de e-commerce, en la cual el 95% de los clientes hacían sus compras de forma remota a través de teléfono.

Años más tarde funda Hecho en Venezuela Store, una plataforma en la que artesanos y emprendedores venezolanos pueden vender sus productos y que luego se convirtió en tienda física, que sigue operando hasta la actualidad.

Ridery y su huella en la sociedad

Ridery se diferencia de otras plataformas por la seguridad que brinda a sus usuarios. Quienes deseen formar parte de su flota deben superar una certificación de tres niveles, que consiste en una inspección de servicio de 30 puntos, una verificación de documentación y una capacitación para el uso de la aplicación, que les permite garantizar la calidad y excelencia del servicio.

La empresa brinda oportunidades de trabajo inclusivas y de equidad a más de 15 mil conductores. Su equipo recibe beneficios que contribuyen a su desarrollo profesional y personal. Además, Ridery también apoya causas sociales que brindan apoyo y bienestar a las comunidades, lo cual le confiere la categoría de ser una empresa de profundo impacto social.

Esta filosofía ha sido clave para emprender en un país como Venezuela, donde el salario no es el único indicador de satisfacción laboral. Su apuesta por el país también se manifiesta en creer en la calidad humana y disposición de sus ciudadanos.

Al momento de desarrollar una plataforma tan ambiciosa, sus fundadores reconocen lo importante que es ser flexible, sobre todo en ecosistemas inestables, donde la capacidad de adaptación es imprescindible para mantenerse, y es un factor determinante para el despertar tecnológico y económico más importante de Venezuela en los últimos años.

Un futuro alentador para los negocios en Venezuela

Según datos publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Venezuela, Panamá y Colombia son los países latinoamericanos y del Caribe que tendrán mejor comportamiento de su Producto Interno Bruto este año; creciendo la economía venezolana el doble de lo esperado.

Mientras que el Centro de Estudios Económicos de la Universidad Católica Andrés Bello pronostica que el PIB real del país termine incrementándose en 7.2 %, siendo el crecimiento más alentador para el país en los últimos ocho años.

Uno de los elementos clave para esta mejora ha sido el impulso que ha dado el sector privado generando nuevas fuentes de trabajo en los dos últimos años.

Empresas como Ridery brindan las condiciones para que miles de personas puedan tener nuevos empleos, así como oportunidades de mejorar sus ingresos y la calidad de vida de sus familias. Por su parte, empresarios comprometidos como Gersón Gómez y Ramón Rodríguez representan el futuro de los negocios en la región latinoamericana demostrando que