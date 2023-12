Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Cuando se trata de lidiar con el duelo, hay mucha información útil y otra no tanto. Al investigar sobre el tema, hay tantos artículos que puede parecer abrumador, ya que no escasea la información. Sin embargo, es posible que solo desees encontrar algunas herramientas, consejos y estrategias útiles que te ayuden a navegar este proceso.

El duelo puede involucrar múltiples capas, sentimientos y pensamientos, dependiendo del tipo de pérdida o luto que estés experimentando. Las relaciones con una persona específica, un miembro de la familia, un amigo, un socio comercial o incluso el duelo por uno mismo y la identidad dentro de la relación; la aceptación, seguir adelante y navegar por la vida pueden variar mucho de un individuo al otro.

No pretendo ser un experto en el duelo, sin embargo, he experimentado muchas pérdidas en mi vida, desde amigos, tías y tíos, clientes y más recientemente, mi última abuela, mi abuela materna falleció. Ella fue como una segunda madre para mí y viví con ella y mi abuelo durante muchos años mientras crecía. Teníamos un vínculo fuerte y lo compartía todo con ella, desde con quién salía, hasta cosas relacionadas con mi negocio y mi vida profesional.

Aunque todavía estoy de luto, quería compartir lo que ha sido útil en mi experiencia de duelo mientras administro un negocio y vivo una vida plena, con la esperanza de que esto sirva, sea útil y provechoso para ti si estás atravesando un duelo.

Relacionado: 9 pasos que los emprendedores pueden tomar para recuperarse de la pérdida de un ser querido

1. Reconoce tus emociones

Los pensamientos y emociones surgirán, y cuando lo hagan, tienes la oportunidad de reconocerlos y darte el espacio para procesarlos. Las emociones son energía en movimiento, y puedes experimentarlas y permitir que pasen a través de ti. Muchas personas reprimen sus sentimientos. No querrás suprimir lo que surge, ya que eso puede llevar a diferentes reacciones y enfermedades en el cuerpo y la mente. Cuando liberas, recalibras tu mente, cuerpo y sistema nervioso.

Relacionado:

2. Reconoce que no están sufriendo

Lo que más me ha ayudado desde que mi abuela murió es entender que ella está en su estado más elevado, sabio y mejor en este momento. Ella no está sufriendo, y no querría que yo sufriera o estuviera triste. Ella querría que siguiera viviendo y creando una vida, recuerdos y experiencias más allá de mis sueños más salvajes, y que aprovechara este tiempo para mí y mi familia.

Ella querría que yo fuera feliz, riendo y recordando los buenos momentos, y que volviera a crear una vida que ame y a forjar mi propio camino, legado y sendero que vine a recorrer en esta tierra mientras experimento toda su abundancia. Ella querría que fuera feliz. No llorando o lamentando su pérdida física. Cada vez que me golpean sentimientos de tristeza, pérdida y duelo, siento mis emociones y permito que pasen, pero siempre me recuerdo que ella quiere que sea feliz y que viva la vida. Siempre que lo recuerdo me resulta útil.

3. Crea tu propia elegía y obituario

Puede sonar lúgubre, tal vez, pero es transformador para la vida. Te lleva a repensar, reevaluar y realinear dónde estás hoy y hacia dónde quieres ir, y lo que necesitas crear y ajustar en este momento. Muchos de nosotros no pensamos en la muerte todos los días, pero en estos momentos, las oportunidades para observar cómo estás viviendo y qué es lo que todavía deseas crear son ventanas para que cambies de dirección si lo necesitas y lo deseas. ¿Qué dirán de ti en tu funeral tus familiares y amigos?

Esta es una oportunidad para que seas honesto contigo mismo. ¿Hay sueños y promesas no cumplidas, cosas no dichas o metas que quisieras lograr? ¿Cuál te gustaría que fuera tu impacto? ¿Tu propósito? Este es el momento de ser claro y conciso al respecto. Luego puedes crear un plan de acción en torno a lo que sigue para ti.

Puedes darte un plazo específico, fijar metas y dividirlas para ti mismo, ya sea en el próximo mes, trimestre, seis meses, un año o más tiempo. Tómate el tiempo para hacerlo. Todos estamos creando un legado en este momento. Si no te gusta el que tú estás creando, puedes cambiarlo.

Relacionado: 8 pasos para alejarte del pasado que necesitas dejar atrás

4. Busca apoyo y pide ayuda

Esto puede provenir de otros familiares y amigos si pueden hablar contigo y apoyarte; también puedes contratar terapeutas, realizar diferentes tipos de trabajos de sanación, terapia, un coach de duelo o vida, trabajo de la infancia interior, estrategias para afrontar el trauma y otras prácticas y modalidades de sanación. Los grupos de apoyo también ayudan mucho, observa qué resuena contigo y toma medidas al respecto. Pedir ayuda y obtener apoyo no es una debilidad; es una fortaleza. Todos merecemos ser apoyados.

5. Cuídate

Esto debe convertirse en tu nueva e inquebrantable regla. Si lo permites, el duelo puede afectarte a todos niveles: mental, emocional, físico, espiritual y fisiológico. Es importante obtener la cantidad adecuada de sueño, nutrición, movimiento y risas.

Algo que ha sido muy útil para mí en estos momentos es preguntarme a mí mismo: ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Qué necesitas en este momento? En este momento. Honrar mis sentimientos, pensamientos y emociones ha sido un cambio de juego para mí.

6. Escucha y honra tus impulsos intuitivos

Nuevamente, el duelo no es un proceso lineal y puede aparecer a ratos. Puedes experimentar diferentes días y emociones que llegan en oleadas. He tenido días en los que quiero estar solo, otros días en los que quiero estar rodeado y cerca de alguien más, algunos días canalizo mi energía en el trabajo y otros días no tengo ganas de trabajar. En este periodo debes de escucharte y honrar los impulsos e intuiciones que se presenten. Date la gracia y el espacio que necesitas. El proceso de cada persona y la curación son diferentes, y debes honrar el tuyo.

Recuerda cuidarte; el tiempo avanza y tienes la capacidad de crear en cada momento. Tus seres queridos están en un buen lugar y quieren que seas feliz, saludable y que te diviertas. Tu futuro yo quiere lo mismo para ti. ¿Qué herramienta o consejo pondrás en práctica el día de hoy?