Al iniciar mi carrera, tuve la gran fortuna de estar expuesto a algunos de los más grandes "educadores del éxito", como Earl Nightingale, el Dr. Maxwell Maltz, Napoleon Hill y los más contemporáneos Zig Ziglar y Jim Rohn. Más recientemente, durante diez años, tuve la oportunidad de aparecer frecuentemente como orador junto a Rohn, Ziglar, Brian Tracy, Tom Hopkins y otros como ellos.

Hay un punto que Jim mencionó y que se quedó conmigo desde la primera vez que lo escuché cuando era niño, y que todavía resuena en mí. Rompe el código de la persona altamente exitosa, quitándole todo el misterio y la mística. Cuando examinas de cerca a una persona altamente exitosa en cualquier campo, terminas diciéndote a ti mismo:

"Bueno, no es de extrañar que le vaya tan bien. Mira todo lo que hace".

El éxito no es un gran misterio. En ese sentido, puede resultar frustrante para quienes prefieren algo complicado y, como dijimos antes, quieren una buena excusa. Pero el éxito es simplemente un reflejo de lo que haces con tu tiempo. El éxito proviene de la ejecución e implementación de muchas cosas directamente vinculadas a las metas y objetivos de una persona, no de acciones aleatorias. Los mejores logran tener su agenda completamente llena.

Hoy, a la declaración de Rohn, yo le agregaría: "...y observa muy de cerca las dos o tres cosas que logra hacer sin falta, todos los días".

Puedo predecir cuál será el saldo de tu cuenta bancaria dentro de un año si me proporcionas la siguiente información:

Cuánto dinero hay hoy en la cuenta.

Qué tipo de contenido consumes regularmente.

Algo de información sobre las cinco personas con las que pasas más tiempo.

Un análisis de cómo empleas tu tiempo en una semana promedio, en periodos de media hora.

Para el 90% de las personas, predecir esto no tiene ciencia. La respuesta correcta es: lo mismo que el año pasado.

Cuando estás "atascado", no basta simplemente tomar acción. Jim Rohn a esto lo llamó "el principio de la acción masiva". Cuando observas a personas altamente exitosas, notarás que son grandes tomadoras de acción. No prueban solo una solución para un problema; implementan 20 soluciones al mismo tiempo.

Alguna vez, un dentista me llamó después de que asistió a mi seminario de fin de semana. Me dijo: "He hecho una lista de 300 cosas para cambiar en la clínica". Cada semana completaba diez de ellas. Después de 30 semanas, había implementado todo lo que estaba en esa lista, tanto lo grande como lo pequeño. Sin aumentar ni un centavo en publicidad, sin gastar más en marketing, en la misma oficina y (casi) con el mismo personal, su clínica había más que cuadruplicado su volumen de pacientes. Tomó acción masiva.

Cuando comparto esta historia, la reacción predecible y usual es de asombro y consternación: "¿300 cambios? Nunca lograría hacer 300 cosas".

Esperemos que, armado con la información y estrategias en este artículo, tu respuesta ahora sea diferente.

Esta historia fue extraída del libro (en inglés) No B.S. Time Management for Entrepreneurs: The Ultimate No Holds Barred Kick Butt Take No Prisoners Guide to Time Productivity and Sanity (Gestión del tiempo sin rodeos para emprendedores: La guía definitiva sin restricciones para maximizar la productividad, el tiempo y la cordura).

