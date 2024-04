Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Durante mis 21 años en empresas estadounidenses, pasé miles de horas observando a otros. Ahora, como coach y consultora, a menudo me preguntan qué atributos valoro más en las personas, y estos son los cinco que destacan. Si estás buscando alcanzar nuevos niveles de felicidad o éxito este año, considera qué tan bien encarnas los siguientes cinco atributos. No solo impulsan el éxito en el liderazgo, sino que también impulsan el éxito en la vida.

1. Visión

Los humanos tenemos un don que ningún otro organismo vivo posee: el poder de la imaginación. Las personas exitosas y felices usan este don. Imaginan un futuro convincente y diferente al presente, y creen en su capacidad para darle forma. No aceptan de manera reactiva el status quo o las cosas que no les gustan. En cambio, trabajan duro para mejorar el mundo que los rodea.

Reconocen que tienen poder de decisión y pueden alterar proactivamente su entorno y ambiente. Nunca dicen frases como: "Así es como son las cosas" o "Siempre lo hemos hecho de esa manera". En cambio, imaginan su estado deseado o ideal y luego comparan esa visión con su estado real. Si identifican una brecha, inmediatamente comienzan a idear posibles soluciones para cerrarla. Luego, se ponen a trabajar para emplearlas y experimentar con ellas. Personas así nos demuestran que todo es posible, y es divertido estar cerca de ellas porque tienden a inspirarnos a hacer lo mismo.

2. Pasión

Todos tenemos dones y talentos únicos que nos emocionan enormemente. El tiempo vuela cuando los usamos. Tendemos a ser mejores en ellos que nuestras contrapartes. Nos vienen de forma más natural y fácil que a otros. Por lo tanto, podemos perfeccionar y mejorar nuestras habilidades a un ritmo más rápido que nuestros compañeros. Hacer estas cosas se siente más como un juego que como un trabajo, y casi no podemos creer que alguien nos pague por hacerlas.

La vida es demasiado corta para no invertir en ti mismo. Somos más exitosos y felices cuando identificamos los dones y talentos únicos que tenemos, y nos tomamos el tiempo para practicarlos. Esto no solo nos ayuda a sentirnos realizados y alegres, sino que también nos permite servir mejor a la sociedad. Muchas personas experimentan agotamiento, ansiedad y depresión porque pasan 40 horas o más a la semana sin hacer lo que aman. Cuando participamos en actividades que nos energizan (en lugar de cosas que nos drenan la energía), no solo somos más felices, sino que también estamos más saludables.

Tuve algunos trabajos que no me gustaban y mi vida se vio afectada mientras los tenía. Al llegar a casa me sentía sin energía. Luché por encontrar la motivación para hacer ejercicio y perseguir pasatiempos personales. Subí de peso y perdí el contacto con mis amigos. Cuando volví a un trabajo que amaba, todo esto cambió. Me convertí en un corredor de maratón, me reconecté con amigos y perseguí pasatiempos personales como la fotografía, el scrapbooking y la escritura. Centrarse en lo que nos apasiona es increíblemente importante.

3. Valentía

El miedo es un motivador poderoso. Las investigaciones muestran que todos nuestros cerebros tienen un componente subconsciente que trabaja para protegernos y mantenernos a salvo. Muchos de nosotros nos detenemos y vivimos la vida con los frenos puestos porque tenemos miedo al cambio y a probar cosas nuevas. Tenemos miedo de sentirnos incómodos, cometer errores, fracasar o enfrentar el juicio de los demás. La valentía nos libera.

Como dijo Franklin Roosevelt, "El coraje no es la ausencia de miedo, sino la evaluación de que algo más es más importante que el miedo".

La valentía nos permite expresar nuestras opiniones en la sala de juntas, dar a conocer nuestras verdaderas ideas, sugerir cursos de acción no convencionales e ir en contra del status quo. Esto es lo que nos permite progresar, desarrollarnos e innovar.

Puede dar miedo hablar claro. Pero es importante. Las personas adecuadas valorarán tu valentía, no la reprimirán. Tener el coraje de ser vulnerable, auténtico y transparente les da permiso a otras personas para hacer lo mismo. Ir contra la corriente y provocar diálogos reales y honestos cuando otros no pueden o no quieren, por lo general, no te frena, sino que te ayuda a progresar, especialmente si estás en el entorno adecuado.

4. Compasión

Cuando creamos un espacio para los demás con empatía, los liberamos de sus propios miedos y preocupaciones. La compasión nos permite crear un espacio seguro para que otros sean ellos mismos, y es entonces cuando las personas pueden contribuir de manera más significativa. Nuestros cónyuges, familias y amigos no son los únicos que aprecian la compasión. Nuestros empleados también lo hacen. Cuando otros se sienten valorados, apreciados y vistos, lo dan todo. Hacen su mejor trabajo y brindan sus mejores ideas, que es lo que nos ayuda a seguir adelante.

A lo largo de los años, numerosos empleados me han agradecido por ser tan amable y comprensiva. Me han contado lo agradable que es venir a trabajar cuando tienen un jefe o un compañero de trabajo que realmente se preocupa por ellos. Lamentablemente, los líderes compasivos son algo raros. Si eres uno de ellos, te destacas y esto genera una enorme lealtad y respeto. Cuando las personas te respetan, están más dispuestas a superar desafíos y encontrar soluciones para ti, lo que significa que obtendrás mejores resultados.

5. Responsabilidad

Es sorprendente la cantidad de impulso que creas en la vida cuando cumples tu palabra. Las personas más exitosas que conozco siempre hacen las cosas que dijeron que harían. Cumplen regularmente con sus compromisos, incluidos los que se hacen a sí mismos. Con el tiempo, la gente lo nota. Esto genera una gran confianza. Cuando te responsabilizas tanto de tus comportamientos como de los resultados, trabajarás más duro para encontrar soluciones en las circunstancias más difíciles. Cuando la responsabilidad recae sobre ti y no culpas a los demás por tus problemas, ahorras una enorme cantidad de tiempo.

La mayoría de la gente dedica una cantidad excesiva de tiempo a encontrar chivos expiatorios y asignar culpas a cualquier persona menos a ellos mismos. Este comportamiento nos impide mejorar. Las personas verdaderamente responsables se mantienen enfocadas en su círculo de control, no en su círculo de preocupación. Ahí radica la diferencia. Ya sea que estés liderando a otros o simplemente a ti mismo, la responsabilidad es lo que hace posible el progreso.

Pon en práctica estos cinco atributos y tu vida seguramente mejorará. Si no has estado haciendo una o más de estas cosas y comienzas ahora, te sorprenderá lo rápido que los demás notarán y apreciarán los cambios. Esto es válido para tus relaciones personales y profesionales.