Es una historia tan antigua como el tiempo. Dos personas se casan. Deciden emprender un negocio juntos porque, ¿por qué no? Ya son los mejores amigos el uno del otro, confían implícitamente entre sí y presumiblemente comparten los mismos objetivos profesionales para su futuro.

Dada la relativa frecuencia de las fusiones maritales, se ha escrito mucho sobre el tema: algunos lo llaman una ciencia más que un arte; algunos lo consideran magia, y muchos copropietarios casados han compartido consejos sobre esta particular situación de la vida.

Entonces, no estoy segura de tener mucho que agregar a la discusión. Todo lo que puedo decir es que cada matrimonio es diferente. Entonces, tal vez mi perspectiva sea de interés para otras parejas románticas que están haciendo una sociedad de negocios aquí mismo, ahora mismo, en este punto único de la historia: en la América pospandémica en el primer trimestre del siglo XXI, trabajando en gran parte desde casa.

Ventajas y desventajas de un negocio familiar

Mi esposo y yo hemos aprendido mucho sobre cómo equilibrar (más bien hacer malabares) nuestros diversos roles como padres, parejas sentimentales y socios comerciales, pues vivimos juntos el día a día en la cima de una montaña al norte del estado de Nueva York. Compartimos cinco hijos, el pago de la hipoteca, demasiados fondos universitarios, aún más listas de tareas pendientes, y suegros que entran y salen de nuestras vidas como olas en la playa.

A veces, todo se vuelve un poco abrumador, y es entonces cuando las desventajas de nuestro arreglo se revelan, tales como:

Sacarnos de quicio mutuamente porque somos los únicos que estamos allí para molestarnos el uno al otro.

Como resultado de eso, descargar nuestras frustraciones el uno en el otro de manera inmerecida, nuevamente debido al factor de la proximidad.

Dejar que las "conversaciones de trabajo" se filtren —demasiado y con demasiada frecuencia— en nuestras discusiones fuera de horario.

No tener un socio comercial externo y objetivo para intercambiar ideas o contrarrestar nuestros argumentos cuando lo necesitemos.

No tener familias separadas del trabajo para pasar el día a las que podamos regresar al terminar la jornada laboral.

La lucha por el poder que a veces puede surgir cuando un socio domina un poco más que el otro en ciertas áreas.

Ambos dependemos de la misma fuente de ingresos.

Pero, sobre todo, hemos establecido un agradable equilibrio de toma y daca que mantenemos con justicia y respeto mutuo. En nuestros buenos días, las ventajas de una sociedad comercial conyugal son más evidentes, incluyendo:

Nos respaldamos totalmente el uno al otro — no hay nadie en quien confiemos más y, por lo tanto, a nadie le confiaríamos el destino de nuestro negocio.

Mayor empatía: compartimos nuestras alegrías y tristezas juntos, realmente las compartimos, no solo nos lamentamos el uno con el otro en la mesa de la cena, porque nos sucedieron a los dos.

Somos igualmente responsables de las victorias y derrotas, lo que lo convierte en una sociedad más equitativa.

Es mucho más fácil coordinar los horarios ocupados y las interminables tareas del hogar cuando las dividimos juntos en tiempo real, según quién esté más disponible ese día para cuidar la casa mientras el otro está sumido en el trabajo.

Todas las finanzas y decisiones comerciales son totalmente transparentes y accesibles para el otro.

Todos los días, todo el tiempo, estamos trabajando hacia el mismo objetivo final — no tenemos intereses o prioridades en competencia.

Pero no llegamos a este lugar feliz de la noche a la mañana. A lo largo de varios años, hemos tenido que negociar muchos puntos de conflicto y resolver muchos problemas. A continuación, te presentamos lo que hemos ideado como las "5 reglas de la casa" que hacen que nuestra sociedad funcione y nuestro negocio prospere

Regla #1: Programa formalmente el horario de trabajo

Si no estableces límites de tiempo firmes, nunca te alejarás por completo de la oficina ni entrarás en tu espacio de relación personal. A veces, puedes combinar los dos, siendo a la vez una pareja que pasa tiempo junta y socios comerciales que utilizan ese tiempo de manera productiva. Por ejemplo, al menos una vez a la semana, mi esposo y yo programaremos una caminata de 20 minutos durante la cual nos tomaremos de la mano y disfrutaremos del aire libre, pero también acordamos repasar los asuntos laborales.

Regla #2: Trabaja en espacios separados

Esto es realmente importante: cada uno necesita su propio espacio para hablar libremente, organizar las cosas de la manera que desea, poner música o insistir en el silencio, permanecer inmóvil en el escritorio durante horas o caminar por el piso sin parar. Mi esposo y yo no solo trabajamos en oficinas separadas; ¡trabajamos en pisos separados! Aunque me doy cuenta de que no todo el mundo tiene los metros cuadrados para dos oficinas individuales, puedes idear una configuración de dos estaciones de trabajo distintas en áreas separadas de tu espacio de trabajo general. En mi opinión, tienes que hacerlo. Es la mejor manera de trabajar juntos, pero no de una manera asfixiante.

Regla #3: Planifica noches y días de cita

Debes tener tiempo en pareja, no solo tiempo como socios comerciales. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Antes de que mi esposo y yo acordáramos designar un tiempo en el calendario solo para nosotros, sin nada relacionado con el negocio, el negocio lo consumía todo y era abrumador, amenazando con desestabilizar nuestra unión. Nos vimos obligados a recuperar el control de nuestras agendas. No dejes que las cosas lleguen a ese punto: reserva tiempo desde el principio para ser una pareja.

Regla #4: Acepta que no estarás de acuerdo, pero hazlo en privado

Debido a que mamá y papá siempre son socios comerciales, incluso en el partido de fútbol o de campamento con la familia, es probable que sus hijos escuchen parte de su charla de trabajo. Por inevitable que sea, debes esforzarte mucho por no discutir sobre el trabajo delante de los niños. Sentirán la tensión y la discordia que no tiene nada que ver con ustedes dos como pareja y todo lo que tiene que ver con ustedes como compañeros de trabajo. Cuando necesitamos un facilitador o un árbitro, involucramos a nuestro gerente comercial para que medie. No utilices a tus hijos u otros familiares como cajas de resonancia en una discusión.

Regla #5: Divide y conquista

Como se mencionó anteriormente, cuando están juntos todo el día, es mucho más fácil determinar quién está más disponible en ese momento para ir a recoger a los niños, llevarlos al entrenamiento o recoger tomates para preparar la ensalada de esta noche. Mi esposo y yo no llevamos un registro formal, pero tenemos una muy buena idea de cuándo uno de nosotros está asumiendo más carga, y hacemos un esfuerzo concertado para equilibrar las cosas a largo plazo. No nos molestamos el uno al otro por poder salir de la oficina cuando estamos atrapados en una interminable conferencia telefónica porque están saliendo de la oficina para ocuparse de algo para nuestra vida en común. Todos ganan cuando dividimos las tareas como compañeros de casa y compañeros de oficina.

Dirigir un negocio con la persona más cercana a ti en el mundo no es para todos. Si necesitas mucho tiempo a solas, si eres más un actor solitario que un jugador de equipo y si ustedes dos simplemente congenian mejor cuando pasan un tiempo separados todos los días, no te lo recomendaría. Pero para las parejas que se sienten cómodas con los estilos de trabajo del otro, que trabajan en la misma industria y aportan conjuntos de habilidades separados, pero igualmente valiosos a la empresa, es una opción maravillosa para transitar la vida juntos sintiéndose aún más conectados y unidos. No solo puedes navegar los desafíos, sino que lo harás, porque están juntos en esto, en cada paso del camino.