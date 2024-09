Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Durante años soñé con escribir un libro y convertirme en una autora bestseller. Incluso libros que no me parecían tan buenos han vendido miles de copias. Así que pensé que mis libros se venderían fácilmente. No fue así.

Lograr que mi libro llegara a las manos de lectores comprometidos y curiosos ha sido más difícil de lo que imaginaba. Después de hacerlo dos veces, aquí están las cinco cosas que he aprendido y que debes hacer si quieres que tu libro se venda.

1. Soluciona un problema para una persona específica

Hace poco asistí a un evento de todo un día en el que varios autores presentaron sus ideas de libros a un grupo de agentes literarios y editores. Presenté una idea para mi tercer libro, que contenía 101 secretos simples para el éxito en los negocios y en la vida. Una y otra vez recibí el mismo comentario (al igual que otros autores). Especialmente con los libros de no ficción, los editores y agentes siempre quieren saber lo mismo: "¿Qué problema único y específico resuelve este libro para el lector?" Los autores que no tenían una respuesta clara y concisa a esa pregunta eran descartados rápidamente.

En cuanto a mi tercer libro, me dijeron que la persona que lee un libro de liderazgo o negocios no es la misma que lee un libro de relaciones o de autoayuda; estaba tratando de abarcar demasiado. Desde entonces, he replanteado el concepto para mi tercer libro. Si tu libro no soluciona un problema específico y no puedes identificar tu nicho, demografía o mercado objetivo, es poco probable que se venda. Antes de escribir tu libro, conoce a tu audiencia y el problema que intentas ayudarles a resolver; siempre ten en mente a tu lector.

2. Prepárate en exceso para el lanzamiento de tu libro

El día de lanzamiento es muy importante. Muchos autores sueñan con convertirse en bestsellers de Amazon. Para que eso ocurra, debe haber mucha actividad de compra en un corto periodo de tiempo. Comparte la fecha de lanzamiento de tu libro (varias veces) para que las personas puedan marcarlo en su calendario con anticipación. El entusiasmo que muestres por tu libro se verá reflejado en los demás, así que asegúrate de que todos sepan que está próximo a publicarse.

Dado que los días de lanzamiento son agitados, redacta comunicaciones para tus listas de correo y tenlas listas antes de la fecha real. Muchos autores exitosos forman equipos para el día del lanzamiento que los ayuden con la promoción de sus libros. Pedirle a un grupo de tus amigos, familiares y colegas más cercanos que te ayuden a promocionar, publicar y compartir el libro el día del lanzamiento puede ser increíblemente útil. Cuando lancé mi primer libro, incluso contraté una agencia para asegurarme de que el libro alcanzara el estatus de bestseller. Me dieron buenos consejos para lograrlo.

La mayoría de estas recomendaciones eran cosas que nunca hubiera sabido por mi cuenta. Finalmente, consigue (y comparte) reseñas de tus lectores. Los testimonios de los clientes satisfechos son una forma eficaz de vender o promocionar cualquier producto, y tu libro no es la excepción. Los mejores libros que he leído tienen miles de reseñas en Amazon o Goodreads, y eso marca la diferencia.

3. Publica tu libro en diferentes formatos

Desde que publiqué, me ha sorprendido descubrir cuántas formas tienen las personas de consumir libros. Hoy en día, lo que más me dicen es: "¿El libro está disponible en Audible? Es la única forma en la que tengo tiempo para leer." Hasta convertirme en autora, no tenía idea de que tantas personas escuchan sus libros mientras conducen, hacen ejercicio o hacen la limpieza. También me ha sorprendido cuántas personas leen en un Kindle o en algún otro dispositivo. Dado que todavía disfruto sentarme con un libro encuadernado y hacer notas en los márgenes con una plumas, pensé que todos hacían lo mismo. No es así. Si quieres que tu libro llegue al mayor número posible de personas, publícalo en una variedad de formatos, incluyendo e-book, tapa blanda, tapa dura y audiolibro. Eso te ayudará a llegar a todos, incluyendo los ocupados padres y madres que también trabajan y tienen poco tiempo para sí mismos.

4. Vende tu libro tú mismo

Antes de escribir mi primer libro, mi coach me dijo (con una gran carcajada): "¡Nunca te harás rico vendiendo libros!" Esto me sorprendió. Hasta ese momento, ¡pensé que sí podría! Desde entonces he aprendido que los autores no ganan mucho después de que los mayoristas o minoristas se llevan su parte. Eliminar al intermediario puede ser una excelente manera de ganar (un poco) más en las ventas de tu libro.

A los autores se les permite comprar sus propios libros con un gran descuento y luego revenderlos. Mis libros están disponibles en mi sitio web por el mismo precio (o un poco menos) que en Amazon o Barnes & Noble, y siempre tengo ejemplares a la mano. Incluso los llevo en el coche para esos momentos en los que, hablando con extraños, me preguntan si pueden comprar un ejemplar. ¡He vendido libros en la barra de lobbies de hoteles! Muchos autores exitosos venden sus libros en convenciones o en conferencias donde presentan. Puede que no sea mucho, pero ganar entre $15 y $20 dólares por libro (en lugar de $2 a $7 por libro) sí suma.

5. Mantén vivo el interés

Antes de publicar un libro, pensé que el trabajo duro terminaría tan pronto como lo hiciera público y seleccionara una fecha de lanzamiento. Estaba muy equivocada. Si quieres que tu libro sea exitoso, es crucial mantener el interés vivo durante semanas (o incluso meses) después del lanzamiento. Algunos de los mejores autores y los oradores más influyentes que conozco siguen haciendo nuevas publicaciones en redes que se refieren a sus libros (o al contenido de sus libros), aunque estos hayan salido hace varios años. Después de publicar mis dos libros, subí varias fotos de los lectores en una campaña llamada Conoce a los lectores. Cada vez que subo una foto y la historia de uno de mis lectores, se venden algunos libros más. También hago promociones periódicas de mis libros. Cada vez que publico un código de un 10% o 15% de descuento en uno de mis libros, se venden unos cuantos ejemplares más. He aprendido a preguntar a las personas qué les pareció el libro o cuál fue su parte favorita. Descubrir cómo interactuar con tus lectores es importante.

Escribir y publicar tu propio libro es un trabajo arduo, y probablemente no lo habrías hecho si no quisieras que el libro llegara a la gente. Considerar estas cinco prácticas es una manera de asegurarte de que tu libro reciba el éxito y la atención que merece.