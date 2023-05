Las 3 mejores maneras de publicar un libro, y los pros y los contras de cada una

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Como un editor de libros de toda la vida que aconseja a emprendedores y ejecutivos de negocios que quieren escribir y publicar, a menudo me preguntan cuál es el mejor camino para lograrlo. Publicar y encontrar lectores es sin duda una manera impresionante de ampliar tu alcance como emprendedor. Te da mayor credibilidad y autoridad como experto en tu campo. Pero antes de publicar, debes de considerar cuidadosamente el mejor y más apropiado modelo de publicación.

En este artículo, exploraremos las tres formas más utilizadas para publicar un libro. Hay rutas tradicionales para llevar un libro al mercado, enfoques de autopublicación (self publishing) y modelos híbridos. Aunque no hay una mejor manera de publicar su libro, cada estrategia tiene ventajas y desventajas. Dependiendo de tu situación particular, y con un poco de trabajo y atención, puedes llegar efectivamente a los lectores y expandir tu influencia.

Modelos de publicación tradicionales

Los editores tradicionales ofrecen contratos de libros que no cuestan nada al autor. De hecho, el editor paga al autor por los derechos para licenciar sus palabras y publicar su libro. Ejemplos de editores tradicionales incluyen a Random House, Harper Collins y Simon and Schuster. Un contrato de publicación tradicional puede ser lucrativo para el autor. Cuando le cuentas a la gente que has sido publicado por una editorial grande y tradicional, puede ser bastante impresionante.

Hay, sin embargo, algunas desventajas. En primer lugar, es extremadamente difícil obtener una oferta de un editor tradicional, y por lo general implica un proceso de años. En segundo lugar, aunque te paguen, por lo general no es mucho dinero. Las regalías promedio pagadas a los autores por los editores tradicionales es inferior al 20%, lo que significa que puedes ganar centavos por cada venta, ni siquiera dólares completos. Finalmente, perderás el control sobre tus palabras y tu libro. Los contratos de publicación tradicionales son inflexibles de esta manera. Como emprendedor, es posible que no te guste estar encajonado contractualmente.

Modelos de autopublicación

La autopublicación, también conocida como publicación de bricolaje, se ha convertido rápidamente en un camino alternativo viable para ser publicado. Cuando autopublicas un libro, tú gestionas todo el proceso, desde la escritura y la edición hasta el diseño, la producción impresa y la distribución por ti mismo. Muchos autores autopublicados encuentran ayuda de contratistas individuales que se especializan en publicaciones o de compañías de autopublicación. El principal beneficio del self publishing es que el autor controla el proceso y conserva todos los derechos y la propiedad de su libro. Sin embargo, hay muchos obstáculos en la autopublicación que a menudo descarrilan un proyecto. La industria editorial es compleja, lenta y en constante cambio. Si no entiendes a fondo lo que estás haciendo, desperdiciarás recursos y nunca llegarás a los lectores.

Como buen emprendedor ocupado, es posible que no desees dedicar el tiempo necesario para administrar a editores, diseñadores, impresores y distribuidores. Y seguro no querrás avergonzarte por tu libro, si de hecho no se ve profesional o no se puede leer bien. Por lo tanto, aunque la autopublicación puede ser una alternativa atractiva, podría ser prudente encontrar profesionales de la publicación que la hagan brillar. Aún así, puedes encontrar el éxito mediante la autopublicación.

Modelos de publicación híbridos

Un tercer camino para lograr ser publicado se conoce comúnmente como el modelo híbrido, que combina lo mejor de la publicación tradicional y la autopublicación. Las editoriales híbridas se comportan como las editoriales tradicionales en todos los aspectos, excepto que publican libros utilizando un modelo de negocio subsidiado por el autor, en lugar de financiar todos los costos ellos mismos y, a cambio, devolver una parte superior a la estándar de la industria de los ingresos de las ventas al autor. Un editor híbrido obtiene ingresos de una combinación de servicios editoriales y ventas de libros.

Aunque las editoriales híbridas están subvencionadas por el autor, se diferencian de los modelos de autopublicación porque estas se adhieren, sin excepción, a ciertos criterios, que incluyen (algo muy importante) un libro de alta calidad con distribución mundial. Los editores híbridos son diferentes a los autoeditores en que su objetivo es publicar libros que se vendan bien en el mercado.

¿Cuál es el mejor modelo de publicación para un emprendedor?

Escribir y publicar un libro es muy parecido a comenzar tu propio negocio. Debes hacer tu propio descubrimiento e investigación antes de decidir cómo llevar tu libro al mercado. No hay necesariamente un mejor modelo de publicación para ningún autor, incluyendo a los emprendedores. Es posible que quieras esperar y buscar un gran contrato de una editorial respetada, es posible que desees trabajar rápido y furiosamente en un libro autopublicado, o puedes encontrar un editor de libros híbridos de calidad que pueda llevar tu libro al mercado de una manera profesional y de alta calidad.

Cualquiera que sea la forma en que finalmente publiques tu libro , puedes estar seguro de que probablemente no haya una mejor manera de construir una plataforma y aumentar tu influencia. La gente coloca a los autores en pedestales, e incluso los medios de comunicación a menudo buscan autores para entrevistas y como autoridades para comentar sobre temas relacionados con los negocios y el espíritu emprendedor. Es una forma segura de promocionarte a ti mismo y a tu negocio, y dado que los libros nunca pasarán de moda, una vez que publiques un libro, puedes disfrutar de los beneficios durante muchos años.