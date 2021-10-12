Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

En la década de 1950, un economista y psicólogo cognitivo llamado Herbert Simon introdujo el concepto de heurística cognitiva. Me refiero a estas heurísticas como atajos cognitivos porque es un enfoque humano intrínseco para evitar la recopilación de datos y el trabajo basándose en nuestras experiencias y suposiciones pasadas. Simon teorizó que las personas se esfuerzan por tomar decisiones racionales, pero el juicio humano está limitado por la carga cognitiva. La carga cognitiva es esencialmente la memoria de trabajo limitada a la que están atados los humanos; Existe un límite en la cantidad de hechos y datos de los que podemos realizar un seguimiento al mismo tiempo. Como resultado, hemos ideado atajos cognitivos que nos ayudan a tomar decisiones con pocos datos .

Las decisiones puramente racionales requerirían sopesar todos los datos y alternativas, como los costos potenciales, frente a los posibles beneficios: pros versus contras. Pero el hecho es que simplemente no tenemos tiempo para tomar decisiones puramente racionales para cada curso de acción. Incluso encontrar los datos para informar nuestras elecciones no es factible para muchas de nuestras interacciones diarias.

Los atajos cognitivos nos permiten tomar decisiones con datos y tiempo limitados

Atribuyo la heurística cognitiva a los miles de años que los humanos han pasado buscando formas de medir la calidad de los alimentos, las parejas o cualquier otra "cosa" que pueda tener consecuencias nefastas y negativas si se elige incorrectamente. Como resultado, hemos creado miles de atajos cognitivos para tomar decisiones con datos y tiempo limitados. Estos atajos implican buscar señales de calidad, como la manzana más roja y menos manchada. La misma manzana de color rojo brillante y sin manchas podría contener gusanos o estar podrida hasta la médula, pero en su mayor parte, una manzana muy roja y sin manchas indica que la manzana probablemente será segura para comer. Incluso en la era moderna, abordamos la toma de decisiones con este pensamiento centrado en señales.

La marca personal es el equivalente de Apple a la señalización de calidad profesional. Su imagen profesional, perfil completo de LinkedIn, currículum pulido, panel de conocimientos detallado de Google, logros, títulos obtenidos y empleadores anteriores son señales de calidad por las que desea que el espectador lo juzgue. Poner esta información en primer plano le ayuda a dar lo mejor de sí mismo en la era en línea. Las personas que busquen datos sobre usted verán sus señales de calidad; si falta la calidad, ahí es donde terminará su búsqueda.

La marca personal te da la oportunidad de dar forma a la narrativa

La marca personal es el acto de dar forma a la narrativa de lo que las personas pueden descubrir sobre ti. Cuando las señales de calidad se experimentan como un todo, pueden representarlo favorablemente, si se hace correctamente. Este concepto se conoce como efecto halo o cuerno. Como individuo, experimenta sesgos cognitivos basados en sus propios conceptos sociales. Esto puede dar lugar a suposiciones inexactas basadas en la calidad de la señalización. Por ejemplo, si su foto de LinkedIn es refinada y profesional, se supone que usted también es refinado, profesional y digno de confianza. Si los datos disponibles muestran a un individuo desaliñado, hay un sesgo inmediato en su contra que sugiere que es alguien que no es confiable y no está preparado para el trabajo.

Si los datos disponibles se basan en esa mala foto (su perfil de LinkedIn es irregular y falta el panel de conocimiento de Google), las suposiciones podrían ser que no tiene logros pasados de los que hablar, no asistió a la escuela y no tiene un pasado creíble empleadores. Alguien que lo esté buscando no tendrá datos para analizar y puede asumir lo peor de usted. Él o ella se detendrá en esta etapa incluso si esas suposiciones no son ciertas. Tu marca personal no puede tener lagunas o discrepancias entre plataformas si quieres señalar tu calidad. Esta podría ser la razón por la que no puede llegar a la etapa de la entrevista cuando solicita trabajo o por qué un cliente no firmará un contrato con usted después de su reunión inicial. Considere lo que dice su narrativa sobre usted y cómo las señales de calidad pueden mejorar su marca personal.

El primer paso es tomar conciencia de estas señales de calidad. Investigue un poco sobre lo que está transmitiendo con su foto de perfil, actividad en la plataforma, lista de logros, etc. Descubra qué sesgos inconscientes puede encontrar y use esa información para su beneficio. No está destinado a manipular o tergiversar la verdad sobre usted mismo, simplemente retratarla de una manera que mejore su marca personal. Es parte de la naturaleza humana hacer suposiciones y usar atajos cognitivos al recopilar datos, así que use esa verdad intrínseca para potenciar su narrativa y construir su marca.

